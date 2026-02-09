newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
ΠΑΣΟΚ: 500.000 θανατώσεις χωρίς αποτέλεσμα, η EFSA διαψεύδει την κυβερνητική αδράνεια για την ευλογιά προβάτων
09 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: 500.000 θανατώσεις χωρίς αποτέλεσμα, η EFSA διαψεύδει την κυβερνητική αδράνεια για την ευλογιά προβάτων

Καταρρίπτεται πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, καταγγέλλει την κυβερνητική αδράνεια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις»

«Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική», τονίζει ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση την οποία κατηγορεί για αδράνεια στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

ΠΑΣΟΚ: Καταρρίπτεται πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου

«Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου.

Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:

  • υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων,
  • είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες,
  • και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου,

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός – στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας – αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας.

Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος.

Στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
