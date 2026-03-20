Ομόφωνο ψήφισμα για τον αφθώδη πυρετό από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης

Ομόφωνο ψήφισμα για την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία της Λέσβου μετά το κρούσμα αφθώδη πυρετού εξέδωσε σε έκτακτη συνεδρίασή του την Παρασκευή το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυτιλήνης.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Παναγιώτης Χριστόφας, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και να διαμορφωθεί, με δημοκρατικό τρόπο, μια ενιαία κατεύθυνση διεκδίκησης για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που πλέον δεν πλήττει μόνο την κτηνοτροφία και την τυροκομία, αλλά αγγίζει συνολικά την οικονομική ζωή της Λέσβου.

Καταστροφικές επιπτώσεις

Ο Παναγιώτης Χριστόφας υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις σε κρίσιμους κλάδους της τοπικής οικονομίας, ενώ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη λήψης άμεσων και δραστικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστούν το εισόδημα, η διαβίωση και η επαγγελματική επιβίωση όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς που πλήττονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την άμεση ενίσχυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με προσωπικό και τεχνικά μέσα, καθώς και κρατική χρηματοδότηση για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής:

«H εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί μας τις προηγούμενες ημέρες είναι μια εξέλιξη με καταστροφικές επιπτώσεις όχι μόνο στον κτηνοτροφικό τομέα και την τυροκομία, αλλά στην οικονομία της Λέσβου συνολικά. Είναι σαφές πως πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού της νόσου.

Παράλληλα, όμως,απαιτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών αυτής της κρίσης, ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα και η διαβίωση όλων όσοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που πλήττονται, καθώς επίσης και η βιωσιμότητα εν γένει του πρωτογενούς τομέα που κρίνεται πλέον επισφαλής και που αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα της οικονομίας της Λέσβου.

Λόγω των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης:

1) Ζητά από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

Την άμεση ενίσχυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με προσωπικό και τεχνικά μέσα.

Την άμεση άρση απαγόρευσης της διάθεσης εκτός Λέσβου των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, υπό την αίρεση της πιστής και πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων βιοασφάλειας, απολυμάνσεων και ελέγχου τήρησης αυτών.

Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση για τα μέτρα βιοασφάλειας.

Την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων και την στήριξή τους έως την ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς επίσης και την αποζημίωση του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων στην πραγματική τιμή αγοράς τους.

Την άμεση έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ήσχετικών αποφάσεων για την αναστολή πληρωμών των οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων και τυροκόμων σε δημόσιους οργανισμούς, τραπεζικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς.

Την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω καραντίνας και περιορισμών.

Την εφαρμογή εμβολιασμού με επιστημονικό σχεδιασμό και κρατική ευθύνη.

Τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας, πανελλαδικής εμβέλειας, για την ασφάλεια κατανάλωσης προϊόντων κρέατος, γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων.

Δηλώνει πως θα παρασταθεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβουπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου στον κόμβο της Λάρσου.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, όπως διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και να αιτηθεί άμεση συνάντηση του Υπουργού και κάθε άλλου αρμόδιου με επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων της Λέσβου για τα ανωτέρω ζητήματα».