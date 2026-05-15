Το συνέδριο της ΝΔ ανοίγει σήμερα τις πύλες του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να του προσδώσει έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, εντάσσοντάς το στην προεκλογική του εκστρατεία στον δρόμο προς τις εκλογές.

Αλλά, με το Μαξίμου να κλυδωνίζεται από τις υποθέσεις σκανδάλων και την κυβέρνηση να βυθίζεται δημοσκοπικά, βλέποντας μόνο με κιάλια την αυτοδυναμία, η σκιώδης κούρσα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία έχει ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.

Πρώτος σταθμός είναι το συνέδριο της ΝΔ, όπου μένει να δούμε αν θα καταγραφεί το διακριτό στίγμα των επίδοξων εσωκομματικών παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Και στο βάθος, ως επόμενος σταθμός, βρίσκεται η βραδιά των πρώτων εθνικών εκλογών, που, ανάλογα με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό, όπως λένε έμπειρες φωνές στο κυβερνών κόμμα, να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας.

Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν, λοιπόν, τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα; Θα φανούν τα διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους στο συνέδριο;

Ο επικρατέστερος πόλος

Ο Νίκος Δένδιας, έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία του συνεδρίου τον «καλύτερο χώρο και τον καλύτερο τρόπο για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η ΝΔ, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. […] Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και τις αρχές μας, σ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό».

Ο υπουργός Άμυνας εκφράζει την καραμανλογενή λογική εντός της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείται από πολλούς ο επικρατέστερος πόλος στη μετά – Μητσοτάκη εποχή, ως πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδραματίσει και ρόλο εγγυητή της ενότητας.

Και –όπως πληροφορείται το in– στην ομιλία του στο συνέδριο δεν αναμένεται να περιοριστεί στα θέματα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου (όπως στο θεματικό προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης), αλλά να αγγίξει και την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν τη «γαλάζια» παράταξη.

Ακροδεξιά πτέρυγα

Την ίδια ώρα, ο προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, σημερινός αντιπρόεδρος του κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης αναζητά διακαώς μία θέση στον βατήρα των δελφίνων και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.

Από τα αλλεπάλληλα εσωκομματικά μαχαιρώματα σε βάρος του Νίκου Δένδια, μέχρι το γεγονός ότι προσπαθεί να πλασαριστεί στην κούρσα διαδοχής, μέσα από την πιο ακραία ρητορική. Όπως η ρητορική της ευθείας στοχοποίησης επί προσωπικού των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Πολιτική ταύτιση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζεται να επιθυμεί να συγκαταλέγεται στους επίδοξους δελφίνους, ήδη από πολύ πριν επιλέξει ο Κυρ. Μητσοτάκης να τον αβαντάρει για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, προωθώντας τον για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Όπως μαρτυρά και το παλιότερο σύνθημα στο παρασκήνιο: «από τον Κυριάκο στον Κυριάκο», ως επίδοξος δελφίνος, ο κ. Πιερρακάκης θα εμφανιστεί ως συνέχεια και σε ιδεολογική και πολιτική ταύτιση με τον σημερινό πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε: μοιραία και με τη φθορά που ο τελευταίος υφίσταται.

Προς τους βουλευτές

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ως παίκτης για την επόμενη μέρα, επιλέγει να κινείται πάντα εντός γραμμής, δείχνοντας ωστόσο να αφουγκράζεται από πιο κοντά τους προβληματισμούς των «γαλάζιων» βουλευτών, από ό,τι το ίδιο το Μαξίμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο -και μετά το επικριτικό για το «επιτελικό κράτος» κοινό κείμενο των 5 «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ»- είχε θελήσει να αναφέρει ότι «πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που από το 2019 και μετά, έχει στηρίξει μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την πατρίδα μας. Θέλω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να τους ευχαριστήσω για την συνεχή στήριξη και βεβαίως τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους».

Το DNA της παράταξης

Από τη δική του πλευρά, ο Βασίλης Κικίλιας, τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα της επόμενης μέρας, έχοντας περάσει από διαφορετικά και δύσκολα υπουργεία, ενώ στις δημόσιες τοποθετήσεις του εστιάζει στις αρχές, τις αξίες και το DNA της παράταξης της ΝΔ.

Χαρακτηριστικές είναι οι παλιότερες δηλώσεις του κ. Κικίλια, ο οποίος σημείωνε πως «αν υπάρχουν κάποιοι λίγοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την οποιαδήποτε κομματική σημαία και της ΝΔ και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο και αποδειχτεί αυτό από τη Δικαιοσύνη, που αμαυρώνουν την ιστορία της, τον αξιακό της κώδικα, τις αρχές και τις αξίες της, και που κάνουν ζημιά στην παράταξη, ναι αυτοί δεν χωρούν στη ΝΔ και δεν χωρούν στην παράταξή μας».

Τώρα, οι εσωκομματικοί προβολείς στρέφονται στο συνέδριο.