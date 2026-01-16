Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών, που παραμένουν άλυτα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης την οποία παραχώρησε στο ΟΝΕ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

«Σε όλη την Ευρώπη έφευγαν από τα ορυκτά καύσιμα και έδιναν όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες σε συνεταιρισμούς, παραγωγούς, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, μικρές μονάδες τυποποίησης, δήμους. Εδώ έχει γίνει μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν φθηνή ενέργεια, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι στην απέξω. Αν ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία πόσες ενεργειακές κοινότητες έχει η Ελλάδα και πόσες η Πορτογαλία ή άλλα κράτη, από την απάντησή τους θα καταλάβετε ότι είναι τροχονόμοι της εγχώριας ολιγαρχίας. Δεύτερον, λέμε εδώ και χρόνια πως είναι απαρχαιωμένος ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θέλει εκσυγχρονισμό βάσει των νέων κλιματικών συνθηκών, για να ξέρουν οι παραγωγοί τι αποζημιώνεται και πότε. Και, τρίτον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα έκανα, αν ήμουν πρωθυπουργός; Δεν χρειάζεται κομματική ηγεσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορείς να λες σε πέντε δικούς σου και στο τέλος να έχουμε έναν χρεοκοπημένο Οργανισμό. Πρέπει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πενταετή θητεία και να επιλέγεται μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Αλλάζει η κυβέρνηση; Αυτοί θα έχουν κλειστή θητεία. Καθαρά πράγματα. Και η δουλειά τους θα είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απαντώντας γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διερωτήθηκε: «Πού αλλού στην Ευρώπη των “27” ο αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα είναι σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Ένα παράδειγμα θέλω. Υπάρχει λύση. Ας έδιναν για έναν χρόνο τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ και μετά να συζητούσαμε πώς θα κάναμε έναν ευρωπαϊκό ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δίνει μόνο βασικές ενισχύσεις. Από τα 19 δισ. που διαχειρίζεται, τα 5 δισ. αφορούν έργα υποδομής. Θα αποφασίσει ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ ποια θα είναι τα έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα; Αυτά είναι αστειότητες. Μας ρωτούν: “δεν θέλετε τον έλεγχο;”. Ναι, τον θέλουμε τον έλεγχο και με σύγχρονες τεχνολογίες για να παίρνει τα λεφτά ο πραγματικός παραγωγός. Όμως, ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι δεν ευθύνεται αυτός για τα πλαστά συμβόλαια, αλλά η ΑΑΔΕ; Δηλαδή, όταν ο κ. Βορίδης είχε τον προβολέα των ποινικών ευθυνών πάνω του, έδειχνε τον κ. Πιτσιλή και την ΑΑΔΕ. Εδώ μας κοροϊδεύουν».

Σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι την Τετάρτη, στη σχετική συνεδρίαση της Βουλής, θα καταθέσει τις προτάσεις του. «Εύχομαι η Νέα Δημοκρατία να δείξει πραγματικά ότι θέλει μια αλλαγή μοντέλου. Μέχρι σήμερα και το επαναλαμβάνω, σταθερά η πολιτική της είναι πολιτική που υπηρετεί τους λίγους ισχυρούς της χώρας και ιδιαίτερα τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας», σχολίασε.

Σχετικά με τη συμφωνία Mercosur, επισήμανε ότι «υπάρχουν θέματα όπου υπερέχει το εθνικό συμφέρον» και περιγράφοντας τις αρνητικές της επιπτώσεις στην αγροτική μας παραγωγή, διερωτήθηκε δηκτικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: «Οι Ιταλοί διαπραγματεύτηκαν και πήραν 10 δισεκατομμύρια. Εμείς τι διαπραγματευτήκαμε; Τι κερδίζει η Ελλάδα;».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στη δίκη των υποκλοπών και στις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις. «Ο τρόπος που εξελίσσεται η δίκη των υποκλοπών -ως πλημμέλημα βεβαίως- εκθέτει την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι βλέπουμε τώρα να εμφανίζονται στοιχεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν να είναι πλημμέλημα, κάτι το οποίο είναι καραμπινάτο κακούργημα. Άρα, εδώ πρέπει να τα πούμε τα πράγματα ωμά: Υπάρχουν λειτουργοί της δικαιοσύνης απολύτως αξιόπιστοι που αγωνίζονται για την αλήθεια, για το δίκαιο. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν μια άλλη στρατηγική και αυτό υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην ίδια τη δικαιοσύνη. Νομίζω, λοιπόν, ότι η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά εκθέτει τις αποφάσεις, που πήρε η δικαιοσύνη, που πήρε ο κ. Ζήσης αρχειοθετώντας την υπόθεση», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν μπορεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, απάντησε: «Με αυτά τα οποία αποκαλύπτονται, το θεωρώ πολύ πιθανό σενάριο. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα η Νέα Δημοκρατία. Όταν έρχεται ένας μάρτυρας και καταθέτει: “πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή, μου έδωσαν από πριν τις ερωτήσεις. Με πήρε ο κ. Λαβράνος και μου είπε καλά τα είπες, όπως μου είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας’’, ποιον εκθέτει; Όταν θεωρούμε ότι είναι πλημμέλημα να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων;».

«Δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι θα έχουν πάντοτε ένα πλαίσιο ατιμωρησίας. Κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “δεν πειράζει”. Κάνουν υποκλοπές με predator, “δεν πειράζει”, δεν πληρώνει κανείς. Στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, πάλι ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, ενώ έλεγε ότι τα τρένα κινούνται με ασφάλεια. Διώκονται όλοι οι υφιστάμενοι του, αλλά αυτός στο απυρόβλητο βάσει του άρθρου 86. Στόχος μου είναι κάποιοι να πληρώσουν. Δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι είναι πολιτικά ή οικονομικά ισχυροί, είναι σε μια άλλη κατηγορία Ελλήνων, μιας ατιμώρητης ελίτ. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει».

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, τόνισε: «Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι ήδη 7 χρόνια, είδαμε τα χαΐρια μας. Ακρίβεια παντού, ενοίκια στα ύψη, υγεία που καταρρέει, παιδεία σε δεινή κατάσταση, η ενέργεια στα χέρια των ολιγαρχών, πρωτογενής τομέας ο οποίος υποβαθμίζεται. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της. Προσωπικά, δεν λαϊκίζω και δεν θεωρητικολογώ. Έχουμε πρόγραμμα, θα μείνω εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου».

Σχετικά με τις χηρεύουσες ανεξάρτητες αρχές, ήταν κατηγορηματικός: «Προφανέστατα πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Απαιτείται πλειοψηφία 3/5. Γι’ αυτό πρότεινα και το δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, να γίνει για πρώτη φορά ανοιχτή διαδικασία με βιογραφικά. Έχουν έρθει πάρα πολλά βιογραφικά. Ας συνεδριάσει τώρα η Επιτροπή, να δούμε τα βιογραφικά αυτά και τις συναινέσεις. Τι φοβόμαστε τον διάλογο; Προσωπικά, λοιπόν, πρόκρινα μια ανοιχτή διαδικασία, έγινε ανοιχτή διαδικασία. Τώρα ας συζητήσουμε όλα τα κόμματα και να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές. Θέλω να σας πω ότι έχω υψηλή ευαισθησία. Ένας καθηγητής, ένας άνθρωπος υψηλού κύρους, ο κ. Ράμμος, άντεξε απέναντι στην κρεατομηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω σε αυτές τις τρεις ανεξάρτητες αρχές -για τις οποίες ανοίγει η διαδικασία-, προσωπικότητες ανάλογες του κ. Ράμμου και του κ. Μενουδάκου, που έδειξαν ότι υπάρχουν Έλληνες με αρχές και αξίες και δεν κάνουν πίσω σε επιθέσεις κομμάτων, παραγόντων και μίντια».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σημειώνοντας ότι βλέπει μια κυβέρνηση η οποία «δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα και ουσιαστικά ακολουθεί τις εξελίξεις». Ενώ για τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Φιντάν, ανέφερε: «Όσα χρόνια είναι ο κ. Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όλοι αυτοί οι παίκτες που τους αρέσει να λειτουργούν είτε μακριά από το διεθνές δίκαιο είτε στις παρυφές του, είναι επικίνδυνοι για μια χώρα η οποία σταθερά τα συμφέροντά της είναι στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Και σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις που γίνονται, πρέπει να έχουν παρούσα με ισχυρό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις μου είναι γνωστές, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία -και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες- θα δεχθεί να πάμε στη Χάγη για το ένα και μοναδικό θέμα της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» και επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να γίνεται με αυταπάτες.

Ερωτηθείς για την πρόθεση ίδρυσης κόμματος από την κα. Καρυστιανού, ο Ν. Ανδρουλάκης απάντησε: «Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να μπει στην πολιτική. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κόμματα ενώ έχουν κριθεί, και άνθρωποι που δεν έχουν κριθεί κι έχουν κάποιες απόψεις, -μπορεί να μην έχουν προγράμματα-, να θέλουν να μπουν στην πολιτική. Δεν κατάλαβα, είναι μια κλειστή κάστα; Θα κριθούμε όλοι για τον πολιτικό μας λόγο, για τη συνέπειά μας, για τις θέσεις μας. Ας τους ακούσουμε όλους. Τι έχουμε να φοβηθούμε; Προσωπικά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Καταλαβαίνω ότι εδώ κάποιοι έχουν καλομάθει και νομίζουν ότι επειδή σχεδιάζουν στο παρασκήνιο τα παιχνίδια τους, αυτά πρέπει να υλοποιηθούν και στο προσκήνιο. Και το κάνουν με κάθε τρόπο: με απαξίωση, με αποδόμηση».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ θα αποφασιστούν οι ημερομηνίες, ενώ για τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων ξεκαθάρισε: «Επειδή διαβάζω διάφορα, θέλω να σας πω το εξής: Το ΠΑΣΟΚ έκανε προκριματικές εκλογές μια φορά πριν από περίπου 30 χρόνια. (Όταν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε ψηφοδέλτια ανοιχτά στην κοινωνία και όχι ψηφοδέλτια που θα είναι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία 30 χρόνια.