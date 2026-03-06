newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
06 Μαρτίου 2026, 11:59

Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σε συναγερμό για την ευλογιά προβάτων βρίσκεται η Ήπειρος μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Βαλανιδοράχη του δήμου Πάργας, έπειτα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Κάθε στοιχείο για παράνομους εμβολιασμούς αξιολογείται από την Αστυνομία με μεγάλη προσοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Το όλο ζήτημα, ωστόσο, εξελίσσεται σε θρίλερ στην «καθαρή» μέχρι πρότινος Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς «φουντώνουν» οι φήμες για παράνομους εμβολιασμούς και κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την απόγνωση των παραγωγών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποιούν αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση, οι πληροφορίες για επιτήδειους που υπόσχονται στους κτηνοτρόφους «σωτήρια» εμβόλια έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας.

Αρκετές από αυτές έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει ενδελεχή έρευνα με το κάθε στοιχείο που συλλέγεται να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή.

«Φοβάμαι το ενδεχόμενο τα παράνομα εμβόλια να έχουν ήδη γίνει και στην περιοχή μας. Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται ‘εμβόλια σωτηρίας’ με το αζημίωτο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καχριμάνης στο τοπικό μέσο.

ΠΕΚΔΥ: Ανεπαρκής ο κρατικός μηχανισμός

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) αποκαλύπτει μια τραγική ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Όπως αναφέρει, ολόκληρη η χώρα εξαρτάται από ένα και μόνο εργαστήριο στη Λάρισα για τη διενέργεια των απαραίτητων μοριακών τεστ (PCR).

Χωρίς τα συγκεκριμένα τεστ, κανένα πρόβατο δεν μπορεί να οδηγηθεί σε σφαγή, γεγονός που – σύμφωνα με τους κτηνιάτρους – απειλεί να τινάξει στον αέρα το εισόδημα των κτηνοτρόφων, να προκαλέσει ελλείψεις και εκτόξευση τιμών στην αγορά ενόψει Πάσχα και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες σφαγές χωρίς μέτρα βιοασφάλειας από παραγωγούς που βρίσκονται σε απόγνωση.

Η ΠΕΚΔΥ καταγγέλλει ότι το εργαστήριο στη Λάρισα, το οποίο λειτουργεί χάρη στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δειγμάτων.

Η επιβολή «πλαφόν» στον αριθμό των εξετάσεων ανά Περιφέρεια δημιουργεί τοπική ασφυξία, την ώρα που οι γεννήσεις αμνοεριφίων αυξάνονται και η ανάγκη για μετακινήσεις κορυφώνεται. Αν και μέχρι στιγμής οι έλεγχοι στην Ήπειρο δεν έχουν δείξει άλλο θετικό δείγμα, η ανησυχία για «κρυφές εστίες» παραμένει στα ύψη.

