Στη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του πρόταση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος, σε τοποθέτησή του επί της διαδικασίας ανέφερε ότι αφότου «δεν συμφωνήσαμε ήδη στη Διάσκεψη των Προέδρων με τον τρόπο που διεξάγεται η σημερινή συζήτηση, καταθέτουμε σήμερα πρόταση για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, που θα αναλύσει και τεκμηριώσει ο εισηγητής μας Μανώλης Χνάρης κατά την εισήγησή του και θα καταθέσει επισήμως στο Προεδρείο -και η οποία πρόταση ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Σώματος».

«Ναι στο διάλογο»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Εμείς λέμε ‘Ναι στον Διάλογο’, αλλά αυτό που φέρει η ΝΔ δεν είναι ο διάλογος που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ΝΔ φέρνουν μόλις σήμερα -επτά χρόνια μετά- μια πρόταση που πιστοποιεί ότι ως σήμερα δεν έκαναν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν είχαν καμία πολιτική για την αγροτική παραγωγή.

Εμείς λέμε «Ναι στον Διάλογο». Αλλά μόνο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων και ρεαλιστικών λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.

Ναι στον πραγματικό διάλογο και τις λύσεις -όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές».