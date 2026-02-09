ΠΑΣΟΚ: 500.000 θανατώσεις χωρίς αποτέλεσμα, η EFSA διαψεύδει την κυβερνητική αδράνεια για την ευλογιά προβάτων
Καταρρίπτεται πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου, λέει το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, καταγγέλλει την κυβερνητική αδράνεια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
«Ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις»
«Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική», τονίζει ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.
ΠΑΣΟΚ: Καταρρίπτεται πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου
«Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου.
Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:
- υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων,
- είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες,
- και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου,
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός – στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας – αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας.
Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος.
Στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.
