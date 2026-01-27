newspaper
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
27 Ιανουαρίου 2026

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Τα μέτρα βιοασφάλειας στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξετάστηκαν σε ακόμη μια σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή, αυτή τη φορά, των αντίστοιχων περιφερειαρχών. Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό.

Επιδίδεται δε σε έναν αγώνα δρόμου για να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους και «συμμαζέψει» τις συνέπειες από τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη ζωονόσο ευλογιά, ένα θέμα που γνωρίζει ότι θα ξαναβρεί μπροστά της τους επόμενους μήνες.

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί τον χειμώνα.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε πως είναι επιβεβλημένη η συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση τους ελέγχους στα σφαγεία, για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Προς την κατεύθυνση αυτή ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση και νέων εργαστηρίων (ΕΛΓΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ).

Σημειώθηκε επίσης, με βάση και τις επισημάνσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου, ενώ αντίθετα τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση η συζήτηση θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σύσκεψης που θα έχει ο Πρωθυπουργός για το μέλλον συνολικά του κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας.

«Για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται ήδη αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου», αναφέρεται.

Μητσοτάκης: Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «για την κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Έχουμε μπροστά μας ένα παράθυρο -αυτά τουλάχιστον μας λένε οι ειδικοί και θα μιλήσουν στη συνέχεια- δύο, τριών μηνών, έτσι ώστε να «χτίσουμε» πάνω στην πτώση των περιστατικών, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, ώστε να αφήσουμε για τα καλά πίσω μας αυτή την περιπέτεια και να μην κινδυνεύσει σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, για εμάς υπάρχει μία στρατηγική μόνο: δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού, αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί εξάλλου».

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι «η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος» και επέμεινε ότι «ο εμβολιασμός δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, στον βαθμό που δεν μπορούμε να εντοπίζουμε και να ξεχωρίζουμε αν ένα ζώο είναι άρρωστο ή πραγματικά εμβολιασμένο.

Ο δε κίνδυνος ο οποίος υπάρχει για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των εξαγωγών μας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες είναι προφανώς τεράστιος.

Άρα, εγώ θέλω να ζητήσω εισαγωγικά την πλήρη συνεργασία μας, να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική, να μην έχουμε αποκλίσεις, να μην ακούγονται διαφορετικές φωνές.

Και βέβαια, θα ζητήσω -θα μιλήσει και ο Υπουργός στη συνέχεια- για το ζήτημα των παράνομων εμβολιασμών και των παράνομων εμβολίων που διακινούνται, να υπάρχει απόλυτη εξάντληση της αυστηρότητας. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και προφανώς θα γίνουν και από την Αστυνομία οι σχετικοί έλεγχοι, και για τις εισαγωγές τους και για τη διακίνησή τους».

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί και εκλήθη στη σύσκεψη προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με το πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανθούλα Λάγιου.

Τσιάρας: Ενταση των μέτρων βιοασφάλειας, έλεγχοι από το υπ. ΠΡΟΠΟ

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «η συζήτηση αφορούσε στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στο πώς η πατρίδα μας θα αντιμετωπίσει αυτή τη συγκεκριμένη νόσο με τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, και πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν ακόμα περισσότερα τα μέτρα βιοασφάλειας, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συνεργασία κυρίως από την πλευρά της πολιτείας με τις Περιφέρειες, αλλά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Με ελέγχους, με συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο, με βασικό γνώμονα το πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη, ανθεκτική και ακόμη περισσότερο παραγωγική».

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό. Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα.

Γι’ αυτό ακριβώς και επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα από έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο».

Κουρέτας: Να δούμε πώς θα γίνει η ανασύσταση

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέφερε: «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τους Περιφερειάρχες και τους Υπουργούς για να υπάρχει ένας συντονισμός ενόψει της περιόδου που έρχεται, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Αυτό που απασχολεί, αυτή τη στιγμή, πολύ και την κυβέρνηση και εμάς είναι πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.

Δηλαδή, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να φέρει ζώα που του έχουν θανατωθεί, γιατί υπάρχει ευλογιά, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανασύσταση. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτή η κουβέντα, διότι μας απασχολεί όλους, κι εμάς και την κυβέρνηση, η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, να μην φύγουν από το επάγγελμα. Αυτή είναι όλη η συζήτηση, πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την κτηνοτροφία».

Μπιλλίνης για ευλογιά: Μεγάλη κάμψη αυτή τη στιγμή

Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς – Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφερε: «Συζητήσαμε με τους Περιφερειάρχες που έχουν τα περισσότερα κρούσματα αυτή την περίοδο και το μήνυμα που δώσαμε ήταν ένα και μοναδικό: αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Αν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα. Αυτή τη στιγμή το νόσημα, λόγω του καιρού και λόγω των μέτρων, έχει μια μεγάλη κάμψη και τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα».

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
