Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11 Ιανουαρίου 2026 | 09:10

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

A
A
Spotlight

Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Βελβεντός. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να «πολιορκήσει» τη Bόρεια Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εκλογικής του παρουσίας στη «λαβωμένη» Δυτική Μακεδονία, αλλά και τον τερματισμό της ενίσχυσης της ακροδεξιάς. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να βρεθεί στην περιοχή για τέσσερις ημέρες, δεδομένου ότι αυτή καταγράφει τρεις αρνητικές πρωτιές. Σύμφωνα τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2024), η Δυτική Μακεδονία είναι πρώτη στη μείωση του πληθυσμού, όπως και στη μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και έχει τα πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η ανάδειξη ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης που κινείται στον αντίποδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και μπορεί για δεκαετίες η Δυτική Μακεδονία να αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, ωστόσο, η βίαιη ενεργειακή μετάβαση, έχει φέρει τους κατοίκους της περιοχής σε απόγνωση με ευθύνη, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκλειστικά της κυβέρνησης.

«Μπαράζ» παρεμβάσεων στη Δυτική Μακεδονία

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα απευθυνθεί σήμερα στις 19.00, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να επικεντρωθεί στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, προκειμένου να μην υπάρξει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Το δίλημμα αυτό έθεσε και κατά την συζήτηση που πραγματοποίησε εχθές στην κεντρική αγορά της Καστοριάς με πολίτες.

Είχε προηγηθεί η παρουσία του στη Φλώρινα, όπου βρέθηκε με νέους επιχειρηματίες και η επίσκεψή του στο αγροτικό μπλόκο στον Φιλώτα. Εκεί, συνομίλησε με αγρότες από το Αμύνταιο, την Εορδαία και τη Βεγορίτιδα. Αναφέρθηκε εκτενώς στις προτάσεις του κόμματος για το αγροτικό, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ ανά μήνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε επίσης με αγρότες στη Σιάτιστα Κοζάνης το βράδυ του Σαββάτου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει αλλά ειλικρίνεια και με αποτελέσματα.

Η ομιλία Ανδρουλάκη στην Κοζάνη

Ενώπιον των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, εργατικών σωματείων και τοπικών φορέων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να περιγράψει την κεντρική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξηγήσει γιατί το κόμμα του έχει ως προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ θα κάνει ειδική αναφορά στον σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη για ειδικές και στοχευμένες τοπικές πολιτικές για όλα τα ζητήματα: από τη δημόσια υγεία και παιδεία έως την ανάπτυξη και τα μεγάλα έργα που πρέπει να προτεραιοποιηθούν.

Πράσινη μετάβαση με δικαιοσύνη

Κεντρικός πυλώνας της παρέμβασής του Νίκου Ανδρουλάκη θα αποτελέσει η ανάγκη ενός συγκροτημένου σχεδίου πράσινης και δίκαιης μετάβασης της περιοχής με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές της ΝΔ.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει γιατί πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα «όροι σύνδεσης» σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε Δήμους, Κοινότητες, Συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους και μεταποιητές.

Τοπική ανάπτυξη

Πέρα από τις ενεργειακές κοινότητες, στο επίκεντρο του προγράμματος του κόμματος βρίσκεται η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με σύνδεσή του με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, ενίσχυση των δομών του κοινωνικού κράτους, αξιοποίηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων αλλά και επένδυση σε κρίσιμα έργα υποδομών και μεταφορών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να περιγράψει τί σημαίνει στην πράξη πολιτική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, την προστασία των θεσμών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

«Ρουκέτες» εναντίον ΝΔ και Μητσοτάκη

Επιπλέον, αναμένεται να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το Ταμείο Ανάκαμψης, στηλιτεύοντας τη διαχείριση των πόρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ειδική αναφορά αναμένεται να κάνει, μεταξύ άλλων, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να εξαπολύσει δριμύ κατηγορώ και εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, βάζοντας στο επίκεντρο μία εναλλακτική προοδευτική πολιτική πρόταση, που θα βασίζεται στο τρίπτυχο σχέδιο-όραμα-αξιοπιστία.

googlenews

