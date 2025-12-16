Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Κύριε Μητσοτάκη, σας θέτω προ των ευθυνών σας για το μέλλον της Ελλάδας. Έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, το «έγκλημα των Τεμπών», την τακτική του απέναντι στα αιτήματα των αγροτών και, φυσικά, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του κράτους θα έπρεπε να είναι εποικοδομητική και συνθετική. Να δίνει απαντήσεις και προοπτική σε στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της χώρας μας. Θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε για το πώς η χώρα μας θα προοδεύσει και θα είναι ασφαλής. Για έναν προϋπολογισμό που θα στηρίζει ένα παραγωγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας της χώρας μας, στηριγμένο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, για μία οικονομία καινοτομίας, κυκλική και κλιματικά ουδέτερη», σημείωσε αρχικά ο κ. Φάμελλος.

Και προσέθεσε πως «θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση της χώρας μας, για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης της χώρας μας, τη στήριξη των νέων και της οικογένειας, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της ευημερίας των πολιτών, και φυσικά την αντιμετώπιση του brain drain. Θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε πως θα δομήσουμε μία ισχυρή Πολιτεία, που θα δίνει πρόσβαση στα δημόσια αγαθά σε όλους και όλες, μία Πολιτεία που θα εξασφαλίζει ποιοτική δημόσια Υγεία, δημόσια Παιδεία, με πολιτική στέγης, ανθεκτικότητας και ασφάλειας. Μια Πολιτεία που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Για να υπογραμμίσει πως «αυτές είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα».

«Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια»

«Τα συζητάμε όλα αυτά; Δυστυχώς όχι. Η χώρα οδηγείται σε επικίνδυνη κατεύθυνση», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «η πολιτική της κυβέρνησης έχει τροφοδοτήσει την ελληνική κοινωνία με ανισότητες, αντιθέσεις και αδιέξοδα, που έχουν καταλήξει στην απονομιμοποίηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά».

«Νωρίτερα σήμερα διαδήλωναν μαζί αιρετοί της αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι, με τους δήμους κλειστούς, γιατί ασφυκτιούν. Το ίδιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υγειονομικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι μισθωτοί εργαζόμενοι. Σε 100 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα , οι αγρότες ξεσηκώθηκαν γιατί δεν έχουν αύριο και προοπτική. Στα σούπερ μάρκετ, οι πολίτες αγωνιούν μπροστά στις ταμειακές την ώρα του λογαριασμού. Στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι, μόνοι τους, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των ασθενών κόντρα στις ελλείψεις και τα κενά που δημιουργεί η κυβέρνηση. Στα εργοτάξια σημειώνεται ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ θανάτων και σοβαρών τραυματισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι ο προϋπολογισμός «δεν δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να υπάρξει προοπτική. Αντίθετα τροφοδοτεί την κοινωνία με περισσότερα αδιέξοδα και αγωνία».

«Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια», κατηγόρησε την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για έναν προϋπολογισμό «μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση, σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας, σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής, σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια, κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό τον κατηγόρησε πως δεν ασχολείται με τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δημογραφική κρίση, «που απειλεί το μέλλον της χώρας και εσείς ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να προωθήσετε σοβαρές λύσεις. Αντίθετα εντείνετε το πρόβλημα», όπως είπε, προσθέτοντας πως «ο πληθυσμός μειώνεται επικίνδυνα σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές. Έχουμε σχεδόν διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την «απαξίωση του πρωτογενούς τομέα, το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ελλείψεις σε κοινωνικές, υγειονομικές και μεταφορικές υποδομές, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, την απαξίωση των ΟΤΑ», ενώ υπογράμμισε πως «αδειάζουν τα χωριά μας».

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Και έρχεστε εδώ και μιλάτε για δήθεν ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη; Ανάπτυξη χωρίς νέους; Χωρίς οικογένειες; Χωρίς παραγωγή; Την ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους;».

«Πώς θα αντιμετωπίσετε το δημογραφικό πρόβλημα όταν: Κρατάτε τους μισθούς καθηλωμένους. Είμαστε τελευταίοι στον μέσο μισθό στην ΕΕ, 2,2 φορές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η όποια μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό, εξαφανίζεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, που επίσης έχουν την υπογραφή σας», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.

Όπως είπε, «1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν με μισθό κάτω από 950 ευρώ τον μήνα. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Το ενοίκιο ροκανίζει το μηνιαίο εισόδημα. Μια οικογένεια χρειάζεται πάνω από το 1/3 του εισοδήματός της για ενοίκιο. Μετράμε συνεχώς αρνητικές πρωτιές», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε πως «ό,τι ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγο για την στέγαση έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και με μικρό αποτύπωμα», καθώς «έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για να προχωρήσει σε κοινωνική κατοικία».

«Επιλογή σας είναι να μην έχει η Ελλάδα δημόσια στεγαστική πολιτική. Και όσα κάνετε για τη στέγη είναι είτε για τις τράπεζες είτε για τους εργολάβους. Και για τα fund που απειλούν την πρώτη κατοικία», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως το κόμμα του προτείνει άλλη πολιτική, «με προστασία της πρώτης κατοικίας, δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με ‘πράσινα’ κτίρια με χαμηλά ενοίκια, δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Επιπλέον, τόνισε πως «δεν είναι μόνο η στεγαστική πολιτική που απαιτεί δημόσιες πολιτικές. Είναι το κοινωνικό κράτος, η στήριξη των εργαζόμενων γονιών και του παιδιού».

