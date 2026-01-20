newspaper
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Spotlight

Την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη σημερινή (20/1) συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη να αποτελέσει πολιτικό γεγονός. «Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, «σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η παιδεία, η υγεία».

«Συνέδριο διεύρυνσης»

«Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς«».

«Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως το «συζητάμε με άλλα κόμματα», κάτι που, όπως τόνισε, «πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά», σημαίνει ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου», στα οποία θα καλέσει «και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν».

Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά σε ένα «τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα».

Και διευκρίνισε: «Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς, ως πολιτική γραμματεία, θα καθορίσουμε – δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος, που το έχουμε κουβεντιάσει – να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».

Για το πολιτικό περιβάλλον και τα νέα κόμματα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε πως «αυτή τη στιγμή, είμαστε σε φάση αναταραχής του πολιτικού συστήματος. Το βιώνουμε όλοι μας. Νέα κόμματα έρχονται, παλαιοί πρωταγωνιστές επανεμφανίζονται».

Για να υπογραμμίσει πως «εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ».

Τόνισε πως το «κόμμα και η λειτουργία του είναι να δουλεύουν οι τομείς πολιτικής, οι οποίοι έκαναν μία εξαιρετική δουλειά όλο το καλοκαίρι για το θέμα της ΔΕΘ. Κόμμα είναι τα περιφερειακά συνέδρια, που οι νομαρχιακές επιτροπές, οι βουλευτές μας, τα στελέχη μας οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Κόμμα που λειτουργεί είναι να υπάρχουν κανόνες».

«Κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά»

«Πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές – και το συνέδριό μας είναι ένας σταθμός για αυτή τη μάχη – υπάρχει μία κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά, μια κυβέρνηση που δουλεύει για τους λίγους, μια κυβέρνηση που σφραγίζει νέα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, μια κυβέρνηση ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που δεν θέλει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Και απέναντι», προσέθεσε, «υπάρχει και ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που ανανεώθηκε, που έχει μεγάλη εμπειρία, που έχει θεσμική μνήμη και που έχει και πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Και θέλω αυτούς τους μήνες να σταθούμε σε αυτά τα τέσσερα. Αυτά τα τέσσερα θα μας κάνουν ισχυρά διακριτούς για να μας επιλέξει στην κάλπη ο ελληνικός λαός. Όλα τα άλλα θα έρχονται, θα εμφανίζονται, θα εξαφανίζονται».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Προσωπικά, με ενδιαφέρει το βράδυ των εθνικών εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες επικοινωνίας, ούτε με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες. Θα γίνει με πολλή δουλειά στη Βουλή και στην κοινωνία».

Για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις

Μιλώντας για τις διεθνείς εξελίξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «η ΕΕ έχει μπει σε μία περιπέτεια σε σχέση με τις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι φανταζόταν και ο πιο απαισιόδοξος το 2016, όταν πρωτοεκλέχθηκε ο Τραμπ, ότι θα φτάσει σε ένα σημείο στη δεύτερή του θητεία να απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος», υπογράμμισε.

«Βλέπουμε να υπάρχει μία πολιτική αποσταθεροποίησης του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εμείς, και ως ΠΑΣΟΚ και ως σοσιαλιστές, πήραμε μια καθαρή θέση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της νέας φάσης που μπαίνει η νατοϊκή συμμαχία».

Όπως είπε, η θέση αυτή «έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, διότι είναι μία χώρα που έχει το βίωμα επίθεσης από νατοϊκή χώρα, με τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο», ενώ αφήνοντας νέες αιχμές κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ή προσέγγιση είναι καταστροφική για τις πάγιες εθνικές θέσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί εδώ και μισό αιώνα».

«Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι ‘δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις’. Τι εννοεί ο ποιητής;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει πως «έχουμε μία νέα version του ‘δεν είναι η ώρα της νομιμότητας’», όπως είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα και την αρπαγή Μαδούρο.

«Τελικά, η χώρα μας έχει αυτόνομη στρατηγική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κατανοεί τις νέες εξελίξεις και συνθήκες, τα νέα δεδομένα ή, στον βωμό τού να γίνουν κάποιοι αρεστοί στον Τραμπ, ουσιαστικά όχι απλά μετεωριζόμαστε, αλλά αλλάζουμε εθνική γραμμή σε σχέση με ζητήματα, τα οποία ουδέποτε κανείς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να τα μετατοπίσει;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης

Για το αγροτικό και την πρόταση ΝΔ για διακομματική επιτροπή

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «μέχρι σήμερα έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς λαϊκισμό, με προτάσεις. Αγκαλιάσαμε τις κινητοποιήσεις, χωρίς να αγκαλιάσουμε βίαιες και ακραίες ενέργειες. Είμαστε ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα, αλλά δεν μπορεί να μην βλέπουμε την καταστροφή της υπαίθρου. Χωριά ερημώνουν, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα, πολύ μεγάλες εκτάσεις μένουν ακαλλιέργητες και η χώρα κινδυνεύει. Είναι ένας εθνικός κίνδυνος η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα», όπως είπε.

Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του διαλόγου, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως «εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα: Μας λέει η Νέα Δημοκρατία ‘ελάτε να συζητήσουμε, αλλά έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ’. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πυρήνας της συζήτησης», υπογράμμισε.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Εδώ έχουμε ένα ακλόνητο επιχείρημα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, από τις υπόλοιπες 26, που δεν έχει αναπτυξιακό οργανισμό του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή και τον χρεοκόπησαν ηθικά και οικονομικά και τους έβαλε σε επιτήρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα κάνουν μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, να είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας υπεύθυνος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Πού αλλού έχουν γίνει» αυτά, αναρωτήθηκε.

Σχετικά με το κόστος παραγωγής και ενέργεια, είπε πως το ΠΑΣΟΚ έδωσε προτάσεις και για τα δύο αυτά και προσέθεσε: «Πού αλλού υπάρχει σχέδιο μετάβασης χωρίς να δίνονται κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης στους παραγωγούς; Δεν θα το συζητήσουμε; Δηλαδή θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη να κάνει διανομή του ενεργειακού χώρου και να μας πει ‘ελάτε να συζητήσουμε’, τι; Για το ποιες καλλιέργειες χρειάζεται η Ελλάδα; Ας μας το πουν οι επιστήμονες».

«Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις», τόνισε.

Για τη «θεσμική μνήμη των μεταρρυθμίσεων ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στ ζήτημα των αμβλώσεων, τονίζοντας ότι «διεγείρει τη θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης, την οποία δεν αξιοποιούμε όσο πρέπει. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν πάντα να μας φέρουν στο χθες, μόνο όταν θέλουν να καταδικάσουν το ΠΑΣΟΚ. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλούσιο ιστορικό έργο, που και μέσα από τη χθεσινή συζήτηση πρέπει να το αναδείξουμε».

«Τυχαία, χθες το βράδυ, βρήκα και διάβασα τις τοποθετήσεις των  κομμάτων και στελεχών τους, όταν ψηφιζόταν ο νόμος, το 1986. Είναι σοκαριστικές. Και δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άλλα κόμματα», σημείωσε με νόημα.

Για να καταλήξει πως «χθες άνοιξε μία συζήτηση, όπου έπρεπε να τοποθετηθούμε ακόμη πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν μαθήματα για μία σύγχρονη Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως «τη σύγχρονη Ελλάδα την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, όταν εκείνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να μας κρατήσουν στα σκοτεινά Βαλκάνια. Διότι αυτή ήταν και η ιδεολογία τους και η άποψή τους για το κράτος και τους θεσμούς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Vita.gr
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

World
Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Ελλάδα 20.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
CEDEFOP 20.01.26

Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
Australian Open 20.01.26

Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για τη νίκη του επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ ευχαρίστησε και τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στις κερκίδες και τον χειροκρότησαν.

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
LIVE: Κα
Champions League 20.01.26

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
