Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 22:04

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Ερώτηση με θέμα τις ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατέθεσε στην Κομισιόν ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO με αφορμή τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν δίστασε να αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και «κανένας σοβαρός θεσμός», επιτέθηκε στην επικεφαλής Λάουρα Κοβέσι και κατηγόρησε την Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου ότι «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της».

Κ. Αρβανίτης: O κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει καιρό τώρα τον επικίνδυνο δρόμο…

Αυτές οι δηλώσεις «δεν αρμόζουν σε υπουργό κυβέρνησης κράτους-μέλους, ωστόσο υπενθυμίζεται ότι το ίδιο πρόσωπο έχει αμφισβητήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπονομεύοντας τη διεθνή νομιμότητα και το κράτος δικαίου», υπογραμμίζει ο Κώστας Αρβανίτης.

Καθώς είναι σαφές ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απηχεί τις απόψεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει καιρό τώρα τον επικίνδυνο δρόμο του Όρμπαν, για να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και στο Άρθρο 7».

Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί κατά της Ουγγαρίας λόγω των συστημικών απειλών κατά των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από το καθεστώς του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Κώστας Αρβανίτης ρωτά την Επιτροπή πώς προτίθεται να θωρακίσει έμπρακτα τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τους λειτουργούς του από τέτοιες επιθέσεις, αλλά και πώς σκοπεύει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε επιτελικό επίπεδο.

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Αρχοντία Κάτσουρα
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…

Νικόλαος Κώτσης
Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Έφη Αλεβίζου
Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