«Πώς θα δημιουργήσουν οικογένεια όταν αισθάνονται ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν ούτε τις δαπάνες για ζητήματα υγείας; Πρώτοι είμαστε σε ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία στην ΕΕ. Πάνω από το 39% των συνολικών δαπανών για την Υγεία προέρχονται από την ιδιωτική χρηματοδότηση, όταν o μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω από το 15%», επισήμανε, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως αντί να δώσει κίνητρα στους γιατρούς να καλύψουν θέσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, «αφήνετε τον κόσμο στο έλεος του Θεού, ελπίζοντας σε διακομιδές, όποτε και αν το ΕΣΥ έχει διαθέσιμα μέσα».

Και προσέθεσε πως «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και με διαφορά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες είναι χαμηλού εισοδήματος και, σύμφωνα με τη EUROSTAT, δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρική ανάγκη, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3,6%. Πραγματικά θλιβερό!», σχολίασε.

«Πρώτοι είμαστε στην ΕΕ και στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως «τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το τριπλάσιο από ό,τι στην ΕΕ για εκπαιδευτικές δαπάνες», ενώ σχολίασε δηκτικά αναφερόμενος στα μη κρατικά ΑΕΙ: «Αλλά τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που, κατά παράβαση του Συντάγματος, βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες – φίλοι σας».

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως υπάρχουν «180 θύματα στην εργασία, 300 σοβαροί τραυματισμοί, πολλά δυστυχήματα εξαιτίας της εξάντλησης των εργαζομένων», ενώ η κυβέρνηση, όπως τόνισε, την ίδια ώρα, νομοθετεί «13ωρα και απλήρωτες υπερωρίες, ενώ κοροϊδεύετε τον κόσμο της εργασίας ότι δήθεν επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

«Η πολιτική σας έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «οι τιμές στα ράφια στα βασικά αγαθά βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως στα καύσιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα – είμαστε 19% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα καύσιμα ο ΕΦΚ βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Στη θέρμανση ο ΕΦΚ είναι 13 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο».

«Αρνείστε πεισματικά να υιοθετήσετε την πρόταση μας για αναστολή του ΦΠΑ για έναν χρόνο στα βασικά είδη διατροφής και στα φάρμακα, και μετά την ένταξη τους σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Παρότι το προτείνει η Ευρώπη με Οδηγία», υπογράμμισε, για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Θα ελέγξει τώρα τον εαυτό του ο κύριος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup;».

«Με την πρότασή μας μια οικογένεια αντί να δώσει 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, θα δίνει 88. Τα θεωρείτε λίγα; Μάλλον θα τα θεωρείτε λίγα, όταν έχετε συνηθίσει να κάνετε μπίζνες εκατομμυρίων ευρώ με τους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες και να δίνετε αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως στα ΕΛΤΑ στον Πάτση, επί υπουργίας του κ. Πιερρακάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα μας πείτε κύριε Μητσοτάκη, γιατί αρνείστε να εφαρμόσετε αυτές τις δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για να έχει ο κόσμος φθηνότερα τρόφιμα, φθηνότερα φάρμακα, φθηνότερη βενζίνη, φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης; Ή θα επικαλεστείτε και εσείς το δικαίωμα της σιωπής;», υπογράμμισε, σε μία έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην στάση του «Φραπέ» κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Σε μια χώρα που δήθεν ‘αναπτύσσεται’, δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί. Αυτό κύριε Μητσοτάκη είναι κοινωνική χρεοκοπία», επισήμανε.

«Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν 22%, αλλά οι πολύ πλούσιοι 5%»

Έντονη ήταν η κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως τόνισε, «τα έσοδα από τον άδικο φόρο του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 12 δισ. ευρώ από το 2021 (από 17 στα 29 δισ.) Όχι επειδή αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αλλά επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, οι φόροι, και η πίεση στα νοικοκυριά. Το 40,7% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ και ΕΦΚ

«Η Ελλάδα είναι πέμπτη παγκοσμίως σε εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ε.Ε. σε φόρους επί των προϊόντων και προτελευταία στην πραγματική κατανάλωση. Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική. Είναι μηχανισμός αφαίμαξης της κοινωνικής πλειοψηφίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως «αντί για τον άδικο ΦΠΑ και το χαράτσι στους μικρομεσαίους, εμείς προτείνουμε να φορολογηθούν τα μερίσματα, να φορολογηθεί δίκαια ο μεγάλος πλούτος. Η Ιρλανδία φορολογεί τα μερίσματα με 51%. Η Δανία με 42%. Το Ηνωμένο Βασίλειο με 39,35%. Η Ελλάδα; Με 5%. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν 22%, αλλά οι πολύ πλούσιοι 5%», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση ξεπουλάει τη δημόσια αμυντική βιομηχανία»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για τις αμυντικές δαπάνες – τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφίσει – και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «δεν έχει συνδέσει κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης – όπως υποστηρίζει σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – αντίθετα, αποδυναμώνει και ξεπουλάει τη δημόσια ελληνική αμυντική βιομηχανία».

«Αυτό αποτελεί μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «ακόμα και το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην τελευταία έκθεσή του, σας επισημαίνει πως τα εξοπλιστικά προγράμματα, αν δεν έχουν σύνδεση με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι ουσιαστικά μια μαύρη τρύπα. Τελικά, νομίζω ότι προτεραιότητά σας είναι να είμαστε μόνο πελάτες των ξένων αμυντικών βιομηχανιών και των μεσαζόντων», σχολίασε ο κ. Φάμελλος.

Κείμενο σε εξέλιξη…