Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Στον δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις».

Συζητώντας με πολίτες, o κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην πράσινη μετάβαση, έχει αποτύχει στο πεδίο της ακρίβειας που σαρώνει τα πάντα. Έχει αποτύχει στα ενοίκια, που έχουν διπλασιαστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια. Έχει αποτύχει στη δημόσια υγεία και το βιώνετε στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Έχει αποτύχει στην παιδεία, όπου η χώρα μας σε διεθνείς διαγωνισμούς εξετάσεων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άρα, τι πάει καλά για να ζητάει με αλαζονικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία;»

Υποστήριξε πως «τους πιάνουν να κλέβουν και αντί να απολογηθούν αυτοί, θέλουν να απολογηθεί η αντιπολίτευση. Δεν σέβονται τον νόμο και αντί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θέλουν να απολογηθεί η αντιπολίτευση. Θέλουν να αλλάξουν -όπως λένε- το άρθρο 86, αλλά το χρησιμοποιούν σε κάθε υπόθεση που προκύπτει για να μην οδηγηθούν ποτέ οι υπουργοί τους στη δικαιοσύνη. Δηλώνουν ότι στηρίζουν την κοινωνία, αλλά οι ανισότητες αυξάνονται».

Πρόσθεσε πως «ότι έχουμε ανάπτυξη, αλλά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: οι επενδύσεις θα είναι στο 5% ως ποσοστό του ΑΕΠ φέτος, 10% του χρόνου που κλείνει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά το 2029 χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι στο 0,7% σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Άρα ούτε βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη έχουμε. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Είναι μονόδρομος η ήττα ενός κλειστού διεφθαρμένου συστήματος που δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο στον ελληνικό λαό παρά μόνο νέα και μεγάλα προβλήματα».

Διερωτήθηκε «πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;», συμπληρώνοντας «υποκλοπές, τηλεδιοίκηση “717”, ΟΠΕΚΕΠΕ, κόκκινα δάνεια, “Πάτσηδες”. Είναι ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας. Αυτοί έφεραν τα μνημόνια με τον Καραμανλή το 2009, που μας παρέδωσαν μία χρεοκοπημένη οικονομία. Τότε οδήγησαν την Ελλάδα σε μια οικονομική περιπέτεια και τώρα την οδηγούν στη θεσμική παρακμή».

Με αφορμή την αναφορά της βουλεύτριας Λάρισας, Ευαγγελίας Λιακούλη, για την ύπαρξη επιστολής του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου -ήδη από τον Οκτώβριο- με την οποία καλεί την κυβέρνηση να εντάξει ως συμπληρωματικό μέτρο τους τοπικούς εμβολιασμούς για τον περιορισμό της ευλογιάς, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις.

Πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα πρέπει να τους εξηγήσει γιατί χάθηκαν με την ευλογιά μισό εκατομμύριο ζώα, ενώ υπήρχαν δυνατότητες προστασίας. Προτείναμε τοπικούς εμβολιασμούς, μας απάντησε ότι δεν επιτρέπονται και τώρα μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα για τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Και σε αυτό το θέμα έχουν υπηρετήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Καθαρές απαντήσεις: τελικά κ. Μητσοτάκη ποιος λέει την αλήθεια; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εσείς;» επισήμανε.

Εν όψει του συνεδρίου του κόμματος στα τέλη Μαρτίου, έκανε λόγο για ένα «συνέδριο-βατήρα για τη νίκη. Ένα συνέδριο ανοιχτό για διάλογο. Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022 που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή. Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

«Το άρθρο 86 θα τροποποιηθεί. Δεν θα υπάρξουν ξανά υπουργοί στο απυρόβλητο»

Έθεσε ως κεντρικό πρόταγμα της συνταγματικής αναθεώρησης την ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών. Σημείωσε ότι «το άρθρο 86 θα τροποποιηθεί. Δεν θα υπάρξουν ξανά υπουργοί στο απυρόβλητο», αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση Καραμανλή.

«Δεν θα υπάρξουν ξανά ανεξάρτητες αρχές που κάνουν τη δουλειά τους αλλά η κυβέρνηση τους επιτίθεται λυσσαλέα. Δεν θα ξαναϋπάρξουν δικαστικοί λειτουργοί που μετά την αφυπηρέτησή τους θα βολεύονται σε θέσεις εξουσίας ως προϊόν διαπραγματεύσεων με τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Η ηγεσία της δικαιοσύνης θα προκύπτει από ευρύτερη επιλογή και δεν θα είναι επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης που κυβερνά. Ο λαός θέλει αλλαγές και το ΠΑΣΟΚ είναι η εγγύηση των αλλαγών για να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Όχι να αντιμετωπίζεται το κράτος ως λάφυρο στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αμετανόητης δεξιάς που βλέπει ως προτεραιότητα την εξουσία και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.

«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Η άλλη πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε από Μεσσίες, ούτε από πρόσωπα που κρίθηκαν και καταδικάστηκαν οι πολιτικές τους επιλογές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που σας μιλούσαν για σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια και τα πούλησαν μπιρ παρά στα μεγάλα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Παράταξης, με το ήθος, τη συνέπεια και την ευθύνη», πρόσθεσε.

«Πρέπει να επιλέξουμε αυτούς που είναι αυτόνομοι από τα οικονομικά συμφέροντα»

Αναφερόμενος, τέλος, στην αυτονομία της πολιτικής, υπογράμμισε πως «μαζί θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα ισχυρά συμφέροντα που τη στηρίζουν με λυσσαλέο τρόπο. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να ρωτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί παρακολουθούσε το μισό του υπουργικό συμβούλιο ή να ρωτούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούνταν αν είναι “εθνικοί κίνδυνοι”; Για φανταστείτε, όλα αυτά να είχαν συμβεί με μια άλλη κυβέρνηση. Αυτός ο ομφάλιος λώρος πρέπει να κοπεί, γιατί αν θέλουμε αυτονομία στην πολιτική και πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, πρέπει να επιλέξουμε αυτούς που είναι αυτόνομοι από τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τους πολιτικούς “υπαλλήλους” της εγχώριας ολιγαρχίας που αντί να δίνουν λόγο σε εσάς, δίνουν λόγο σε εκείνους».

Τόνισε καταληκτικά ότι «δεν θα κάνουμε χατίρια σε κανέναν ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Και εσείς αυτό περιμένετε από εμένα, περιμένετε μια παράταξη με αξιοπρέπεια και ευθύνη. Αυτή η παράταξη πρέπει να είναι ο μεγάλος νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές, για να είναι πρωταγωνιστής ο λαός».

Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με εργαζόμενους στην καθαριότητα του δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και επισκέφθηκε την τοπική επιχείρηση «Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Βαζάκα».

Δείτε βίντεο: