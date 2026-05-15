Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Στο νοσοκομείο

Στο σημείο επί της οδού Καλλιρόης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο “Τζάνειο”, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.