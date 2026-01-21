newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21 Ιανουαρίου 2026 | 10:50

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δική του πρόταση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος, σε τοποθέτησή του επί της διαδικασίας ανέφερε ότι αφότου «δεν συμφωνήσαμε ήδη στη Διάσκεψη των Προέδρων με τον τρόπο που διεξάγεται η σημερινή συζήτηση, καταθέτουμε σήμερα πρόταση για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, που θα αναλύσει και τεκμηριώσει ο εισηγητής μας Μανώλης Χνάρης κατά την εισήγησή του και θα καταθέσει επισήμως στο Προεδρείο -και η οποία πρόταση ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Σώματος».

«Ναι στο διάλογο»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Εμείς λέμε ‘Ναι στον Διάλογο’, αλλά αυτό που φέρει η ΝΔ δεν είναι ο διάλογος που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ΝΔ φέρνουν μόλις σήμερα -επτά χρόνια μετά- μια πρόταση που πιστοποιεί ότι ως σήμερα δεν έκαναν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν είχαν καμία πολιτική για την αγροτική παραγωγή.

Εμείς λέμε «Ναι στον Διάλογο». Αλλά μόνο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων και ρεαλιστικών λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.

Ναι στον πραγματικό διάλογο και τις λύσεις -όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Σύνταξη
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
