view
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Expla-in 05 Μαρτίου 2026, 16:48
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project| Ευλογιά προβάτων: Συναγερμός στην Ήπειρο πριν το Πάσχα. Πώς εξαπλώθηκε σε 18 μήνες;

Πως εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη τη χώρα η ευλογιά των προβάτων. Δείτε στο The Expla-in Project όλο το ιστορικό: Από το πρώτο κρούσμα έως το σήμερα.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Τα 481.359 είχαν φτάσει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, τα θανατωμένα αιγοπρόβατα από την ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα,  όπως καταγράφουν τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μάλιστα, οι εκτροφές που έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής ανέρχονται στις 2.620. Την ίδια στιγμή, μία ακόμη αρνητική εξέλιξη ήρθε να προστεθεί σε αυτό το τοπίο δυστοπίας: στις 3 Μαρτίου, σχεδόν 19 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας,  καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς στη Βαλανιδοράχη του δήμου Πάργας, στην«καθαρή» μέχρι πρότινος  περιφέρεια Ηπείρου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη επιδημία στο ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια.

Ευλογιά των προβάτων: Η ξέφρενη πορεία ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου του 2024

Πώς ξεκίνησαν όμως όλα αυτά; Το in κάνει μια αναδρομή στην πορεία της επιζωοτίας που «ροκανίζει» καθημερινά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας.

Η ξέφρενη πορεία που έχει σημειώσει η ευλογιά των προβάτων ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου του 2024 όταν και στον Εβρο επιβεβαιώθηκαν ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε τέσσερις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024 ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα για τις μετακινήσεις και τη σφαγή προβάτων στον Εβρο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η χώρα μας βρισκόταν αντιμέτωπη με τη συγκεκριμένη νόσο.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς μικρότερες ή μεγαλύτερες εξάρσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων το 2013, το 2014, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2023.

΄Οπως και με την πανώλη των αιγοπροβάτων, η οποία είχε κάνει και αυτή την εμφάνιση της το καλοκαίρι του 2024 (τον Ιούλιο), αλλά ελέγχθηκε ικανοποιητικά στην πορεία, τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ήταν οι θανατώσεις ζώων, η χάραξη ζωνών προστασίας και ζωνών επιτήρησης.

Παρά τα μέτρα, ο ιός της ευλογιάς των προβάτων ξεκίνησε πολύ γρήγορα να διανύει τεράστιες αποστάσεις, από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κορινθία και από εκεί στη Μαγνησία και στη Στερεά Ελλάδα, παρότι ίσχυαν συγκεκριμένα, αυστηρά μέτρα στις μετακινήσεις ζώων.

Ο Συνδέσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζήτησε ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 τον εμβολιασμό των προβάτων. Οπως αναφέρθηκε τότε σε ανακοίνωση: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την απειλή αυτού του ιού να διογκώνεται και την πολιτεία να καθυστερεί επικίνδυνα στις αποφάσεις της, αδιαφορώντας για τις ανάγκες και τα αιτήματα των κτηνοτρόφων».

Η κυβέρνηση και η ευλογιά των προβάτων

Καθώς τον χειμώνα του 2025 τα ποσοστά των κρουσμάτων μειώθηκαν αισθητά και η κυβέρνηση ξεκίνησε να ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τις αποκαλύψεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων πέρασε σε δεύτερη μοίρα και σε κάποια φάση μπήκε σύμφωνα με όσους παρακολουθούν στενά την κατάσταση, στον….. αυτόματο πιλότο.

Το γεγονός πως οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας είναι αποδεκατισμένες και βαθιά απαξιωμένες ήταν νευραλγικός παράγοντας για την αποτυχία του μοντέλου που επέλεξε η κυβέρνηση, δηλαδή την εκρίζωση του ιού.

Η μεγάλη καθυστέρηση των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έβλεπαν τα πρόβατα τους να θανατώνονται, οδήγησε στις συνθήκες απελπισίας όπου πολλοί βρέθηκαν, στην ανυπακοή τήρησης των μέτρων ασφαλείας. Κάπως έτσι, το Πάσχα του 2025, οι μετακινήσεις και οι σφαγές των ζώων πραγματοποιήθηκαν σαν να μην αντιμετωπίζαμε μια επιδημία ζώων στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα αυτής της λανθασμένης διαχείρισης, όπως η ίδια η ηγεσία του υπουργείου παραδέχτηκε, ήταν τα κρούσματα έκτοτε να χαράξουν μια αδιάκοπη, ανοδική πορεία η οποία κορυφώθηκε στα μέσα του Οκτωβρίου 2025. Οι θανατώσεις ολόκληρων κοπαδιών έγιναν καθημερινό φαινόμενο ειδικά στον Κάμπο, στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.

Η ανεπάρκεια της διαχειρίσης ήταν τέτοια που ο ιός πέρασε μέχρι και την πόρτα Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο διατηρούσε σπάνιες φυλές αιγοπροβάτων, οδηγώντας στην θανάτωση 720 σπάνια πρόβατα.

Εντωμεταξύ, αποστολή εμπειρογνωμόνων της Κτηνιατρικής Ομάδας Εκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε τον Μάιο του 2025, είχε ήδη συστήσει τον εμβολιασμό των προβάτων, γεγονός που απέκρυπτε η κυβέρνηση.

Στην πορεία φάνηκε πως αποκρύπτονταν και οι επιστολές του Επίτροπου για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων, Oλιβερ Βάρχελι, ο οποίος επίσης συνιστούσε εμβολιασμό λέγοντας πως έχουν δεσμευθεί εμβόλια για να αξιοποιήσει η Ελλάδα.

Στο βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης πως ο εμβολιασμός θα πλήξει τις εξαγωγές της φέτας, ο Βάρχελι απάντησε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκη Αρναούτογλου, πως: «τυχόν περιορισμοί στο εμπόριο φέτας και γαλακτοκομικών είναι προσωρινοί και αίρονται πλήρως, μόλις η χώρα αποδείξει ότι ο ιός δεν κυκλοφορεί. Ολοι οι περιορισμοί βασίζονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ενώ δεν χαρακτηρίζουν μια χώρα ως «ενδημική» μακροχρόνια, εφόσον εφαρμόζονται τα μέτρα εκρίζωσης».

Παρόλα αυτά, η σταθερά επίμονη και ανεξήγητη – κατά τον κτηνοτροφικό κόσμο, τους κτηνίατρους και πολλούς επιστήμονες του κλάδου- επωδός της κυβέρνησης πως τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων δεν είναι αδειοδοτημένα, συνεχίζεται 18 μήνες μετά την έναρξη της πορείας της ευλογιάς.

Πάνω από έναν χρόνο αργότερα και με τα κρούσματα να καλπάζουν, δημιουργήθηκε και η Εθνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Ευλογιάς στις 22 Οκτωβρίου 2025.

Στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε η επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού επανέλαβε πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανέφερε ότι το ΥΠΑΑΤ έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί παράνομα πάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίων για την ευλογιά στην Ελλάδα.

Η παραπάνω δήλωση προκάλεσε ακόμα περισσότερα ερωτήματα σε σχέση με την ικανότητα επιτήρησης και διαχείρισης της νόσου στη χώρα μας.

Καλά πληροφορημένες πηγές του in λένε πως αυτό που συζητούν οι κτηνοτρόφοι του Κάμπου, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδας, είναι πως ο παράνομος εμβολιασμός έχει υιοθετηθεί άτυπα από κτηνοτρόφους σε περιοχές όπου αυτοί συνεργάζονται με μεγάλους παραγωγούς γάλακτος και φέτας.

Τι γίνεται με την υιοθέτηση του εμβολιασμού των προβάτων;

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια επίσημη υιοθέτηση του εμβολιασμού των προβάτων θα προκαλούσε πλήγμα στις εξαγωγές σε χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασιλείο, ενώ παράλληλα θα έπρεπε και να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ενωση τη διατήρηση των εξαγωγών μας, τηρώντας μέτρα. Ο σιωπηρός παράνομος εμβολιασμός, είναι πιο ανώδυνος….. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την τιμή κάθε παράνομης δόσης εμβολίου (με χώρα προέλευσης την Τουρκία) να κινείται από τα 4,50 έως τα 6 ευρώ.

Ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της νόσου, το δόγμα της κυβέρνησης απέναντι στην επιδημία παραμένει το ίδιο: αυστηρά μέτρα, υπομονή, θανατώσεις, όχι εμβολιασμός.

Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι τονίζουν πως ένας από τους λόγους που η χώρα μας δεν επιλέγει τον εμβολιασμό είναι γιατί αυτός δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις αποδεκατισμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Ενας άλλος είναι πως ο εμβολιασμός θα οδηγήσει σε ενδελεχή καταμέτρηση των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, γεγονός που θα αποκαλύψει πως στη βάση του ΟΣΔΕ (η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι δηλωμένα τουλάχιστον 7.000.000 περισσότερα αιγοπρόβατα από αυτά που διαθέτουμε στην πραγματικότητα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο σκάνδαλο-μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Η τελευταία πράξη του δράματος θέλει την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Ευλογιάς να κάνει λόγο πριν από μερικές μέρες για ένα κρίσιμο δίμηνο που έχουμε μπροστά μας, καθοριστικό για την πορεία της νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την επιτροπή στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και τους συστηματικούς έλεγχους στο πεδίο αλλά και την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Και μπορεί το ΥΠΑΑΤ να ανακοίνωσε πως επιστρατεύει 97 στρατιωτικούς κτηνιάτρους για να συνδράμουν στον έλεγχο της ευλογιάς των προβάτων τους επόμενους μήνες, όμως κατά την ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων) πρόκειται για ένα αποσπασματικό μέτρο του ΥΠΠΑΤ, ένα  πρόσκαιρο«μπάλωμα».

Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους τον περασμένο Νοέμβριο οι γεωτεχνικοί: «Ενώ η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε κρίση και με αβέβαιο μέλλον, ενώ είναι η στιγμή για να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο (κτηνοτρόφοι, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, πολιτικά κόμματα, κλπ) αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων κτηνιάτρων, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοινώθηκε, εγκρίνει 61 θέσεις κτηνιάτρων και βοηθών κτηνιάτρων στα πλαίσια των 20.000 προσλήψεων για το έτος 2026!».

Οσο για τη σύσταση της Ε.Ε να προχωρήσει η χώρα μας σε εμβολιασμό, αυτή επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά πριν απο λίγες μέρες από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε επiστημονική έκθεση για το θέμα του εμβολιασμού των προβάτων σε Ελλάδα και Βουλγαρία (δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου).

Σύμφωνα με την έκθεση: «Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και να επιβάλλει αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας».

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως η Ελλάδα δήλωσε στο πλαίσιο της έκθεσης πως η χώρα μας έχει 17.000.000 αιγοπρόβατα. Τόσα ήταν τα αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν το…μακρινό 2021, στη βάση του ΟΣΔΕ. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2024 (ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο 2025), ο συνολικός πληθυσμός των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 10.350.915 ζώα.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της EFSA, η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Ευλογιάς απάντησε σε όσα αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων. Αυτή τη φορά, η επιτροπή αναφέρει πως δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του εμβολίου σε ευρωπαικές φυλές προβάτων αλλά και πως δεν υπάρχει μέθοδος διαφοροποίησης της νόσου από το εμβόλιο (επιχειρήματα τα οποία σταθερά αντικρούουν με έγγραφα και αποδείξεις οι κτηνοτρόφοι και οι επιστήμονες που τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού).

Με τα κρούσματα της ευλογιάς να βρίσκονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σημαντική ύφεση λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ισχυρίζεται πως στην παρούσα φάση το θέμα κοντρολάρεται.  Ολοι στρέφουν τώρα το βλέμμα στην άνοιξη και την περίοδο του Πάσχα όταν το δεύτερο crash test θα δείξει αν η χώρα μας μπορεί να πετύχει το στοίχημα της εκρίζωσης ή αν θα θυσιάσει και άλλα ζώα αρνούμενη τον εμβολιασμό.

Μάρτιος 2026: Κρούσμα ευλογιάς στην «καθαρή» περιφέρεια Ηπείρου

Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία εξέλιξη από το μέτωπο της ευλογιάς των προβάτων είναι και πάλι αρνητική. Στις 3 Μαρτίου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στην «καθαρή» μέχρι πρότινος περιφέρεια Ηπείρου. Το κρούσμα καταγράφηκε σε απομονωμένη μονάδα 40 ζώων.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, γνωστοποίησε την είδηση με ένα ποστ στον προσωπικό του λογαριασμό.

Σχολιάζοντας στο in την παραπάνω εξέλιξη η Βασιλική Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων λέει το εξής: «Είναι αναμφίβολα ένα κακό σημάδι. Ηταν αναμενόμενο να συμβεί μετά από τόσο μακρά περίοδο μη εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας ειδικά από την πλευρά της πολιτείας. Την ίδια στιγμή, η θολή κατάσταση που επικρατεί στους παράνομους εμβολιασμούς συσκοτίζει την εικόνα για το τι συμβαίνει με τα πραγματικά κρούσματα και την πορεία της ευλογιάς. Δυστυχώς, οι κτηνίατροι είμαστε απαισιόδοξοι για το τι θα συμβεί μετά το Πάσχα. Μακάρι να διαψευστούμε αλλά φοβόμαστε ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν απότομα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο