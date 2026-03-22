Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης
Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι απέκλεισαν στις 2 το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Στο σύνολο τους κινήθηκαν από τον κόμβο της Λάρσου όπου είχαν στήσει μπλόκο στις 12 το μεσημέρι και το οποίο είχε οργανωθεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμούς.
Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου κινητοποιούνται ενάντια στα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην κτηνοτροφία μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.
Ας σημειωθεί πάντως ότι κανονικά γίνεται μέσω του λιμανιού η έξοδος των 1600 περίπου Τούρκων επισκεπτών που είχαν βρεθεί στη Μυτιλήνη για να γιορτάσουν τη λήξη της μουσουλμανικής γιορτής του Ραμαζανιού και η οποία λήγει σήμερα.
