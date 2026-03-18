ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

«Τον κώδωνα του κινδύνου» κρούει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς την κυβέρνηση της ΝΔ, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που «η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας», όπως τονίζει, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και μεταδοτική νόσο, που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αν δεν υπάρξει άμεση, σοβαρή και πλήρως συντονισμένη αντίδραση».

Η εξέλιξη αυτή, επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «δημιουργεί εύλογη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, ιδίως μετά την πρόσφατη εμπειρία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου η κυβερνητική ολιγωρία, η έλλειψη σχεδίου και συντονισμού και η απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους, είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε καταστροφή χιλιάδες εκμεταλλεύσεις, να χαθεί ζωικό κεφάλαιο και να πληγεί ανεπανόρθωτα η παραγωγική βάση της χώρας».

«Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και δεν θα επιτραπεί να συγκαλυφθεί»

«Η εικόνα εγκατάλειψης που βίωσαν οι άνθρωποι της υπαίθρου δεν πρέπει να επαναληφθεί», προειδοποιούν, με κοινή ανακοίνωση, το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και ο τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα, απέναντι στον αφθώδη πυρετό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει το παραμικρό περιθώριο να επαναλάβει τα ίδια εγκληματικά λάθη. Η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα ούτε πεδίο μικροπολιτικής διαχείρισης. Είναι ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες οικογένειες, για την περιφερειακή οικονομία και για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας», υπογραμμίζουν.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί:

• Άμεση ενεργοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, με σαφείς αρμοδιότητες και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλες τις περιφέρειες.

• Καθολικούς και αυστηρούς ελέγχους στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων, με πλήρη αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών

• Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, που παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή μέσα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

• Συνεχή, διαφανή και υπεύθυνη ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των τοπικών κοινωνιών.

• Άμεση πρόβλεψη για πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια».

Καταλήγοντας, τα αρμόδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιούν πως «οποιαδήποτε καθυστέρηση, οποιαδήποτε ολιγωρία και οποιαδήποτε υποτίμηση της κατάστασης θα συνιστούν συνειδητή πολιτική επιλογή, με βαρύτατο κόστος για την ελληνική κτηνοτροφία και την οικονομία της χώρας. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλη εγκατάλειψη. Η χώρα δεν αντέχει άλλη αποτυχία. Η ευθύνη πλέον έχει ονοματεπώνυμο και αυτή η ευθύνη δεν θα επιτραπεί να συγκαλυφθεί».