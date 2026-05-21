Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Στην διενέργεια επείγουσας έρευνας προχωρά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να διερευνηθούν –με εξέταση και των τυχόν πειθαρχικών ευθυνών σωφρονιστικών υπαλλήλων – οι πρόσφατες αιματηρές επιθέσεις κι άγριες κακοποιήσεις αλλοδαπών κρατουμένων από συγκρατουμένους τους στην Β’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού που αποτυπώνονται σε σειρά βίντεο που παρουσίασε προ τριημέρου το Μega και το in.

Σε ένα πρωτοφανές οπτικό υλικό που παραπέμπει σε φυλακές του «τρίτου κόσμου» και σε προγενέστερες περιόδους πλήρους ασυδοσίας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Με έναν εκ των πρωταγωνιστών… ανενόχλητων εγκληματικών ενεργειών να φέρεται ότι ήταν ένας 29χρονος ισοβίτης ασιατικής καταγωγής που έχει καταδικασθεί τουλάχιστον 20 φορές για αιματηρές επιθέσεις, εισαγωγή ναρκωτικών κ.α. σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Προνομιούχος

Ο εν λόγω ποινικός φέρεται να τύχαινε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, προνομίων και «προστασίας» στο σωφρονιστικό κατάστημα. Κάτι που φαίνεται να του επέτρεψε να μην μπαίνει στο κελί του τα προβλεπόμενα ωράρια και να έχει άνεση κινήσεων ώστε να προχωρά σε… πολύωρες επιδρομές σε κελιά άλλων κρατουμένων και να τους προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Όπως και να προχωρά σε άλλες αγριότητες σε βάρος τους. Κι αυτό είτε εκδικητικά είτε γιατί επεδιώκε να εισπράξει εκβιαστικά χρήματα από τους οικείους των θυμάτων του, στους οποίους έστελνε τα βίντεο.

Χωρίς να υπάρξει περιέργως καμιά αποτρεπτική ενέργεια από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φυλακών. Επιπλέον διερευνάται αν υπήρχε από το ίδιο κύκλο προσώπων σύστημα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στον Κορυδαλλό.

Σε μία σειρά διαδοχικών εγκληματικών ενεργειών εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας που αποδίδεται στον υπερπληθυσμό των φυλακών (13.500 φυλακισμένων με χωρητικότητα των φυλακών τις 11.500).

Όπως και τις προβληματικές ενέργειες πολλών υπαλλήλων που αφήνουν –πιθανόν κι έναντι αμοιβής – ανενόχλητους επικίνδυνους κρατουμένους.

Στο μικροσκόπιο η κατάσταση στις φυλακές

Επίσης σε ελέγχους από την ΕΛΑΣ ανακαλύπτεται σε σειρά περιπτώσεων να έχουν μπει στις φυλακές μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Ακόμη ζητούμενο είναι η συνολική εποπτεία των φυλακών και τα μέτρα (σχετίζονται με μεταγωγές , τοποθετήσεις κρατουμένων σε ασφαλή κελιά , επιλογές σωφρονιστικών υπαλλήλων) για να μην καταγράφονται διαρκώς τέτοιου είδους δραματικά συμβάντα εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Με τους υπευθύνους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να εκτονωθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης που μπορεί να οδηγήσει στην υπό ελεγχο αποφυλάκιση περισσοτέρων από 2000 κρατουμένους.

Σημειώνεται ότι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν υπάρξει τέσσερις δολοφονίες στις ελληνικές φυλακές (Κορυδαλλό, Νιγρίτα και Δομοκό όπου υπήρχε κι ανάμιξη του αρχιφύλακα), ενώ προ μερικών εβδομάδων στις φυλακές Κορυδαλλού είχαν πεθάνει πιθανόν από χρήση νοθευμένων ναρκωτικών δύο κρατούμενοι κι είχε διατρέξει σοβαρό κίνδυνο η ζωή ενός άλλου. Ακόμη εξακολουθούν να εντοπίζονται περιπτώσεις που δίνονται κατευθύνσεις για παράνομες ενέργειες μέσα από τις φυλακές.