Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Με την ενόχληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική σπουδή να διαμορφωθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο που θα εξετάσει στο σύνολό του το αγροτικό ζήτημα, ξεκίνησε η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική.
“Αφότου δεν συμφωνήσαμε και στην διάσκεψη επί της διαδικασίας, καταθέτουμε αίτημα και πρόταση για την διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με σαφή δομή αποστολή και χρονοδιάγραμμα που θα καταθέσει στο προεδρείο και ο εισηγητής μας και να τεθεί σε ψηφοφορία από την βουλή”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: “ αυτό που φέρνει ο πρωθυπουργός δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο λαός και η κοινωνία”.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς στηλίτευσε την επιλογή της δημιουργίας κοινοβουλευτικής επιτροπής και χαρακτήρισε την τρέχουσα διαδικασία ως υποβιβασμό του σχετικού διαλόγου για τα αγροτικά. “ Το ΚΚΕ με πολύ σαφή τρόπο διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ. Χιλιάδες αγρότες περικύκλωσαν χθες το ευρωκοινοβούλιο”, είπε η Διαμάντω Μανωλάκου.
Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η διαδικασία ξεκίνησε κανονικά λόγω της απόφασης της διάσκεψης των προέδρων. Σύμφωνα με τη διαδικασία έχουν εγγραφεί να μιλήσουν συνολικά 70 βουλευτές και οι επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά όχι ο πρωθυπουργός ο οποίος αναχωρεί για το Νταβός. Την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η ψηφοφορία (που δεν θα είναι ονομαστική) αναμένεται να διεξαχθεί μετά τις 8 το βράδυ.
Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη σύστασή της, η διακομματική επιτροπή θα έχει πρόεδρο τον Γιάννη Οικονόμου από τη ΝΔ, αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνολικά θα αριθμεί 26 μέλη και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μετά από τέσσερις μήνες.
- Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
- ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
- O Ροντινέι έγινε… viral: Τραγουδάει το «Μα δεν τελειώσαμε» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (vid)
- Η ΑΙ μπορεί να γίνει φούσκα κερδοσκοπίας, λέει το αφεντικό της Microsoft
- Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο
- Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
- Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
- Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις