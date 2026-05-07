Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»

Την οπισθοδρόμηση στα θέματα κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left in the European Parliament) κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην Αθήνα.

Η Left στις ελληνικές φυλακές

Η Estrella Galán (Sumar), συντονίστρια της Left στην Επιτροπή LIBE, ο Pernando Barrena (EH Bildu) και ο αντιπρόεδρος της Left, Κώστας Αρβανίτης (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) επισκέφθηκαν το Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα και τις Φυλακές Κορυδαλλού και συνομίλησαν με δεκάδες ειδικούς και μέλη ΜΚΟ, που έχουν άριστη εικόνα του σωφρονιστικού συστήματος και του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Yπερπληθυσμός, προβληματικές υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό στις φυλακές

Οι καταγγελίες που άκουσαν προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση: υπερπληθυσμός, προβληματικές υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό που έχουν φέρει το σωφρονιστικό σύστημα στα όρια της κατάρρευσης.

Στον Αυλώνα, 400 κρατούμενοι σε χώρο για 217. Κοιμούνται στο πάτωμα ή μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι δύο και τρία άτομα. Σε μόλις δύο χρόνια, οι ανήλικοι κρατούμενοι (15-18 ετών) τριπλασιάστηκαν από 30 σε 101. Μετανάστες που έπιασαν το τιμόνι βάρκας για να σώσουν ζωές καταδικάζονται ως διακινητές με εξοντωτικές ποινές.

Κώστας Αρβανίτης: Η πολιτική της Δεξιάς παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει παραβατικότητα

«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην ΕΕ, όπου οι φυλακές δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το αποτέλεσμα είναι υπερπληθυσμός, burnout για τους εργαζόμενους, αποθήκες ψυχών για τους κρατούμενους. Η πολιτική της Δεξιάς παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει παραβατικότητα. Χωρίς κοινωνικές υποδομές, η ποινικοποίηση της φτώχειας και η αυστηροποίηση των ποινών φέρνουν προβλήματα και πόνο στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, που υποδέχθηκε τους ευρωβουλευτές της Left στα γραφεία του κόμματος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την ευρωομάδα και εξέφρασε τη στήριξή του στις κοινές πρωτοβουλίες.