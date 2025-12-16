Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Για πέμπτη και τελευταία μέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, με φόντο την απεργία που πραγματοποιείται με κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, Εργατικών Κέντρων και συνδικάτων.
Σήμερα αναμένονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ενώ αργά το βράδυ θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία. Η ψήφιση του προϋπολογισμού, κατά την κοινοβουλευτική παράδοση έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Δείτε live τη συζήτηση
Το in μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στη Βουλή
- Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
- Αχτσιόγλου: Η μόνη δαπάνη που αυξάνει στον προϋπολογισμό είναι η δαπάνη για τα όπλα
- Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
- Καθηγητής στο Yale: Η στρατηγική Τραμπ μας οδηγεί στον Γ’ Π.Π.
- Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
- Ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 677 δισ. δολαρίων
- Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
- Γιώργος Μιχαλακόπουλος: Ο εφησυχασμός είναι ο θάνατος του ηθοποιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις