Κουτσούμπας: Ήρθε η ώρα να το πάρουμε αλλιώς – Η κυβέρνηση έχει φάει τα μούτρα της και είναι στριμωγμένη

Καθιστώντας σαφές ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των αγροτών, των εργαζομένων, του φοιτητών και του συνόλου των λαϊκών στρωμάτων που βρίσκονται στους δρόμους και παλεύουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης ξεκίνησε την ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, του αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που σήμερα είναι στους δρόμους με απεργίες, στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί δίκαιου προϋπολογισμού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που σας στρίμωξαν για τα καλά και σας ανάγκασαν τουλάχιστον να αναγνωρίσετε τα δίκαια αιτήματα τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκινώντας την ομιλία τους στη Βουλή, απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στους αγρότες, ρεαλιστικές που να εξασφαλίζουν την επίβίωση τους.

Σχολίασε δε σκωπτικά την εκλογή Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup σημειώνοντας ότι με αυτή επιβραβεύεται η συνέπεια της ελληνικής κυβέρνησης στις αντιλαϊκές πολιτικές της, τις οποίες θα κληθεί να υπηρετήσει ως πρόεδρος, λέγοντας μάλιστα ότι «δεν πήρε δα και νόμπελ οικονομίας».

Συζήτηση για τον προϋπολογισμό προϋποθέτει ανάλυση της κατάστασης της ΕΕ

«Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αν δεν πάρουμε υπόψη, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΕΕ στο σύνολό της. Τι αδιέξοδα αντιμετωπίζει και ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι που, πολλές φορές το αποφεύγετε εσείς της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας την ελληνική οικονομία περίπου σαν ένα “νησί στον ωκεανό”, αυτόνομη, που γενικά θα βελτιώνεται σταθερά, αν ο λαός κάνει υπομονή, αν αποδεχτεί τις θέσεις και όλες τις θυσίες που του ζητάτε. Και κάποτε, ίσως κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα δει και εκείνος τα οφέλη στη ζωή του» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Για να προσθέσει ότι όταν έρχονται οι διάφορες κρίσεις, η κυβέρνηση τις βαφτίζει πάντα «“εξωγενείς” και “αναπάντεχες”! Και κάνετε και τους ανήξερους, ενώ έχετε στηρίξει όλες τις πολιτικές που οδηγούν σε αυτές».

Έστρεψε τα πυρά του και στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε «βολική» τόσο εντός των κόλπων της ΝΔ, όσο και των άλλων κομμάτων, καθώς σύμφωνα με τον Κουτσούμπας επιλέγει να παρουσιάζει «μια ωραιοποιημένη κατάσταση για την υπόλοιπη ΕΕ και λέει ότι η Ελλάδα είναι απλά η εξαίρεση, η απόκλιση από τους μέσους όρους, το “μαύρο πρόβατο”, προφανώς επειδή δεν κυβερνάνε αυτοί αλλά εσείς»…

Άσκησε κριτική τόσο σε κυβέρνηση όσο και σε αντιπολίτευση, καθώς όπως είπε όλοι όσοι είναι υπέρ της ΕΕ «αντί να πάρετε την ευθύνη της επιλογής σας απέναντι στον λαό και να υπερασπιστείτε τις συνέπειες που έχει η συμμετοχή της χώρας σε αυτή, προσπαθείτε πάντα να τις αποκρύβετε. Έχετε, βέβαια, προφανώς όλοι τους λόγους σας».

Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε την αλήθεια για την ΕΕ

«Εμείς, λοιπόν, που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στη σάπια ΕΕ των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία, μέσα σε συνθήκες που χάνει συνεχώς έδαφος και βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ, πίσω από την Κίνα, σε όλους τους κρίσιμους τομείς. Από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι τη βιομηχανική παραγωγή και όποιον άλλον τομέα, θέλετε να πάρουμε. Και θέλει, με κάθε τρόπο, να ανακτήσει αυτό το έδαφος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το ενεργειακό πρόβλημα της ΕΕ, που πλήττει ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και το οποίο, θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο, με την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου και την αντικατάστασή του από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG στο πλαίσιο πάντα του ενεργειακού πολέμου που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ενός ενεργειακού πολέμου, στον οποίο η χώρα μας είναι ήδη σημαιοφόρος με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση της ΝΔ με τις ΗΠΑ και τον Ζελένσκι, έχοντας τη στήριξη άλλων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο λαός δεν έχει να κερδίσει από την μετατροπή της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο

Ο Κουτσούμπας ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής, ότι από το σχεδιασμό της κυβέρνησης να γίνει η Ελλάδα στρατιωτικός, ενεργειακός, διαμετακομιστικός κόμβος, «δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα ο λαός μας. Αντίθετα, θα κερδίσουν πολλά οι εφοπλιστές που θα μεταφέρουν το LNG, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι κατασκευαστικές εταιρίες και άλλοι. Στον λαό θα μείνει μόνο η ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών, απαραίτητων για τη ζωή του», όπως είναι η περιβαλλοντική καταστροφή και οι κίνδυνοι των αντιποίνων.

Επικρίνοντας τις εν λόγω συμφωνίες ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε ότι «περιλαμβάνουν και την παράδοση του φυσικού πλούτου της χώρας σε αμερικάνικα και άλλα μονοπώλια, γίνονται, σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις που έχουν μαζευτεί, καταλύτης για να προχωρήσουν συμβιβασμοί απαράδεκτοι και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

Για τα μαγειρέματα στα ελληνοτουρκικά

Αναφέρθηκε δε στις δηλώσεις τόσο του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, όσο και του τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, λέγοντας ««να αφήσουμε πίσω παλιές έριδες και να φτιάξουμε μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων», είπε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία μιλώντας σε ελληνική εφημερίδα, όχι τυχαία φυσικά. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Φιντάν, στην αντίστοιχη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην τουρκική Βουλή, μίλησε για “δίκαιη μοιρασιά στο Αιγαίο” και έβαλε όλη την ατζέντα πάλι των απαράδεκτων διεκδικήσεων. Τι ακριβώς εννοεί, κύριε Μητσοτάκη, που έχετε μάλιστα προτείνει κι εσείς την περιβόητη πενταμερή συνάντηση, πάλι σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, όπως γράφεται;».

Ο Κουτσούμπας αναρωτήθηκε τι μαγειρεύεται πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, άσκησε κριτική για την ομιλία Γεραπετρίτη για τον προϋπολογισμό που δεν αναφέρθηκε σε τίποτα από αυτά, όπως είπε και έθεσε το ερώτημα μήπως τελικά προετοιμάζεται «κανένα «σχέδιο Τραμπ για το Αιγαίο»; Κατά τα πρότυπα αυτών για τη Γάζα και την Ουκρανία και στη γνωστή λογική ότι μπροστά στις μπίζνες δεν μετράει ούτε κανένα διεθνές δίκαιο, ούτε τα δικαιώματα των λαών; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις».

Η κυβέρνηση έχει αντίπαλο λέει ο Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα είπε «δυστυχώς για εσάς, κύριοι της κυβέρνησης, δεν “παίζετε μπάλα μόνοι σας”. Δεν ισχύει ότι “δεν έχετε αντίπαλό”, όπως κάποιοι λένε, όχι μόνο από εσάς και τα φιλικά σας Μέσα αλλά και ως αγωνία από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και ορισμένους που προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως Μεσσίες. Αλήθεια, τι είναι, αν όχι αντίπαλός σας, ο μεγαλειώδης αγώνας των αγροτών και κτηνοτρόφων, που έχουν 3 βδομάδες στα μπλόκα του αγώνα και αντί να εξασθενεί δυναμώνει; Ποιος δεν μπορεί να δει ότι είστε στριμωγμένοι και πιεσμένοι από αυτόν; Γιατί είναι ένας αγώνας πέρα για πέρα δίκαιος. Ένας αγώνας για την επιβίωσή τους, την οποία απειλεί και υπονομεύει η πολιτική σας, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, την οποία έχουν ψηφίσει όλοι εδώ μέσα πλην ΚΚΕ στο ευρωκοινοβούλιο και αυτοί που το παίζουν τώρα φίλοι των αγροτών».

Όπως τόνισε «τους αγρότες απειλούν αυτοί, που για τα κέρδη τους, τούς ξεζουμίζουν στο χωράφι και μετά ξεζουμίζουν και όλους τους άλλους εργαζόμενους στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτοί ακριβώς είναι αυτοί που εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουν από τη μέση για να ανασάνει ο λαός. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι’ αυτό και έχουν αποτύχει, τόσο οι προσπάθειές σας να ξεμπερδέψετε μέσω της καταστολής, όσο και μέσω της γνωστής μεθόδου όλων των κυβερνήσεων, του κοινωνικού αυτοματισμού».

Και συνέχισε λέγοντας προς την κυβέρνηση «έχετε φάει τα μούτρα σας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους».

Κάλεσε για μία ακόμα φορά να δοθούν λύσεις άμεσα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και η κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις κουτοπονηριές γιατί δήθεν οι αγρότες στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί αντιδρούν. Γιατί φοβούνται ότι η ΑΑΔΕ, ως ο πλέον εισπρακτικός μηχανισμός, θα “βάζει χέρι” στις ενισχύσεις τους και με δεδομένο ότι οι αγρότες έχουν χρέη εξαιτίας της πολιτικής σας, η ΑΑΔΕ ως εργαλείο της αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής τελικά δεν θα τους αφήνει τίποτα, ούτε ευρώ» σημείωσε ο Κουτσούμπας.

Και επέμεινε στην κριτική του λέγοντας «έχετε φάει τα μούτρα σας, κι αυτό σημαίνει ότι έχετε αντίπαλο».

Η οργή γίνεται μεγαλύτερη

Όπως είπε «η οργή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν βλέπει κανείς άλλη μια διαδικασία συγκάλυψης που έχετε στήσει στην εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου παρελαύνουν τα διάφορα λαμόγια σας και προσβάλουν, όχι την ήδη απαξιωμένη έτσι κι αλλιώς Βουλή και τις διαδικασίες, αλλά τον ίδιο το λαό, τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Για να μένουν την ίδια στιγμή στο απυρόβλητο οι ποινικές ευθύνες των υπουργών σας, που αρνηθήκατε να διερευνηθούν, με τον γνωστό τραγέλαφο με τις επιστολικές ψήφους».

Τόνισε ότι «ο αγώνας των αγροτών και κτηνοτρόφων, συγκεντρώνει την αμέριστη αλληλεγγύη όλου του λαού και της νεολαίας, ακριβώς γιατί φωτίζει τα αδιέξοδα αυτού του δρόμου ανάπτυξης που υπηρετείτε. Γιατί αναδεικνύει την αντίφαση, σε μια χώρα με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ο λαός της να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμα και βασικές ανάγκες, όπως οι διατροφικές και ταυτόχρονα, αυτοί που ποτίζουν τη γη με τον ιδρώτα τους, να ξεκληρίζονται».

Το στεγαστικό

Ασκώντας κριτική και για το στεγαστικό ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι επίσης αναδεικνύονται τα αδιέξοδα της κυβέρνησης από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ήρθε να εξαγγείλει μέτρα για πολλοστή φορά «ομολογώντας έτσι ότι όλα τα προηγούμενα απέτυχαν, όπως θα αποτύχουν και αυτά, αφού δεν πρόκειται να αγγίξουν τη ρίζα του προβλήματος: Το ότι η γη και η κατοικία είναι σήμερα εμπόρευμα, είναι πεδίο κερδοφόρων επενδύσεων και όχι κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό».

Όπως είπε «το μόνο που κάνετε με τα μέτρα σας είναι να επιδοτείτε ξανά, με χρήματα του λαού, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις τράπεζες και τελικά να μην λύνετε κανένα πρόβλημα».

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΚΚΕ είπε ότι στον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης «διεκδικεί έναν ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό, με ευθύνη του κράτους, με στόχο την κάλυψη των εργατικών – λαϊκών αναγκών: Με επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, τον οποίο διέλυσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, για ένα αποκλειστικά κρατικό κατασκευαστικό πρόγραμμα λαϊκής στέγης, με παράλληλη απαγόρευση των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών, με αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων για δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Και μην χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Για να πάψει η αντίφαση να μην έχουν πού να μείνουν οι νέοι άνθρωποι, να θέλουν πάνω από μισό μισθό μόνο για το ενοίκιο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη φαραωνικά έργα, όπως αυτό στο Ελληνικό, από τα οποία βέβαια δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε απ’ έξω».

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν με αίμα τα φαραωνικά έργα

Σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για έργα «τα οποία η εργατική τάξη τα πληρώνει με το αίμα της, αφού το ένα εργοδοτικό έγκλημα διαδέχεται το άλλο και σε αυτή την “εμβληματική επένδυση”. Ο 27χρονος που έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες εκεί, ήταν ο 34ος νεκρός οικοδόμος μέσα στο 2025! Ακούσατε τον αριθμό των νεκρών; Μιλάμε για κανονική επιδημία».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΚΚΕ «αυτόν τον φόρο αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη δεν τον καταγράφετε βέβαια στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι, όμως, και αυτό αποτέλεσμα του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που έχετε διαμορφώσει. Είναι αποτέλεσμα του ότι αρνείστε να κάνετε υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογράψει, μετά από σκληρούς απεργιακούς αγώνες, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και μετά, παριστάνετε ότι δήθεν επαναφέρετε τις Συλλογικές Συμβάσεις, αξιοποιώντας και τη θλιβερή ΠΑΣΟΚική ηγεσία της ΓΣΕΕ για ντεκόρ».

«Σίγουρα για αυτά δεν θα γίνει Εξεταστική Επιτροπή ούτε θα εκδώσει καμία επείγουσα παραγγελία η διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως κάνει για τα μπλόκα των αγροτών» σχολίασε ο Κουτσούμπας.

Για να προσθέσει πως η κυβέρνηση έχει και εδώ αντίπαλο «αφού για δυο μέρες η εμβληματική σας επένδυση πάγωσε, δεν έπεσε ούτε σφυριά, τα χρονοδιαγράμματα πήγανε πίσω, γιατί όλοι οι οικοδόμοι απήργησαν, απαιτώντας μέτρα για να ξέρουν ότι θα γυρίσουν ασφαλείς στο σπίτι τους απ’ το μεροκάματο το βράδυ».

Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης

Σημείωσε ακόμα πως «αντίστοιχοι αγώνες αναπτύσσονται και σε άλλους κλάδους και συνενώθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τις δύο μεγάλες γενικές πανεργατικές απεργίες ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα για τη 13ωρη εργασία. Γιατί σήμερα, με την πρωτοφανή άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας και με τα τεράστια τεχνολογικά επιτεύγματα, είναι απολύτως ρεαλιστικό ο εργαζόμενος να δουλεύει 7ωρο και 5ημερο, να έχει ποιοτικό ελεύθερο χρόνο και όχι να τον αντιμετωπίζετε σαν μηχανή. Εμπόδιο μπαίνει και εδώ το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, που ακυρώνει αυτές τις δυνατότητες».

«Να ποιοι είναι οι αντίπαλοί σας, κύριοι της κυβέρνησης, οι αντίπαλοι των στρατηγικών επιλογών σας. Όπως και ο λαός της Ελευσίνας και του Θριάσιου, που διαδήλωσε χθες μαζικά, με τα σωματεία και τους φορείς του, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τόπος του και οι υποδομές του δεν προσφέρονται για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη των ομίλων, για τους πολεμικούς σχεδιασμούς τους δικούς σας, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Αντίπαλοί σας είναι οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής και του αγώνα, που διαδήλωσαν χθες ενάντια στον αντιλαϊκό σας προϋπολογισμό απαιτώντας πραγματικές αυξήσεις , αλλά και την 13η και 14η σύνταξη που τους έχετε κλέψει.

