Παπανικολάου: «Εύχομαι να έχω την ευκαιρία να πάρω το τρόπαιο ακόμα μια φορά»
Έτοιμος για την πρόκληση του Final-4 της Euroleague δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου.
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00) του «T-Center».
Ο αρχηγός των Πειραιωτών σημείωσε πως δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι του να κάνεις κάτι παραπάνω, ενώ τόνισε πως σε 40′ παίζεται όλη η χρονιά.
Αναλυτικά όσα είπε ο Παπανικολάου:
«Το ένα που μένει μαζί σου είναι αυτό που κερδίζεις (σ.σ. Final Four). Πάντα είναι το επόμενο και το καινούργιο που θέλεις να κυνηγήσεις, οι νέες αναμνήσεις που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι μοναδικό. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία ακόμα μία φορά. Να γευτώ το νέκταρ αυτού του όμορφου τροπαίου».
Για το τελευταίο σουτ:
«Δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ, οπότε οι επιλογές του Σάσα, του Εβάν, του Τάιλερ είναι καλύτερες».
Για την πέμπτη σερί παρουσία στο Final Four:
«Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, δεν είμαστε μόνοι μας στο παρκέ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι για το κάτι παραπάνω. Είναι μία προσπάθεια που καταβάλλεις μέσα στο παρκέ. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο».
Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο «Τ-Center»:
«Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο, ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».
Για το αν νιώθει ακόμα την ίδια φλόγα για το μπάσκετ:
«Αν δεν είχα την επιθυμία, δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, αν δεν έχεις την επιθυμία για νίκη. Έχω ακόμη την ίδια επιθυμία. Κάθε ευκαιρία δεν είναι εγγυημένη. Είναι άλλη μία ευκαιρία για εμένα, για να ολοκληρώσω την πείνα μου. Έχω ακόμη την ίδια φωτιά μέσα μου».
