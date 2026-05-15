Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Η 25χρονη διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο "Τζάνειο" νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με σύρμα και αλυσίδα ήταν δεμένη η σορός που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους στη Λέσβο - Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη.
Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.
Στο νοσοκομείο
Στο σημείο επί της οδού Καλλιρόης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο “Τζάνειο”, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
- Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Πειραιάς: Νεκρή 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
- Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
- Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
- Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Χαλαρές στιγμές στις παραλίες της Μυκόνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις