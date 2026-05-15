Ανοίγει τις πύλες του, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακροβατεί ανάμεσα στην «Ελλάδα του 2030», τους κλυδωνισμούς από τις υποθέσεις σκανδάλων, το δημοσκοπικό βύθισμα και τη σκιώδη κούρσα διαδοχής που έχει ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.

Με τα βλέμματα στραμμένα στο Metropolitan Expo μεγάλος απών θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ο έτερος απών θα είναι ο διαγραφείς, επίσης πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Με κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου το «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να συσπειρώσει τη «γαλάζια» βάση αλλά το γυαλί σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει δύσκολο να κολλήσει ξανά.

-Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργό στο συνέδριο: