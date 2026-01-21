Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Σε ευθεία και προσωπική αντιπαράθεση για όλα τα ανοιχτά μέτωπα του πρωτογενή τομέα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα η ευλογιά και η προοπτική του εμβολίου, οδηγήθηκαν στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρωθυπουργικής πρότασης για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε το λόγο και εξαπέλησε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, την απουσία του κ. Μητοστάκη από τη συζήτηση, αλλά και το πρόβλημα της ευλογιάς που έχει πλήξει την παραγωγή.

«Για να μαζέψετε τα ασυμμάζευτα, μεταφέρετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πού αλλού στην Ευρώπη υπάρχει οργανισμός που υπάγεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Μπορεί η ΑΑΔΕ να αποφασίσει και να σχεδιάσει στο πλαίσιο της ΚΑΠ; Ας γινόταν για ένα χρόνο», είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ευλογιά και τα εμβόλια: «Κατέρρευσαν οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί, 500.000 ζώα σφαγιάστηκαν σε 6 μήνες. Επιλέξατε την τυφλή εκρίζωση χωρίς στρατηγική και παρακάμπτοντας τις συστάσεις ΕΕ που μας αποκρύψατε».

«Η συζήτηση γίνεται σε ένα φόντο μηδενιστικό θα έλεγα, με μια μηδενιστική εικόνα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, όχι γιατί αδικείται η κυβέρνηση, αλλά γιατί αδικούνται οι ίδιοι οι αγρότες με την εικόνα ότι όλα είναι ένα ψέματα και έχουν τα πάντα καταστραφεί», απάντησε ο κ. Χατζηδκάης, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στα εμβόλια κατά της ευλογιάς, λέγοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί το δρόμο της επιστήμης και πως, σε απάντησή του, ο Ούγγρος επίτροπος της ΕΕ επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση και σας λέγανε ‘κινηθείτε έτσι’, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι υπεύθυνη στάση;», είπε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε: «Τώρα που το σκέφτομαι, μη βάλατε φρένο, κομματικά μάς οφελεί γιατί ζείτε στο δικό σας πλανήτη μιας φαντασιακής πραγματικότητας όπου όλα είναι μαύρα και σκοτεινά και θα τα διορθώσετε εσείς με μαγικές συνταγές».

Ανδρουλάκης: Έχετε καταπιεί την Ομάδα Αλήθειας»

«Όχι απλά έχετε καταπιεί την Ομάδα Αλήθειας αλλά είναι αυτοί καθ’ αυτοί οι εκπρόσωποί της στα υπουργικά έδρανα», αντέτεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιθυμεί έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβει, με τους υπουργούς να ορίζουν το ποιοι είναι «δικοί μας και ποιοι όχι».

«Μη μας δουλεύετε άλλο κ. Χατζηδάκη, το χθες είστε εσείς, η διαφθορά είστε εσείς. Τα ακούσαμε δεν τα φανταζόμαστε», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε για την ευλογιά: «Πώς γίνεται να έχετε σφαγιάσει 500.000 ζώα και να αυξάνει η παραγωγή γάλακτος; Τι είδους μαγεία είναι αυτή; Όλοι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται με δική σας ευθύνη. Πάρτι ισχυρών φίλων της ΝΔ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την συμφωνία Mercosur, σημειώνοντας πως η ΝΔ δεν ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο για να οδηγηθεί στη κρίση του δικαστηρίου. «Άρα, καλώς οδηγήθηκε στο δικαστήριο, αλλά με τη δική μας ψήφο, όχι τη δική σας. Και εδω, μας κοροϊδεύετε», είπε χαρακτηριστικά.

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν κάνατε τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε ότι είναι εξυγίανση

«Αν σας έκανε κανείς τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε ότι είναι βήμα εξυγίανσης. Κανένας Έλληνας δεν είναι υπέρ του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα ήταν διαχρονικό και έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’80», απάντησε εκ νέου ο Κωστής Χατζηδάκης, παρατηρώντας για την ευλογιά: «Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε, θα μπορούσαν να το κάνουν μικρότερα κόμματα, όχι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η απάντηση του Ούγγρου επιτρόπου, που λέει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην Ένωση. Έχετε πλάσει μύθους, αλλά θα μιλάμε με όρους αλήθειας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπόκεινται σε μέτρα. Θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας. Αυτό προτείνετε;».

Ανδρουλάκης: Να τον κάνουμε κι οι δύο – Έχουμε κι άλλο κοινό: το Predator

«Λέτε θα αποκαλυπτόταν ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προτείνω να τον κάνουμε και εγώ και εσείς τον ορό της αλήθειας, άλλωστε έχουμε και άλλα κοινά όπως το Predator – απλά εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη και εσείς κάτσατε στα αυγά σας. Να απαντήσουμε: θα είναι χαρούμενος ένας πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας της ΝΔ όταν η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει αναπτυξιακό οργανισμό πρωτογενούς τομέα; Δηλαδή, είμαι χαρούμενος που καταντήσατε την Ελλάδα εξαίρεση; Όχι, δεν είμαι χαρούμενος, ούτε εσείς. Δεν είστε χαρούμενος όταν ακούγατε σε επισυδνέσεις υπουργούς να επιτρέπουν το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην κάνετε τον ορό της αλήθειας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης σε ένα ιδιότυπο πικνγκ-πονγκ μεταξύ των δύο.

Και συνέχισε, αναφερόμενος στην ευλογιά: «Εδώ έχουμε έναν Ευρωπαίο επίτροπο – Ιανό. Λέει η ΕΕ στις 27/10 ‘κάντε τοπικούς εμβολιασμούς για να περιορίσετε την εξάπλωση’. Σήμερα λέτε ότι απαγορεύεται το εμβόλιο. Άρα, υπάρχει εμβόλιο που μας προτείνουν να κάνουμε, αλλά εμείς είμαστε λαϊκιστές. Όταν μας προτείνουν να κάνουμε τοπικούς εμβολιασμούς, πώς είναι δυνατό να είμαστε λαϊκιστές και σκοταδιστές; Μπορείτε να το εξηγήσετε;».

«Αλάθητοι δεν είμαστε, είστε εσείς και μπράβο σας. Μας κρίνει ο ελληνικός λαός και για κάποιο λόγο έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Είναι έτσι ή όχι; Μάλλον έχετε ιδιαίτερα έντονους εσωκομματικούς διαλόγους στο κόμμα για αυτό το λόγο», είπε ο κ. Χατζηδάκης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώνει πως το κόμμα του, παρότι θεωρεί επικοινωνιακού τύπου την συγκρότηση της διακομματικής, θα συμμετάσχει σε αυτήν.