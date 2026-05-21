Το ημερολόγιο έγραφε 28 Οκτωβρίου 2023 όταν όλος ο κόσμος δάκρυσε στο άκουσμα μιας είδησης: ο Μάθιου Πέρι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τους επόμενους μήνες ήταν αυτές που σόκαραν περισσότερο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη μέσα από τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ από τη σειρά Φιλαράκια και το μοναδικό του χιούμορ. Ωστόσο, στην πραγματική του ζωή, πάλευε με «δαίμονες». Κι αυτοί ήταν στο τέλος που τον οδήγησαν στον θάνατο, μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Σε αυτά τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει, τέσσερα άτομα έχουν καταδικαστεί για τον θάνατό του: η Τζάσβιν Σάνγκα –γνωστή ως «Ketamine Queen»– σε 15 χρόνια, ο παραγωγός Έρικ Φλέμινγκ σε 24 μήνες, ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια σε 30 μήνες και ο γιατρός Μαρκ Τσάβεζ σε 8 μήνες κατ’ οίκον περιορισμό.

Και τώρα έρχεται η σειρά του προσωπικού βοηθούμ του Μάθιου Πέρι. Ο Κένεθ Ιβασάμα έχει δηλώσει ένοχος στην κατηγορία της συνωμοσίας, για παράνομη αγορά και πώλησης κεταμίνης στον ηθοποιό. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης κινδυνεύει έως και με 15 χρόνια φυλάκιση, ωστόσο η εισαγγελία έχει προτείνει ποινή 41 μηνών.

Αναμένοντας την ποινή του Ιβασάμα στις 27 Μαΐου, η μητέρα του Μάθιου Πέρι έγραψε ένα σπαρακτικό γράμμα για τον ρόλο του στον θάνατο του γιου της.

«Η πιο σημαντική δουλειά του ήταν να είναι φίλος και προστάτης του στη μάχη που έδινε με τους εθισμούς του. Ωστόσο εκείνος αντί να τον προστατεύει, του χορηγούσε και του έκανε ενέσεις καθημερινά, έστω κι αν ήταν ακατάλληλος για κάτι τέτοιο» αναφέρει η Σουζάν Μόρισον.

Matthew Perry’s mom blasts late actor’s assistant for funeral behavior: ‘Trusted a man without a conscience’ https://t.co/ncrawfZeqF pic.twitter.com/Uu9h15Ud56 — Page Six (@PageSix) May 20, 2026

«Δεν έβλεπε αυτό που έβλεπαν όλοι οι άλλοι: το πόσο επικίνδυνο ήταν. Και το έκανε ξανά και ξανά. Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και το παιδί μου πλήρωσε το τίμημα» συμπληρώνει.

«Ρωτήστε οποιαδήποτε μάνα έχει χάσει παιδί με τόσο σκληρό τρόπο: τίποτα δεν σβήνει τον πόνο, ούτε πρόκειται όσο ζω. Ήταν η καρδιά και η ψυχή μου» κατέληξε.