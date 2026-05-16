Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Με μία αιχμηρή αλλά και ενωτική ομιλία, στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στις αδυναμίες και τις «ολιγωρίες» της παράταξης, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα «της ευπρέπειας, όχι των κραυγών» και του λαϊκισμού.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και στις εθνικές πολιτικές για την προστασία της χώρας, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αλλά και νέων προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, προειδοποιώντας πως «η απειλή από την Ανατολή μάς επιβάλει την αλλαγή».

Αξίζει να σημειωθεί η αιχμή τού υπουργού Εθνικής Άμυνας για την επιδοματική πολιτική Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Δένδιας τόνισε πως πρέπει «να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών».

Υπνεθυμίζεται ότι, την παραμονή του συνεδρίου της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου για το στεγαστικό, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι «η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες», σημειώνοντας πως «όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς».

«Όχι στο κράτος – λάφυρο»

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «η ΝΔ δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας».

«Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ‘ημετέρων’. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος».

«Οι κραυγές δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας»

«Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς-αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα, κυρίως, στους ευάλωτους. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας», υπογράμμισε ο κ. Δένδια.

Και τόνισε χαρσκτηριστικά πως «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας. Στο κόμμα της αλήθειας. Στο κόμμα των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Αλλά πεδίο ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες», όπως είπε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό».

«Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου» – Αναφορά στην κυβέρνηση Σαμαρά

Σημείωσε, επίσης, ότι «η ΝΔ δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το απέδειξε όταν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

«Ο εγκλεισμός εκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό»

«Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε ‘κυβερνητικό ιδρυματισμό’», προειδοποίησε με νόημα ο Νίκος Δένδιας.

Και απευθυνόμενος σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος, που στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, παραπονέθηκαν ότι δεν τους ακούνε οι υπουργοί, υπογράμμισε πως «οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο. Έχουν αγωνίες για τον τόπο τους. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της παράταξης».

«Καμπανάκι» οι δημοσκοπήσεις

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε, ακόμα, πως «το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας», σημείωσε και τόνισε πως «η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023, μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους – το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή», ενώ προσέθεσε πως το συνέδριο «αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Να δούμε τι κάναμε σωστά. Να δούμε πού κάναμε λάθος. Πού δεν προχωρήσαμε αρκετά. Να αναδιατυπώσουμε πρόταση προς την ελληνική κοινωνία, ιδίως προς τους νέους Έλληνες, τις μελλούμενες γενιές. Πρόταση με καθαρό λόγο, με καθαρό ορίζοντα».

«Συνεχίζουμε. Όλες, όλοι. Μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για μια νίκη αντίστοιχη των δύο εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023 του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο συνέδριο της ΝΔ

