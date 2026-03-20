Αφθώδης πυρετός: Αυστηρά μέτρα απολύμανσης στο λιμάνι και το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για τον αφθώδη πυρετό
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 13:38

Αφθώδης πυρετός: Αυστηρά μέτρα απολύμανσης στο λιμάνι και το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για τον αφθώδη πυρετό

Σε κόκκινο συναγερμό οι αρμόδιοι φορείς - Αφθώδης πυρετός στα παραγωγικά ζώα από την Λέσβο

Αυστηρά μέτρα απολύμανσης στο λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τίθενται σε ισχύ, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αφθώδη πυρετού, που πλήττει τα παραγωγικά ζώα από την Λέσβο, όπου επιβεβαιώθηκε κρούσμα της νόσου, στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, ο οποίος ενημέρωσε εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Περιφέρεια με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγκεκριμένα, όπως είπε αποφασίστηκε, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τοποθετήσει απολυμαντικό σταθμό στο λιμάνι για τα οχήματα, στο σημείο κατάπλου των πλοίων και απολυμαντικούς τάπητες και για το επιβατικό κοινό που θα εξέρχεται από τα πλοία. Παράλληλα, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με τον αερολιμενάρχη έτσι ώστε να εγκατασταθούν απολυμαντικοί τάπητες και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για όσους έρχονται από τη Λέσβο.

«Από την προηγούμενη Παρασκευή έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στην περιοχή Μανταμάδος» τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια επιζωοτία πολύ πιο επικίνδυνη και πολύ πιο ευμετάδοτη από όλες τις προηγούμενες» καθώς «μεταδίδεται πολύ εύκολα, ακόμη και με τον αέρα, μέχρι και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων».

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες το εξής: δυστυχώς, στη Λέσβο τα μέτρα ήταν πλημμελή έως ανύπαρκτα και από αύριο έχουμε κατάπλου πλοίων από τη Λέσβο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είναι αρμοδιότητά μας» είπε και προσέθεσε: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη διότι εφόσον υπάρξει κρούσμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να αντιμετωπιστεί, με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι και οι επιδημιολόγοι και προσβάλλει όλα τα τετράποδα παραγωγικά ζώα, δηλαδή χοιροειδή, αιγοπρόβατα και βοοειδή. Άρα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Αποφασίστηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τοποθετήσει απολυμαντικό σταθμό στο λιμάνι για τα οχήματα, στο σημείο κατάπλου των πλοίων και απολυμαντικούς τάπητες και για το επιβατικό κοινό που θα εξέρχεται από τα πλοία.

Παράλληλα δήλωσε: «Θεωρήσαμε χρέος μας να ενημερώσουμε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επειδή αύριο και την Κυριακή η διαδικασία του κατάπλου των πλοίων αυτών στο λιμάνι θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είστε όλοι ενήμεροι και επικοινωνιακά να συμβάλλετε ώστε να χειριστούμε το θέμα με την ίδια μεθοδολογία που χειριστήκαμε την επιδημία του κορονοϊού. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Ζητάμε την υποστήριξή σας και τη μεταφορά της πληροφορίας με υπεύθυνο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πανικός στο κοινό γιατί δεν είναι ανθρωπονόσος, δεν αφορά τους ανθρώπους, μπορεί όμως και η ανθρώπινη αναπνοή να μεταδώσει το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει τα μέτρα να τηρηθούν απαρέγκλιτα. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και κυριολεκτικά κάνουμε τον σταυρό μας για να μην υπάρξει μετάδοση στο ηπειρωτικό έδαφος της χώρας».

Τα μέτρα

Σχετικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, υπογράμμισε: «Θα είναι υπερβολικά αυστηρά γιατί σύμφωνα με τα ευρήματα των επιδημιολόγων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περασμένη Δευτέρα οι αλλοιώσεις στα προσβεβλημένα ζώα στη Λέσβο ήταν παλιές. Δηλαδή είχαν από 10 έως 30 μέρες που είχαν παρουσιαστεί και δεν γίναν αντιληπτές ή απεκρύβησαν. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως προϊόντα ζωικής προέλευσης έχουν μετακινηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα με πλημμελή τρόπο».

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος και ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας για το καταναλωτικό κοινό» αλλά σχολίασε: «υπάρχει ζήτημα μετάδοσης από τα μεταφορικά μέσα γιατί δεν απολυμαίνονταν και δεν τηρούνταν οι διαδικασίες. Οπότε οι υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας και το Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Υγείας είναι σε απόλυτη κινητοποίηση, είναι σε κόκκινο συναγερμό για να ελεγχθεί η οποιαδήποτε διαδίνηση έχει ήδη γίνει και να αποφύγουμε προβλήματα».

Σχετικά με την Κύπρο, είπε ότι εκεί υπάρχουν δυστυχώς πολλά κρούσματα, διότι έχει υπάρξει μετακίνηση ζωικού κεφαλαίου από την ηπειρωτική Τουρκία στην τουρκοκυπριακή πλευρά και από εκεί έχουν κολλήσει δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην ελληνική πλευρά κοντά στο αεροδρόμιο.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των αρμοδίων της Περιφέρειας με το μικροβιολογικό τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώστε να εξεταστούν επιπλέον μέτρα δημοσιοποίησης του θέματος προς τους παραγωγούς, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης.

Για το κτηνιατρικό προσωπικό της Περιφέρειας ο κ. Κεφαλάς τόνισε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, ανέφερε ότι έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες πλην των αδειών ασθενείας για όλο το κτηνιατρικό προσωπικό της Περιφέρειας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ έχουν τεθεί στη διάθεση της Περιφέρειας 27 στρατιωτικοί κτηνίατροι που έχει παραχωρήσει η Κτηνιατρική Στρατιωτική Υπηρεσία του Γ’ Σώματος Στρατού και κινήθηκε διαδικασία πρόσληψης ιδιωτών κτηνιάτρων με ορισμένου χρόνου συμβάσεις. «Αν κατά την εξέλιξη του προβλήματος δεν επαρκούν, έχουμε συμφωνήσει με το υπουργείο να μπορέσουμε να απασχολήσουμε και ιδιώτες κτηνιάτρους ώστε να συνδράμουν το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο γιατί διαφορετικά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προλάβουμε τα πάντα» προσέθεσε.

Σχολίασε, τέλος, ότι βρισκόμαστε και μερικές μέρες πριν από το Πάσχα, άρα υπάρχει αυξημένη διακίνηση αμνοεριφίων στα σφαγεία για να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό. «Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Ό,τι ανθρώπινο κτηνιατρικό δυναμικό υπάρχει στην Περιφέρειά μας αξιοποιείται» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι έγινε επικοινωνία και με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γιατί και από εκεί γίνονται μετακινήσεις φορτηγών και επιβατών από τη Μυτιλήνη προς την Καβάλα, προκειμένου και εκείνοι να λάβουν τα ίδια μέτρα για να μην εξαπλωθεί αυτή η επικίνδυνη νόσος στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20.03.26

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Σύνταξη
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

