Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Όπως επισημαίνει, η υγειονομική αυτή κρίση αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την ευαλωτότητα των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους να βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ασφυκτικούς περιορισμούς και άμεσο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης.

Κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασκεί ο Αρβανίτης

Την ίδια στιγμή, η έξαρση ζωονόσων — όπως και η ευλογιά των αιγοπροβάτων — έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ασφυκτικό πλαίσιο πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα: αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακή κρίση, ελλιπής στήριξη και διαρκής συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, που απειλούν άμεσα την επιβίωση των ίδιων των αγροτών και την παραγωγική βάση της χώρας.

Ο Κ. Αρβανίτης ασκεί κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας ότι η περιορισμένη ενεργοποίηση υφιστάμενων πρωτοκόλλων και η παροχή βοήθειας μόνο κατόπιν αιτήματος δεν συνιστούν επαρκή απάντηση. Αντίθετα, μεταθέτουν το βάρος της κρίσης στα κράτη μέλη και στους ίδιους τους παραγωγούς, εντείνοντας τις περιφερειακές ανισότητες και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας.

«Η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής, η διατροφική επάρκεια και η επιβίωση των αγροτών δεν είναι τεχνικό ζήτημα – είναι βαθιά πολιτική επιλογή. Και η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, πριν οι κρίσεις αυτές γίνουν μη αναστρέψιμες», υπογραμμίζει.

Με την ερώτησή του, καλεί την Επιτροπή να απαντήσει:

Γιατί δεν ενεργοποιούνται προληπτικά ευρωπαϊκοί μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης

Αν προτίθεται να διαθέσει άμεσα ευρωπαϊκούς πόρους για πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου και ενίσχυση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών

Αν θα καλύψει το κόστος των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων

Ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι «δεν μπορεί κάθε νέα κρίση — από τις ζωονόσους μέχρι το αυξημένο κόστος και την εγκατάλειψη της υπαίθρου — να βρίσκει τους ανθρώπους της παραγωγής μόνους τους. Απαιτείται άμεση, συντονισμένη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ευρωπαϊκή παρέμβαση — τώρα».