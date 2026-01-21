ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Στη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του πρόταση.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος, σε τοποθέτησή του επί της διαδικασίας ανέφερε ότι αφότου «δεν συμφωνήσαμε ήδη στη Διάσκεψη των Προέδρων με τον τρόπο που διεξάγεται η σημερινή συζήτηση, καταθέτουμε σήμερα πρόταση για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, που θα αναλύσει και τεκμηριώσει ο εισηγητής μας Μανώλης Χνάρης κατά την εισήγησή του και θα καταθέσει επισήμως στο Προεδρείο -και η οποία πρόταση ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Σώματος».
«Ναι στο διάλογο»
Στη συνέχεια πρόσθεσε:
«Εμείς λέμε ‘Ναι στον Διάλογο’, αλλά αυτό που φέρει η ΝΔ δεν είναι ο διάλογος που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας.
Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ΝΔ φέρνουν μόλις σήμερα -επτά χρόνια μετά- μια πρόταση που πιστοποιεί ότι ως σήμερα δεν έκαναν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν είχαν καμία πολιτική για την αγροτική παραγωγή.
Εμείς λέμε «Ναι στον Διάλογο». Αλλά μόνο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων και ρεαλιστικών λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.
Ναι στον πραγματικό διάλογο και τις λύσεις -όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές».
- ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
- O Ροντινέι έγινε… viral: Τραγουδάει το «Μα δεν τελειώσαμε» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (vid)
- Η ΑΙ μπορεί να γίνει φούσκα κερδοσκοπίας, λέει το αφεντικό της Microsoft
- Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο
- Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
- Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
- Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
- «Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις