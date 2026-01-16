newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Πολιτική Γραμματεία 16 Ιανουαρίου 2026 | 01:32

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών, που παραμένουν άλυτα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης την οποία παραχώρησε στο ΟΝΕ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

«Σε όλη την Ευρώπη έφευγαν από τα ορυκτά καύσιμα και έδιναν όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες σε συνεταιρισμούς, παραγωγούς, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, μικρές μονάδες τυποποίησης, δήμους. Εδώ έχει γίνει μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν φθηνή ενέργεια, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι στην απέξω. Αν ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία πόσες ενεργειακές κοινότητες έχει η Ελλάδα και πόσες η Πορτογαλία ή άλλα κράτη, από την απάντησή τους θα καταλάβετε ότι είναι τροχονόμοι της εγχώριας ολιγαρχίας. Δεύτερον, λέμε εδώ και χρόνια πως είναι απαρχαιωμένος ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θέλει εκσυγχρονισμό βάσει των νέων κλιματικών συνθηκών, για να ξέρουν οι παραγωγοί τι αποζημιώνεται και πότε. Και, τρίτον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα έκανα, αν ήμουν πρωθυπουργός; Δεν χρειάζεται κομματική ηγεσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορείς να λες σε πέντε δικούς σου και στο τέλος να έχουμε έναν χρεοκοπημένο Οργανισμό. Πρέπει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πενταετή θητεία και να επιλέγεται μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Αλλάζει η κυβέρνηση; Αυτοί θα έχουν κλειστή θητεία. Καθαρά πράγματα. Και η δουλειά τους θα είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απαντώντας γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διερωτήθηκε: «Πού αλλού στην Ευρώπη των “27” ο αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα είναι σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Ένα παράδειγμα θέλω. Υπάρχει λύση. Ας έδιναν για έναν χρόνο τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ και μετά να συζητούσαμε πώς θα κάναμε έναν ευρωπαϊκό ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δίνει μόνο βασικές ενισχύσεις. Από τα 19 δισ. που διαχειρίζεται, τα 5 δισ. αφορούν έργα υποδομής. Θα αποφασίσει ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ ποια θα είναι τα έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα; Αυτά είναι αστειότητες. Μας ρωτούν: “δεν θέλετε τον έλεγχο;”. Ναι, τον θέλουμε τον έλεγχο και με σύγχρονες τεχνολογίες για να παίρνει τα λεφτά ο πραγματικός παραγωγός. Όμως, ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι δεν ευθύνεται αυτός για τα πλαστά συμβόλαια, αλλά η ΑΑΔΕ; Δηλαδή, όταν ο κ. Βορίδης είχε τον προβολέα των ποινικών ευθυνών πάνω του, έδειχνε τον κ. Πιτσιλή και την ΑΑΔΕ. Εδώ μας κοροϊδεύουν».

Σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι την Τετάρτη, στη σχετική συνεδρίαση της Βουλής, θα καταθέσει τις προτάσεις του. «Εύχομαι η Νέα Δημοκρατία να δείξει πραγματικά ότι θέλει μια αλλαγή μοντέλου. Μέχρι σήμερα και το επαναλαμβάνω, σταθερά η πολιτική της είναι πολιτική που υπηρετεί τους λίγους ισχυρούς της χώρας και ιδιαίτερα τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας», σχολίασε.

Σχετικά με τη συμφωνία Mercosur, επισήμανε ότι «υπάρχουν θέματα όπου υπερέχει το εθνικό συμφέρον» και περιγράφοντας τις αρνητικές της επιπτώσεις στην αγροτική μας παραγωγή, διερωτήθηκε δηκτικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: «Οι Ιταλοί διαπραγματεύτηκαν και πήραν 10 δισεκατομμύρια. Εμείς τι διαπραγματευτήκαμε; Τι κερδίζει η Ελλάδα;».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στη δίκη των υποκλοπών και στις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις. «Ο τρόπος που εξελίσσεται η δίκη των υποκλοπών -ως πλημμέλημα βεβαίως- εκθέτει την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι βλέπουμε τώρα να εμφανίζονται στοιχεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν να είναι πλημμέλημα, κάτι το οποίο είναι καραμπινάτο κακούργημα. Άρα, εδώ πρέπει να τα πούμε τα πράγματα ωμά: Υπάρχουν λειτουργοί της δικαιοσύνης απολύτως αξιόπιστοι που αγωνίζονται για την αλήθεια, για το δίκαιο. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν μια άλλη στρατηγική και αυτό υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην ίδια τη δικαιοσύνη. Νομίζω, λοιπόν, ότι η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά εκθέτει τις αποφάσεις, που πήρε η δικαιοσύνη, που πήρε ο κ. Ζήσης αρχειοθετώντας την υπόθεση», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν μπορεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, απάντησε: «Με αυτά τα οποία αποκαλύπτονται, το θεωρώ πολύ πιθανό σενάριο. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα η Νέα Δημοκρατία. Όταν έρχεται ένας μάρτυρας και καταθέτει: “πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή, μου έδωσαν από πριν τις ερωτήσεις. Με πήρε ο κ. Λαβράνος και μου είπε καλά τα είπες, όπως μου είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας’’, ποιον εκθέτει; Όταν θεωρούμε ότι είναι πλημμέλημα να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων;».

«Δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι θα έχουν πάντοτε ένα πλαίσιο ατιμωρησίας. Κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “δεν πειράζει”. Κάνουν υποκλοπές με predator, “δεν πειράζει”, δεν πληρώνει κανείς. Στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, πάλι ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, ενώ έλεγε ότι τα τρένα κινούνται με ασφάλεια. Διώκονται όλοι οι υφιστάμενοι του, αλλά αυτός στο απυρόβλητο βάσει του άρθρου 86. Στόχος μου είναι κάποιοι να πληρώσουν. Δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι είναι πολιτικά ή οικονομικά ισχυροί, είναι σε μια άλλη κατηγορία Ελλήνων, μιας ατιμώρητης ελίτ. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει».

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, τόνισε: «Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι ήδη 7 χρόνια, είδαμε τα χαΐρια μας. Ακρίβεια παντού, ενοίκια στα ύψη, υγεία που καταρρέει, παιδεία σε δεινή κατάσταση, η ενέργεια στα χέρια των ολιγαρχών, πρωτογενής τομέας ο οποίος υποβαθμίζεται. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της. Προσωπικά, δεν λαϊκίζω και δεν θεωρητικολογώ. Έχουμε πρόγραμμα, θα μείνω εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου».

Σχετικά με τις χηρεύουσες ανεξάρτητες αρχές, ήταν κατηγορηματικός: «Προφανέστατα πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Απαιτείται πλειοψηφία 3/5. Γι’ αυτό πρότεινα και το δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, να γίνει για πρώτη φορά ανοιχτή διαδικασία με βιογραφικά. Έχουν έρθει πάρα πολλά βιογραφικά. Ας συνεδριάσει τώρα η Επιτροπή, να δούμε τα βιογραφικά αυτά και τις συναινέσεις. Τι φοβόμαστε τον διάλογο; Προσωπικά, λοιπόν, πρόκρινα μια ανοιχτή διαδικασία, έγινε ανοιχτή διαδικασία. Τώρα ας συζητήσουμε όλα τα κόμματα και να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές. Θέλω να σας πω ότι έχω υψηλή ευαισθησία. Ένας καθηγητής, ένας άνθρωπος υψηλού κύρους, ο κ. Ράμμος, άντεξε απέναντι στην κρεατομηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω σε αυτές τις τρεις ανεξάρτητες αρχές -για τις οποίες ανοίγει η διαδικασία-, προσωπικότητες ανάλογες του κ. Ράμμου και του κ. Μενουδάκου, που έδειξαν ότι υπάρχουν Έλληνες με αρχές και αξίες και δεν κάνουν πίσω σε επιθέσεις κομμάτων, παραγόντων και μίντια».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σημειώνοντας ότι βλέπει μια κυβέρνηση η οποία «δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα και ουσιαστικά ακολουθεί τις εξελίξεις». Ενώ για τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Φιντάν, ανέφερε: «Όσα χρόνια είναι ο κ. Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όλοι αυτοί οι παίκτες που τους αρέσει να λειτουργούν είτε μακριά από το διεθνές δίκαιο είτε στις παρυφές του, είναι επικίνδυνοι για μια χώρα η οποία σταθερά τα συμφέροντά της είναι στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Και σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις που γίνονται, πρέπει να έχουν παρούσα με ισχυρό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις μου είναι γνωστές, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία -και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες- θα δεχθεί να πάμε στη Χάγη για το ένα και μοναδικό θέμα της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» και επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να γίνεται με αυταπάτες.

Ερωτηθείς για την πρόθεση ίδρυσης κόμματος από την κα. Καρυστιανού, ο Ν. Ανδρουλάκης απάντησε: «Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να μπει στην πολιτική. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κόμματα ενώ έχουν κριθεί, και άνθρωποι που δεν έχουν κριθεί κι έχουν κάποιες απόψεις, -μπορεί να μην έχουν προγράμματα-, να θέλουν να μπουν στην πολιτική. Δεν κατάλαβα, είναι μια κλειστή κάστα; Θα κριθούμε όλοι για τον πολιτικό μας λόγο, για τη συνέπειά μας, για τις θέσεις μας. Ας τους ακούσουμε όλους. Τι έχουμε να φοβηθούμε; Προσωπικά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Καταλαβαίνω ότι εδώ κάποιοι έχουν καλομάθει και νομίζουν ότι επειδή σχεδιάζουν στο παρασκήνιο τα παιχνίδια τους, αυτά πρέπει να υλοποιηθούν και στο προσκήνιο. Και το κάνουν με κάθε τρόπο: με απαξίωση, με αποδόμηση».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ θα αποφασιστούν οι ημερομηνίες, ενώ για τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων ξεκαθάρισε: «Επειδή διαβάζω διάφορα, θέλω να σας πω το εξής: Το ΠΑΣΟΚ έκανε προκριματικές εκλογές μια φορά πριν από περίπου 30 χρόνια. (Όταν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε ψηφοδέλτια ανοιχτά στην κοινωνία και όχι ψηφοδέλτια που θα είναι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία 30 χρόνια.

World
HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16.01.26

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές
Pop star 15.01.26

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Με ποσοστό αποδοχής 70%, η πρώτη «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15.01.26

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Στρατιωτικός Νόμος 15.01.26

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

