Συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της ευρωβουλής γραπτή αναφορά Έλληνα πολίτη για ασυμβατότητα του νόμου Κεραμέως για την 13ωρη απασχόληση, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε γνωστό ο Κώστας Αρβανίτης.

«Η Κομισιόν θα εξετάσει τον νόμο και την αναφορά, επιφυλασσόμενη του δικαιώματος να αναλάβει δράση»

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι τόσο ο νόμος όσο και η αναφορά, βρίσκονται υπό αξιολόγηση, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει δράση.

Παρέμβαση Αρβανίτη

Κατά την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT, Κώστας Αρβανίτης, υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται παραπλανητικά το δίκαιο της ΕΕ για να δικαιολογήσει την επιβολή 13ωρης εργασίας, τονίζοντας ότι καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν επιβάλλει τέτοια ρύθμιση.

Υπέβαλε μάλσιτα αίτημα να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης (EMPL) για περαιτέρω εξέταση, αίτημα το οποίο και έγινε πλειοψηφικά δεκτό.

March 23, 2026

Ο Κ. Αρβανίτης στο πλαίσιο της παρέμβασής του, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ότι η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται παραπλανητικά το δίκαιο της ΕΕ για να δικαιολογήσει την επιβολή 13ωρης εργασίας, καθώς καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν επιβάλλει τέτοια ρύθμιση.

Ότι ο νόμος παραβιάζει το άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς υπονομεύει το δικαίωμα σε δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σε ανώτατα όρια διάρκειας εργασίας.

Ότι αποδυναμώνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μεταφέρει τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτών, εξέλιξη που οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και συνδέεται με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και θανάτων στην Ελλάδα, καθώς και ψυχοκοινωνικών συνεπειών για τους εργαζόμενους».