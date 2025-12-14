Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

Τα μπλόκα των αγροτών στην περιοχή της Φθιώτιδας, στο Μπράλο και την Αταλάντη επισκέφθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σήμερα Κυριακή το μεσημέρι.

Στο μπλόκο του Μπράλου ο κ. Κουτσούμπας, συνομίλησε εκτενώς με τους αγρότες, άκουσε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τόνισε την ανάγκη ενότητας και συνέχισης του αγώνα τους .Μαζί με τους αγρότες που υποδέχθηκαν τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο μπλόκο του Μπράλου, ήταν εργαζόμενοι και εκπρόσωποι συνδικάτων της περιοχής, όπως και της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας και του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, σωματείων συνταξιούχων, που όλες αυτές τις μέρες στέκονται στο πλευρό τους.

Κουτσούμπας: Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε ότι «εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματά σας. Θεωρούμε δίκαιο τον αγώνα σας και είναι αγώνας που πρέπει να πάει μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Η αγροτιά δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Υπάρχουν διάφορα αιτήματα τα οποία τα έχετε καταλήξει συλλογικά, αυτά να παλέψετε. Να κρατήσετε ως κόρη οφθαλμού την ενότητά σας, την αγωνιστικότητά σας, τη μαζικότητα που έχουν τα μπλόκα, όλα αυτά σε όλη την Ελλάδα και εδώ, και να συνεχίσετε μέχρι το τέλος.

Είναι πιεσμένη η κυβέρνηση. Εδώ και τώρα εμείς απαιτούμε να δώσει τις λύσεις, γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Και το κόστος παραγωγής δεν μειώνεται για να μπορούν οι αγρότες να καλλιεργούν και οι κτηνοτρόφοι να έχουν τα κοπάδια τους και να παράγουν προϊόντα, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως ζητάτε πάρα πολύ σωστά, ενώ το δίνει στους εφοπλιστές για παράδειγμα. Δεν γίνεται χωρίς να βάλει πλαφόν στο ρεύμα, δεν γίνεται χωρίς να καταργήσει το ΦΠΑ στα βασικά μέσα, στα εφόδια και σε άλλα τα οποία τα έχετε ανάγκη ως πρώτη ύλη για τη δουλειά σας, για να μπορείτε να καλλιεργείτε και να ζείτε με αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται χωρίς εγγυημένες τιμές, χωρίς κούρεμα των δανείων και των χρεών που σας σφίγγουν σαν θηλιά στον λαιμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, καταγγέλλοντας ότι χρήματα που προορίζονταν για τους αγρότες έχουν καταλήξει σε τρίτους, ενώ σημείωσε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευθύνες να αποδοθούν σε όλους όσοι εμπλέκονται. Τόνισε ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τα σκάνδαλα.

«Να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση»

Κλείνοντας, κάλεσε τους αγρότες να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα στήριξης από το κράτος, αλλά απαιτείται πολιτική βούληση.

«Κρατείστε την ενότητά σας, κλιμακώστε τον αγώνα σας. Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, γιατί μπορεί να επιλύσει ζητήματα, γιατί και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία, δεν μπορεί να έχει για λίγους μεγάλους και να μην έχει για τους αγρότες, τους πολλούς, αυτούς που ιδρώνουν και ματώνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, 365 μέρες τον χρόνο στο χωράφι, στα κοπάδια τους, στη γη τους.

Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι δεν περνάνε ούτε τα μέτρα καταστολής, ούτε αυτά απ’ τους διορισμένους από την ίδια την κυβέρνηση εισαγγελείς που βάζει να φωνάζουν δήθεν ότι θα κυνηγήσουν τους αγρότες, ούτε τα αγροτοδικεία. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Όπως δεν περνάει και ο κοινωνικός αυτοματισμός, οι εργαζόμενοι στις πόλεις, όλοι αυτοί που περνάνε με τα αυτοκίνητα ξέρουν ότι δεν έχουν και πολλά να χάσουν αν καθυστερήσουν μισή ώρα πχ για εκεί που πρέπει να πάνε. Ενώ, αντίθετα, ο αγρότης αν σταματήσει τα μπλόκα αυτή τη στιγμή έχει να χάσει πάρα πολλά, την ίδια τη ζωή του, την ίδια την επιβίωσή του, το ίδιο το χωράφι του, το ίδιο το σπίτι του, την περιουσία του, τη ζωή της οικογένειας και των παιδιών του.

Και ο λαός είναι ενωμένος, μπορεί να γίνει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στους αγρότες, τους εργάτες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τα παιδιά μας, τους φοιτητές, τους μαθητές κι όλοι μαζί ενωμένοι να παλέψουμε».

Στην Αταλάντη

Το μπλόκο των τρακτέρ στην Αταλάντη αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Φθιώτιδα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των αγροτών, καλώντας τους να κρατήσουν γερά και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Στάθηκε ιδιαίτερα στο οξυμένο πρόβλημα των ζωονόσων και στην παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, που έχει οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος. Τόνισε την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού των ζώων και απαίτησε αποζημίωση 100% για τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ασθένειες, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μετακυλίεται στους ίδιους τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γενικότερη κοινωνική κατάσταση, συνδέοντας τα αιτήματα των αγροτών με τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε βαθιά ταξικό και αντιλαϊκό.

Όπως είπε: «Εργατικά Σωματεία αύριο-μεθαύριο έχουν απεργίες, απεργιακές κινητοποιήσεις λόγω του προϋπολογισμού, που είναι βαθιά κι αυτός ταξικός, απαράδεκτος, αντιλαϊκός και πλήττει πάλι την ελληνική αγροτιά, τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τους μελισσοκόμους, τους εργάτες της βιομηχανίας, τους απολυμένους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, τους επαγγελματίες, όλη την κοινωνία δηλαδή, τις λαϊκές οικογένειες. Κοπανάει φόρους, αυτό κάνει.

Και φυσικά είμαστε όλοι στους δρόμους, υπάρχουν μεγάλα συλλαλητήρια και απεργιακές κινητοποιήσεις ακόμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΑΔΕΔΥ που το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ μέσω της παράταξής του εκεί, όπως ξέρετε βγήκε προχθές στο Συνέδριό της πρώτη δύναμη για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της ιστορίας αυτής της αμαρτωλής ΑΔΕΔΥ με τις πλειοψηφίες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και πήραν απόφαση οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι, για απεργία την Τρίτη, για να συμπαρασταθούν και στους αγρότες και να διεκδικήσουν φυσικά και τα δικά τους αιτήματα.

Οι Δήμοι κλείνουν σε όλη την Ελλάδα και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση θα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα.

Όλη η Ελλάδα είναι σε ξεσηκωμό. Και είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση για να ικανοποιήσει σήμερα όλα αυτά τα αιτήματα τα δίκαια τα δικά σας και των υπολοίπων κλάδων και να ανοίξει ένας δρόμος καλύτερος συνολικά για την χώρα μας, για την κοινωνία».