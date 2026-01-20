newspaper
ΠΑΣΟΚ: Ανεπαρκής και προσχηματική η διακομματική για τα αγροτικά
Πολιτική Γραμματεία 20 Ιανουαρίου 2026 | 19:52

ΠΑΣΟΚ: Ανεπαρκής και προσχηματική η διακομματική για τα αγροτικά

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι το αγροτικό ζήτημα είναι «βαθιά εθνικό», καθώς αφορά στην επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Spotlight

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα ως «ανεπαρκή και προσχηματική».

Από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι διακομματικές επιτροπές «αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο».

«Πολύ περισσότερο, δεν διαθέτουν ούτε τη σύνθεση, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον χρόνο που απαιτεί ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, όπως η αγροτική παραγωγή και η διατροφική ανθεκτικότητα της χώρας στη νέα ΚΑΠ» προσθέτουν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Λέει «όχι» στην κυβέρνηση και προτείνει εθνικό διάλογο

Από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι τόσο ο τρόπος, που η κυβέρνηση αξιοποίησε την πλειοψηφία για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, στην Ολομέλεια και τις Εξεταστικές, όσο και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συνηγορούν περαιτέρω για την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις:

(α) Επιστημονική φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια και τον αγροτικό τομέα, η οποία θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την πολιτική γης, τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και προϊόντων με στόχο την επιλογή στρατηγικών προϊόντων της χώρας, τους στόχους αυτάρκειας, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές και τη στοχευμένη αξιοποίηση της ΚΑΠ, την οργάνωση συλλογικών σχημάτων παραγωγής και εμπορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των αγροτών, τον ρόλο, τη δομή του ΥΠΑΑΤ και των φορέων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα από εκπαίδευση, κίνητρα, πρόσβαση στη γη και εκσυγχρονισμό του αγροτικού επαγγέλματος.

(β) Φάση εθνικού διαλόγου και σύνθεσης, με βάση το επιστημονικό σχέδιο, με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οργανώσεων των αγροτών, των συνεταιρισμών, της κτηνοτροφίας, των επιχειρήσεων της διατροφικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε ο διάλογος να καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

(γ) Θεσμική φάση, κατά την οποία η εθνική στρατηγική κατατίθεται στη Βουλή και τα κόμματα προχωρούν στην τελική τους τοποθέτηση, με στόχο –εφόσον επιτευχθεί– τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα πέρα από κυβερνητικούς κύκλους.

«Βαθιά εθνικό το ζήτημα»

«Για το ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό. Αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Αφορά κυρίως την επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου. Χωρίς εθνική στρατηγική, η νέα ΚΑΠ θα επιταχύνει τη συρρίκνωση. Με εθνικό σχέδιο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και εθνικής ανθεκτικότητας.

«Στόχος μας είναι η αναγέννηση της σύγχρονης Κεντροαριστεράς»

Παράλληλα, η Πολιτική Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχολίασε και το ζήτημα της διεύρυνσης του κόμματος.

«Η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση είναι πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του, πάντοτε λειτουργούσε ως σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πλειοψηφικού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος» τονίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη, συμπληρώνοντας ότι το εύρος της πρόσκλησης καλύπτει στελέχη από όλους τους χώρους.

«Απευθυνόμαστε στις παραγωγικές, δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, σε όλους τους προοδευτικούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες. Στόχος μας είναι η αναγέννηση της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, της σύγχρονης κεντροαριστεράς» προσθέτουν.

«Το συνέδριο μας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό σώμα διαλόγου για πρόσωπα, κινήσεις, κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας» συμπληρώνουν από το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, η επιτροπή διεύρυνσης της οποίας η σύνθεση θα ανακοινωθεί στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, συγκροτείται θεσμικά και διαρθρώνεται σε κάθε νομό της χώρας.

