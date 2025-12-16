newspaper
Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 20:16

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Spotlight

Αποδίδοντας τα εύσημα στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ξεκίνησε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2026 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, συνέδεσε για μία ακόμη φορά αυτή την εκλογή με την «επιτυχημένη» – κατά τη γνώμη του – πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονομίας επί της δικής του διακυβέρνησης, παρότι νωρίτερα δέχθηκε σφοδρά «πυρά» από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που τον κατηγόρησαν και προσωπικά για μία σωρεία σκανδάλων αλλά και για την κακή ποιότητα ζωής της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να απευθυνθεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να μην βλέπει «το ποτήρι μισοάδειο». Λες και η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς είναι θέμα… απαισιοδοξίας.

YouTube thumbnail

«Η Ελλάδα συγκλίνει με την ΕΕ»

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «το«’Μένουμε Ευρώπη’ έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον ‘Γινόμαστε Ελλάδα’».

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», προσέθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η πολιτική μείωσης του χρέους, ώστε η επόμενη γενιά να μην επωμιστεί τα λάθη της προηγούμενης, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα με τρόπο που αιφνιδιάζει τις αγορές και εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029. Θα βρεθεί κάτω και από το χρέος της Ιταλίας».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της Ευρωζώνης, παρεμβάσεις 3 δισ. για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ», όπως τόνισε, ενώ έκανε λόγο για «ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα, πληθωρισμό στο 2,2%», σημειώνοντας πως «οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από το κόστος ζωής», καθώς και «ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ., ενώ προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μέσο όρο των ’27’ στο 43%».

«Η αύξηση του κατώτατου μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού»

«Όλα αυτά», όπως είπε, «χωρίς κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα», παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «η ανάπτυξη είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται σε δανεικά».

«Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εκτός από τον τουρισμό, αυξάνεται και το μερίδιο βιομηχανίας και καινοτόμου έρευνας. Πάμε σε τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 40% του ΑΕΠ στις εξαγωγές. Στο καινοτόμο οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων συντελείται επανάσταση. Το 50% της ενέργειας παράγεται από ΑΕΠ. Το 2024, για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν εξαγωγική στην ενέργεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την τεράστια σημασία του κάθετου διαδρόμου που δρομολογήθηκε με συμφωνίες μεγάλης σημασίας τους τελευταίους μήνες. Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως «όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών, που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».

Έξι μέτρα για το στεγαστικό

Ξεχωριστό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του 2026 αποτελεί το στεγαστικό, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως η Πολιτεία αντιδρά με 6 επιπλέον μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων:

1. «Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
2. »Σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.
3. »Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.
4. »Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
5. »Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.
6. »Πολεοδομική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου».

«Το στεγαστικό είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, υπογραμμίζοντας ότι «κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν, που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες» και ανακοίνωσε πως «κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, ‘κούρεμα’ από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως 5 χρόνια».

«Πήρε τέλος η βία στα πανεπιστήμια – η Ελλάδα του χθες που υπερασπιστήκατε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Αριστεράς όταν αναφέρθηκε στα ελληνικά πανεπιστήμια, κρατώντας στα χέρια του δύο φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και τονίζοντας πως «τα βιβλία νίκησαν τις βαριοπούλες. Η Ελλάδα του χθες που υπερασπιστήκατε τελείωσε».

«Τα προβλήματα από το χθες», σημείωσε, «είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά, αλλά η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους . Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω».

«Εξυγίανση και μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αρνούμενος να «απολογηθεί», όπως είπε, για τον οποιονδήποτε «καιροσκόπο» ως προς το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «εδώ και σαράντα χρόνια οι ευθύνες βαραίνουν όλο το πολιτικό κόσμο. Αυτή η πολιτική φούσκα έσκασε. Οι έλεγχοι ήδη οδηγούν στη Δικαιοσύνη πολλές ανοικτές υποθέσεις. Να εντοπιστούν οι παράνομοι».

«Αργήσαμε και ευθυνόμαστε, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η τολμηρή απόφαση ξεβόλεψε πολλούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια. Αν δύο κόμματα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία και το άλλο το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…», παραδέχθηκε, ενώ απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και θα δούμε πώς θα τοποθετηθείτε κ. Ανδρουλάκη».

Επίθεση στα κόμματα και πρόταση για διακομματική επιτροπή

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε πως «από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη, η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή, με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό!».

Επανέφερε το «Μητσοτάκης ή χάος»

Καταλήγοντας στην ομιλία του, επικαλέστηκε για μία ακόμη φορά την πολιτική σταθερότητα – κατά το γνωστό «Μητσοτάκης ή χάος» – λέγοντας πως «η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Βλέπουμε φλερτ με μια Ιθάκη, μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες, και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά, παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις», για να προσθέσει πως έτσι «η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε», σημείωσε καταληκτικά, ζητώντας από τους βουλευτές να τον υπερψηφίσουν.

Economy
Stream newspaper
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25 Upd: 21:36

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού (2026).

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Πέρασε με 159 «ΝΑΙ» ο Προϋπολογισμός – Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης
Μάχη κορυφής 16.12.25 Upd: 20:53

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια
Euroleague 16.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»
Fake news 16.12.25

«Βλέπουμε μια δημοσιογράφο δίπλα στο Ελιζέ, που λέει ότι έγινε πραξικόπημα στη Γαλλία, ένας συνταγματάρχης ανέλαβε την εξουσία και άλλα τέτοια», διηγήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος την αφήγηση ενός Αφρικανού ομολόγου του

Σύνταξη
Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»
Τους «έθαψε» 16.12.25

Σε μια σειρά συνεντεύξεων με το περιοδικό Vanity Fair, η πανίσχυρη προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, «έκαψε» τον Τραμπ και τους πιο στενούς του συνεργάτες

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Euroleague 16.12.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25 Upd: 21:36

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου
Δίκη υποκλοπών 16.12.25

Ο Κώστας Βαξεβάνης για να καταδείξει «τον κοινό βραχίονα ΕΥΠ - Predator» επισήμανε κατά την κατάθεσή του ότι οι πηγές προέλευσης των βίντεο και των συνομιλιών που ήρθαν σε γνώση του, πρόσκεινται στην ΕΥΠ. Τι είπαν Γιάννης Σουλιώτης και Νίκος Παπάζογλου στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
