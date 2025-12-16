Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη

«Ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του προϋπολογισμού», ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛΛ., Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση.

Στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, στη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού (2026), ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε μήνυμα αλλαγής λέγοντας πως «αν δεν υπάρξει, η Ελλάδα, υπό τη Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης».

«Χρειάζεται μια νέα αρχή»

Βάζοντας τα διλήμματα του σήμερα τόνισε πως στη χώρα μας δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία αλλά «θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η δημοκρατία. Θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί. Θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος».

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις, υποστήριξε, και σημείωσε πως «χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα, να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου».

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Άσκησε κριτική στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης με ιδιαίτερη αναφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Ένα ιστορικό εργαλείο για τη χώρα, που όμως το διαχειριστήκατε με τρόπο αναποτελεσματικό. Σε τρία χρόνια διοχετεύσατε στην πραγματική οικονομία μόλις τους μισούς διαθέσιμους πόρους και σήμερα μας ζητάτε να πιστέψουμε ότι το υπόλοιπο 50% θα τρέξει μέσα σε μόλις 9 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα», είπε.

Όσον αφορά τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως επιβεβαιώνει τις ανησυχίες του κόμματός του. «Για την περίοδο 2026–2029 προβλέπεται μείωση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ: από 2,2% το 2025 στο 1,3% το 2029. Όμως ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα των επενδύσεων. Από 5,7% σήμερα και 10,2% που υπολογίζεται του χρόνου, καταρρέουν στο 0,8%» για να υπογραμμίσει πως μετά το Ταμείο Ανάκαμψης «έρχεται στασιμότητα».

«Η Ελλάδα δεν πωλείται»

Σημείωσε πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς. Τα μεγάλα funds.

«Η κοινωνία δικαιούται απαντήσεις: Mε ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών; Δεν μπορεί η Ελλάδα να μετατρέπεται σε Ελντοράντο για τα funds, την ίδια στιγμή που οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τρόφιμα, ασφάλιστρα και υπηρεσίες υγείας», ανέφερε.

«Όχι κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται» σημείωσε με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να χειροκροτούν.

Προτεραιότητα το δημογραφικό

Ξεδίπλωσε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, «ως εθνικό στόχο τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση της χώρας, που περνά από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου από το 70% που είναι σήμερα».

Με τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει, ο στόχος αυτός πάει στις καλένδες και η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο δεκαετίες –έως το 2046– για να προσεγγίσει ξανά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2007 ανέφερε με ένταση ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδομώντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Έθεσε ως κύρια εθνική προτεραιότητα τη δημογραφική αναγέννηση της Ελλάδας παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Η φορολογική πολιτική της ΝΔ

Ο προϋπολογισμός του 2026, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο τον πυρήνα της φορολογικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, «έναν πυρήνα βαθιά άδικο» γιατί, «ενώ μιλάτε για μείωση συντελεστών, στην πράξη αφήνετε τον πληθωρισμό να λειτουργεί ως κρυφός φόρος μέσω της κατανάλωσης και να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτό που πιστοποιεί τον άδικο χαρακτήρα της φορολογικής πολιτικής: «Στην Ελλάδα περίπου τα μισά κρατικά έσοδα προέρχονται από έμμεση φορολογία. Βρισκόμαστε στην 5η θέση μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Και ενώ μιλάτε διαρκώς για ελάφρυνση της εργασίας, την περίοδο 2021–2024 η φορολογική επιβάρυνση του μέσου άγαμου εργαζόμενου αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες».

Σχολίασε και τη φορολογική μεταρρύθμιση χαρακτηρίζοντάς την «λειψή».

Η ακρίβεια

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν λάβρος κατά της κυβέρνησης και για την ακρίβεια. «Τα καρτέλ κάνουν πάρτι», είπε και παρουσίασε στοιχεία για την ελληνική οικονομία που «εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη».

Για τις τράπεζες μίλησε για «μια τρύπα στο νερό» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «την ώρα που νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να σταθούν όρθιες», όταν τα πιστωτικά ιδρύματα «καταγράφουν υπερκέρδη».

«Αντί να τους τραβήξετε το αυτί και να τονώσουν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, τους αφήνετε να θησαυρίζουν στην πλάτη του ελληνικού λαού που τις ανακεφαλαιοποίησε με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρότεινε «μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους».

Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος υποστήριξε πως η κατάσταση «είναι δραματική». Δεσμεύτηκε ότι με την πολιτική αλλαγή «θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις».

Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε και για τις πολιτικές της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο.

«Ένας αγρότης που βρίσκεται σε αδιέξοδο και βλέπει τα όσπρια που παράγει να πωλούνται στο ράφι τρεις, πέντε ή και δεκαπέντε φορές πάνω από την τιμή που τα πούλησε ο ίδιος, τι θα κάνει;

Θα μείνει σπίτι του να παρακολουθεί την καταστροφή του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτός που βλέπει να εξαπλώνεται η ευλογιά και σφαγιάζονται μισό εκατομμύρια ζώα, που βλέπει δηλαδή να εξαφανίζεται το βιος του, θα μείνει στο σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν τα μισά χρήματα της βασικής ενίσχυσης θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;

Αυτοί που βλέπουν το κόστος παραγωγής να απογειώνεται : 72,3% στα λιπάσματα, 55% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, 40% στις ζωοτροφές, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες να κυκλοφορούν με τις πόρσε και τις Φεράρι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;» αναρωτήθηκε υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα σπίτι τους, με τις οικογένειες τους» επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση που «τους βύθισε στην απελπισία».

Πρότεινε μάλιστα μια σειρά από μέτρα για «αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική».

«Η στρατηγική σας είναι ο συμψηφισμός και όχι η αλήθεια»

Η έντασης της κριτικής αυξήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει πως η διακυβέρνηση της χώρας επί Μητσοτάκη «έχει συνδεθεί με σειρά σκανδάλων και σκοτεινές μεθόδους στο όριο του παρακράτους».

Είστε η κυβέρνηση του «όλα επιτρέπονται» στον βωμό της εξουσίας. Χωρίς αρχές, χωρίς πολιτική ηθική, σημείωσε και υπογράμμισε πως «η στρατηγική σας είναι ο συμψηφισμός και όχι η αλήθεια. Δεν θέλετε δικαιοσύνη αλλά συγκάλυψη και ατιμωρησία».

Μίλησε για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και υποσχέθηκε πως «το καθεστώς της ατιμωρησίας θα τελειώσει και επανέλαβε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες για το άρθρο 86 που «πρέπει να αλλάξει ριζικά. Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή».

Έκανε αναφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα ενεργειακά.

Σχέδιο για ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική Ελλάδα

Καταλήγοντας είπε πως «η χώρα και η κοινωνία έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και συνέπεια. Δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία.

Η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις με σχέδιο, αλλά με όραμα που θα ξανακάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική».

Κάλεσε όλους τους Έλληνες ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν, «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».