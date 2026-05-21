newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 08:12

Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»–της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

«Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «μεγάλη δυσπιστία» της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.

Επανέλαβε αξιώσεις τις Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφτηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές ημέρες στην Τεχεράνη του πακιστανού υπουργού Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι.

«Δεν βιάζεται» ο Τραμπ – Έξαλλος ο Νετανιάχου

Στην άλλη πλευρά, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοικτή την πόρτα της διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν «βιάζεται».

«Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή θα λάβουμε λίγο πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Βρισκόμαστε πάνω στο όριο, πιστέψτε με. Αν εξασφαλίσουμε καλές απαντήσεις, αυτό μπορεί να εξελιχτεί πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δράσουμε. Πρέπει να λάβουμε καλές απαντήσεις. Πρέπει να είναι απόλυτα, 100% ικανοποιητικές», επέμεινε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πρόσθεσε ότι η σύναψη συμφωνίας θα επιτρέψει στο Ιράν να εξοικονομήσει «πολύ χρόνο, ενέργεια και ζωές», κι ότι θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Η ελπίδα πως θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μείωσε τις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς στις διεθνείς αγορές, υποχώρησε κατά 5,63%, στα 105,02 δολάρια. Ευρωπαϊκά και το αμερικανικό χρηματιστήριο έκλεισαν καταγράφοντας καθαρές ανόδους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη για το Ιράν, ανέφεραν ο Axios και η Wall Street Journal χθες Τετάρτη. Αντιπαρατέθηκαν για την πρόταση να τερματιστεί ο πόλεμος· ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, σημείωσαν τα δυο μέσα ενημέρωσης.

«Πέραν της περιοχής»

Προχθές Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως δίνει «δυο ή τρεις ημέρες» διορία στην Τεχεράνη για να κλείσει συμφωνία. Το τελεσίγραφο απορρίφθηκε από την ιρανική πλευρά.

«Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει ποτέ εξαιτίας εκφοβισμών» και «ενισχύει τις προετοιμασίες (του) για να δώσει δυναμική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», τόνισε ο ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προειδοποίησε πως ο εχθρός «δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς στόχους του» και «επιδιώκει νέο πόλεμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–διεμήνυσαν από την πλευρά τους ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν».

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι συνομιλίες οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη κάνουν σημειωτόν και η ανταλλαγή απειλών και ύβρεων εντείνεται.

Η μόνη μέχρι σήμερα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη. Έκτοτε γίνονται ζυμώσεις στους διαδρόμους.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Έχει ταυτόχρονα προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, πυροδοτώντας αλματώδη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και μεγάλες ελλείψεις πρώτων υλών, λόγω του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

«Ευκαιρία»

Στον Κόλπο, που δοκιμάζεται σκληρά από τον πόλεμο, το Ριάντ εντείνει την πίεση στο Ιράν. Εκφράζοντας ικανοποίηση επειδή ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία», ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, υπέδειξε στην Τεχεράνη να αδράξει την ευκαιρία να αποφύγει νέα «κλιμάκωση».

Σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον του το Ιράν εξαπέλυσε αντεπίθεση σε όλη την περιοχή, βάζοντας ειδικά στο στόχαστρο τις πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Στο Ισραήλ, ο στρατός αύξησε το επίπεδο επαγρύπνησής του στο μέγιστο επίπεδο, δηλώνοντας «προετοιμασμένος για οποιαδήποτε εξέλιξη».

Μείζον διακύβευμα του πολέμου, το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, που επισημοποίησε στις αρχές της εβδομάδας την ίδρυση οργανισμού αρμόδιου για την επίβλεψη της θαλάσσιας αρτηρίας και την καταβολή διοδίων.

Κάπου 26 πλοία το διέσχισαν σε 24 ώρες, ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο «σε συντονισμό με το Ιράν», για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε δυνάμεις να επιβιβαστούν σε δεξαμενόπλοιο με αργό υπό ιρανική σημαία διότι υπήρχαν «υποψίες» πως προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies