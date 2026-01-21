Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Με την ενόχληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική σπουδή να διαμορφωθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο που θα εξετάσει στο σύνολό του το αγροτικό ζήτημα, ξεκίνησε η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική.

“Αφότου δεν συμφωνήσαμε και στην διάσκεψη επί της διαδικασίας, καταθέτουμε αίτημα και πρόταση για την διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με σαφή δομή αποστολή και χρονοδιάγραμμα που θα καταθέσει στο προεδρείο και ο εισηγητής μας και να τεθεί σε ψηφοφορία από την βουλή”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: “ αυτό που φέρνει ο πρωθυπουργός δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο λαός και η κοινωνία”.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς στηλίτευσε την επιλογή της δημιουργίας κοινοβουλευτικής επιτροπής και χαρακτήρισε την τρέχουσα διαδικασία ως υποβιβασμό του σχετικού διαλόγου για τα αγροτικά. “ Το ΚΚΕ με πολύ σαφή τρόπο διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ. Χιλιάδες αγρότες περικύκλωσαν χθες το ευρωκοινοβούλιο”, είπε η Διαμάντω Μανωλάκου.

Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η διαδικασία ξεκίνησε κανονικά λόγω της απόφασης της διάσκεψης των προέδρων. Σύμφωνα με τη διαδικασία έχουν εγγραφεί να μιλήσουν συνολικά 70 βουλευτές και οι επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά όχι ο πρωθυπουργός ο οποίος αναχωρεί για το Νταβός. Την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η ψηφοφορία (που δεν θα είναι ονομαστική) αναμένεται να διεξαχθεί μετά τις 8 το βράδυ.

Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη σύστασή της, η διακομματική επιτροπή θα έχει πρόεδρο τον Γιάννη Οικονόμου από τη ΝΔ, αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνολικά θα αριθμεί 26 μέλη και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μετά από τέσσερις μήνες.