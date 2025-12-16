Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

Αποδίδοντας τα εύσημα στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ξεκίνησε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2026 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, συνέδεσε για μία ακόμη φορά αυτή την εκλογή με την «επιτυχημένη» – κατά τη γνώμη του – πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονομίας επί της δικής του διακυβέρνησης, παρότι νωρίτερα δέχθηκε σφοδρά «πυρά» από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που τον κατηγόρησαν και προσωπικά για μία σωρεία σκανδάλων αλλά και για την κακή ποιότητα ζωής της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να απευθυνθεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να μην βλέπει «το ποτήρι μισοάδειο». Λες και η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς είναι θέμα… απαισιοδοξίας.

«Η Ελλάδα συγκλίνει με την ΕΕ»

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «το«’Μένουμε Ευρώπη’ έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον ‘Γινόμαστε Ελλάδα’».

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», προσέθεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η πολιτική μείωσης του χρέους, ώστε η επόμενη γενιά να μην επωμιστεί τα λάθη της προηγούμενης, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα με τρόπο που αιφνιδιάζει τις αγορές και εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029. Θα βρεθεί κάτω και από το χρέος της Ιταλίας».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της Ευρωζώνης, παρεμβάσεις 3 δισ. για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ», όπως τόνισε, ενώ έκανε λόγο για «ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα, πληθωρισμό στο 2,2%», σημειώνοντας πως «οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από το κόστος ζωής», καθώς και «ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ., ενώ προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μέσο όρο των ’27’ στο 43%».

«Η αύξηση του κατώτατου μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού»

«Όλα αυτά», όπως είπε, «χωρίς κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα», παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «η ανάπτυξη είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται σε δανεικά».

«Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εκτός από τον τουρισμό, αυξάνεται και το μερίδιο βιομηχανίας και καινοτόμου έρευνας. Πάμε σε τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 40% του ΑΕΠ στις εξαγωγές. Στο καινοτόμο οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων συντελείται επανάσταση. Το 50% της ενέργειας παράγεται από ΑΕΠ. Το 2024, για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν εξαγωγική στην ενέργεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την τεράστια σημασία του κάθετου διαδρόμου που δρομολογήθηκε με συμφωνίες μεγάλης σημασίας τους τελευταίους μήνες. Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως «όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών, που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».

Έξι μέτρα για το στεγαστικό

Ξεχωριστό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του 2026 αποτελεί το στεγαστικό, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως η Πολιτεία αντιδρά με 6 επιπλέον μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων:

1. «Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. »Σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. »Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. »Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. »Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. »Πολεοδομική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου».

«Το στεγαστικό είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, υπογραμμίζοντας ότι «κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν, που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες» και ανακοίνωσε πως «κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, ‘κούρεμα’ από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως 5 χρόνια».

«Πήρε τέλος η βία στα πανεπιστήμια – η Ελλάδα του χθες που υπερασπιστήκατε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Αριστεράς όταν αναφέρθηκε στα ελληνικά πανεπιστήμια, κρατώντας στα χέρια του δύο φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και τονίζοντας πως «τα βιβλία νίκησαν τις βαριοπούλες. Η Ελλάδα του χθες που υπερασπιστήκατε τελείωσε».

«Τα προβλήματα από το χθες», σημείωσε, «είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά, αλλά η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους . Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω».

«Εξυγίανση και μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αρνούμενος να «απολογηθεί», όπως είπε, για τον οποιονδήποτε «καιροσκόπο» ως προς το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «εδώ και σαράντα χρόνια οι ευθύνες βαραίνουν όλο το πολιτικό κόσμο. Αυτή η πολιτική φούσκα έσκασε. Οι έλεγχοι ήδη οδηγούν στη Δικαιοσύνη πολλές ανοικτές υποθέσεις. Να εντοπιστούν οι παράνομοι».

«Αργήσαμε και ευθυνόμαστε, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η τολμηρή απόφαση ξεβόλεψε πολλούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια. Αν δύο κόμματα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία και το άλλο το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…», παραδέχθηκε, ενώ απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και θα δούμε πώς θα τοποθετηθείτε κ. Ανδρουλάκη».

Επίθεση στα κόμματα και πρόταση για διακομματική επιτροπή

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε πως «από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη, η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή, με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό!».

Επανέφερε το «Μητσοτάκης ή χάος»

Καταλήγοντας στην ομιλία του, επικαλέστηκε για μία ακόμη φορά την πολιτική σταθερότητα – κατά το γνωστό «Μητσοτάκης ή χάος» – λέγοντας πως «η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Βλέπουμε φλερτ με μια Ιθάκη, μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες, και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά, παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις», για να προσθέσει πως έτσι «η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε», σημείωσε καταληκτικά, ζητώντας από τους βουλευτές να τον υπερψηφίσουν.