Αντίπαλοί σας είναι βέβαια όλοι όσοι διαδηλώνουν και απεργούν σήμερα όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι που διεκδικούν επίσης την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Απεργεί η ΑΔΕΔΥ, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή των δασκάλων, των καθηγητών, των γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ, των εργαζόμενων στην καθαριότητα των Δήμων κ.ο.κ. Αυτοί γκρέμισαν στο συνέδριο της προηγούμενης βδομάδας την παράταξη της ΝΔ από την πρώτη θέση και ανέδειξαν εκεί πρώτη την παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Σχολιάζοντας δε την ήττα της ΝΔ στην ΑΔΕΔΥ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπενθύμισε ότι η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ το 2019, μετά το τότε συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ανέφερε πως «τα αποτελέσματα (…) επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων του Δημόσιου Τομέα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη”!Αυτά λέγατε τότε… Τώρα βέβαια δεν βγάλατε ανακοίνωση, μήπως όμως μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον, τι επιβεβαιώνουν τα φετινά αποτελέσματα».

«Να, λοιπόν, πώς χάνει η ΝΔ. Όπως έχασε και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στις φοιτητικές εκλογές και στον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας και στους δασκάλους, και στα δημόσια νοσοκομεία και αλλού. Και όπου έχει χάσει, κυρίως το ΚΚΕ έχει βάλει το χέρι του» σημείωσε ο Κουτσούμπας.

Για να υπογραμμίσει πως «αυτοί οι αγώνες, αυτές οι προτάσεις που δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο, αυτές οι αλλαγές στον συσχετισμό από τα κάτω, είναι που στριμώχνουν την κυβέρνηση και όχι τόσο οι διάφορες κοινοβουλευτικές κορώνες, που πολλές φορές έχουν και αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα γιατί δεν θίγουν τις αιτίες των προβλημάτων, των σκανδάλων».

Τα «καρφιά» για τον Τσίπρα

Επέκρινε ακόμα όσους λένε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει αντίπαλο, με «καρφιά» εμμέσως και για τον Αλέξη Τσίπρα αφού όπως είπε «το μόνο που δηλώνουν τελικά είναι την ανησυχία και ταυτόχρονα τη διαθεσιμότητά τους, για να αποκατασταθεί η λεγόμενη “ισορροπία” του αστικού πολιτικού συστήματος. Να διαμορφωθεί, δηλαδή, ένας εναλλακτικός συστημικός πόλος, που θα απορροφήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, θα φροντίσει ώστε αυτή να μη γίνει επικίνδυνη για το σύστημα, αλλά να εκτονώνεται στον στόχο κυβερνητικής εναλλαγής, χωρίς φυσικά αλλαγή πολιτικής. Όλους αυτούς ο λαός πρέπει να τους αφήσει πίσω, παρέα με τα αδιέξοδά τους, τις φαγωμάρες τους, για τις καρέκλες και τις αμαρτίες τους».

Μίλησε δε για λύσεις οι οποίες «έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα καινούριο, πέρα από ίσως περισσότερο χαμένο χρόνο, αυταπάτες, απογοήτευση και τελικά συντηρητική αναδίπλωση, σαν αυτή που έφεραν και το 2015-2019 και πάνω της έχει στρογγυλοκαθήσει ο κ. Μητσοτάκης εδώ και 6,5 χρόνια».

Καταλήγοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα να το πάρουμε αλλιώς. Είναι η ώρα όλοι αυτοί οι αγώνες να δυναμώσουν κι άλλο, να μαζικοποιηθούν, να συνενωθούν σε ένα μεγάλο, πανελλαδικό ορμητικό ποτάμι, που θα αναζητήσει τη διέξοδο σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης για τη χώρα».