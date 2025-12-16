Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Για πέμπτη και τελευταία μέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, με φόντο την απεργία που πραγματοποιείται με κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, Εργατικών Κέντρων και συνδικάτων.

Σήμερα αναμένονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ενώ αργά το βράδυ θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία. Η ψήφιση του προϋπολογισμού, κατά την κοινοβουλευτική παράδοση έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Δείτε live τη συζήτηση

Το in μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στη Βουλή