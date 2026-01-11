Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Βελβεντός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης «οργώνει» τη Δυτική Μακεδονία με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ.

Ενώπιον των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, εργατικών σωματείων και τοπικών φορέων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιγράφει την κεντρική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος, κάνει άνοιγμα στην κοινωνία.

Με το βλέμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές

Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη επιλογή της ελληνικής κοινωνίας για να ξεφύγει από το θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο «που μάς έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει από τη Δυτική Μακεδονία και εγγυάται πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει «την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

Το ΠΑΣΟΚ «αγωνίζεται για τη μείωση των ανισοτήτων, για το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα δώσουμε όλη μαζί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την πολιτική αλλαγή», σημειώνει με νόημα θέτοντας τις δυνάμεις του κόμματος σε εγρήγορση και καταστρώνοντας το πλάνο για την επόμενη μεγάλη μάχη.

«Πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές να ηττηθεί και η αλαζονεία και η διαφθορά και η αμετροέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ», λέει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με άξονα την περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική αλλαγή που «ξεκινάει από τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφέρειες», αναπτύσει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τους αγρότες

Είναι καταπέλτης για το αγροτικό ζήτημα βάζοντας στο κάδρο την κυβέρνηση και λέγοντας πως «ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων». Ασκεί σφοδρή κριτική επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και προτείνει ανεξάρτητο ανοιχτό διαγωνισμό για τη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού με 5ετη θητεία και χωρίς κομματικές παρεμβάσεις.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύει μύδρους για τις κυβερνητικές πολιτικές σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφού αναφέρεται στα «φάουλ» της κυβέρνησης επικαλείται τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό που όπως λέει, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες του κόμματος, καθώς για την περίοδο 2026–2029 προβλέπεται μείωση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ: από 2,2% το 2025 στο 1,3% το 2029.

«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στον πάγο. Και η Νέα Δημοκρατία οφείλει να λογοδοτήσει για το πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», υποστηρίζει.

Ακρίβεια

Ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνει βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ υπογραμμίζει το σχέδιο του κόμματος για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών: «Εφάπαξ φορολόγηση μέχρι να βάλουν μυαλό και να αλλάξουν πολιτική. Τα παίρνουν από τον ελληνικό λαό; Με εφάπαξ φορολόγηση θα επιστρέφουν στον ελληνικό λαό μέχρι να δείξουν κατ’ ελάχιστο κοινωνικό πρόσημο».

Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία

Για τη Δυτική Μακεδονία έθεσε ως κεντρικό πυλώνα την ανάγκη ανάγκη ενός συγκροτημένου σχεδίου πράσινης και δίκαιης μετάβασης της περιοχής με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές της ΝΔ εξηγώντας γιατί πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα «όροι σύνδεσης» σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε Δήμους, Κοινότητες, Συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους και μεταποιητές.

Πέρα από τις ενεργειακές κοινότητες, στο επίκεντρο του προγράμματος του κόμματος βρίσκεται η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με σύνδεσή του με τη μεταποίηση και τον τουρισμό.

