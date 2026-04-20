Ερώτηση με θέμα τις ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατέθεσε στην Κομισιόν ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO με αφορμή τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν δίστασε να αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και «κανένας σοβαρός θεσμός», επιτέθηκε στην επικεφαλής Λάουρα Κοβέσι και κατηγόρησε την Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου ότι «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της».

Αυτές οι δηλώσεις «δεν αρμόζουν σε υπουργό κυβέρνησης κράτους-μέλους, ωστόσο υπενθυμίζεται ότι το ίδιο πρόσωπο έχει αμφισβητήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπονομεύοντας τη διεθνή νομιμότητα και το κράτος δικαίου», υπογραμμίζει ο Κώστας Αρβανίτης.

Καθώς είναι σαφές ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απηχεί τις απόψεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει διαλέξει καιρό τώρα τον επικίνδυνο δρόμο του Όρμπαν, για να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και στο Άρθρο 7».

Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί κατά της Ουγγαρίας λόγω των συστημικών απειλών κατά των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από το καθεστώς του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Κώστας Αρβανίτης ρωτά την Επιτροπή πώς προτίθεται να θωρακίσει έμπρακτα τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τους λειτουργούς του από τέτοιες επιθέσεις, αλλά και πώς σκοπεύει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε επιτελικό επίπεδο.