Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Αφθώδης πυρετός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαρτίου 2026, 17:05

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός και πώς μεταδίδεται – Είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο;

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Οδηγό με δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τη νέα απειλή για την κτηνοτροφία, τον αφθώδη πυρετό, που εντοπίστηκε σε εκτροφή βοοειδών στη Λέσβο, εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τους κτηνοτρόφους και τις κτηνιατρικές αρχές σε συναγερμό.

Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές αρχές, δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Τα μολυσμένα ζώα ενδέχεται να παραμείνουν φορείς και να αποτελέσουν δυνητική εστία περαιτέρω διασποράς του ιού.

Αφθώδης πυρετός: 9+1 ερωτοαπαντήσεις

Ακολουθούν οι δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις:

1) Τι είναι ο αφθώδης πυρετός;

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι. Έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

2) Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Όχι. Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή της διασποράς της νόσου.

3) Γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνος;

Επειδή μεταδίδεται πολύ γρήγορα, τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς.

4) Ποια ζώα αφορά;

Αφορά κυρίως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια δίχηλα είδη.

5) Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα;

Τα βασικά κλινικά σημεία περιλαμβάνουν πυρετό, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στο μαστό, διαβρώσεις, χωλότητα, σιελόρροια και μείωση παραγωγής. Σε νεαρά ζώα μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος.

6) Τι σημαίνει ότι είναι νόσημα Κατηγορίας Α;

Σημαίνει ότι πρόκειται για νόσημα που δεν ενδημεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας απαιτείται άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης.

7) Τι προβλέπεται όταν επιβεβαιώνεται εστία;

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν άμεσα μέτρα εκρίζωσης στην προσβεβλημένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνουν θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων, ασφαλή διαχείριση νεκρών και μολυσμένων προϊόντων, καθώς και καθαρισμό και απολύμανση.

8) Γιατί επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις;

Γιατί η μετακίνηση ζώων, προϊόντων, ανθρώπων και υλικών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διασπορά του ιού. Γι’ αυτό το λόγο το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς, βιοπροφύλαξη και επιτήρηση.

9) Τι είναι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης;

Γύρω από την εστία ορίζεται ζώνη προστασίας τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων, ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για ελάχιστο διάστημα 30 ημερών, με ειδικούς περιορισμούς και επιδημιολογική παρακολούθηση.

10) Ποιο είναι το βασικό μήνυμα προς κτηνοτρόφους και πολίτες;

Το βασικό μήνυμα είναι απόλυτη συμμόρφωση με τα μέτρα, αυστηρή βιοπροφύλαξη και αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών που μπορεί να συμβάλει στη διασπορά της νόσου.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Κόσμος
Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ηλίας Γεωργάκης
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Σύνταξη
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Μίνα Μουστάκα
Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Σύνταξη
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Σύνταξη
Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Σύνταξη
Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

