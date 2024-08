Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία, αυτή τη φορά στην Ίμπιζα, με μία 19χρονη Βρετανίδα να χάνει τη ζωή της πέφτοντας από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου του ξενοδοχείου της.

Η Έμμα Ράμσεϊ, που βρισκόταν για διακοπές στο νησί με τους φίλους της, σπούδαζε νομική στο Πανεπιστήμιο του Στραθκλάιντ στη Σκωτία. Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει τη Βρετανία.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η 19χρονη απεβίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 20 Αυγούστου μετά από πτώση σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο θέρετρο San Antonio, στα βορειοδυτικά του ισπανικού νησιού. Η τοπική αστυνομία αντιμετωπίζει το θάνατό της ως ατύχημα, ωστόσο διεξάγονται έρευνες πίσω από τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Λίγες ώρες πριν την μοιραία πτώση της από το μπαλκόνι η Έμμα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες που την έδειχναν να απολαμβάνει τις διακοπές της.

Η μητέρα της, Μπάρμπαρα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περιέγραψε ως «την καλύτερη φίλη μου σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Θα μου λείψεις περισσότερο από όσο θα μπορούσαν ποτέ να εκφράσουν τα λόγια. Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκό μου αγγελούδι και κοιμήσου καλά. Η μαμά σε αγαπάει τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μόνικα Λένον, βουλευτής της Κεντρικής Σκωτίας, δήλωσε ότι ο θάνατος της Έμμα «συγκλόνισε ολόκληρη την κοινότητα. Η καρδιά μου συμπάσχει με την οικογένεια και τους φίλους της Έμμα Ράμσεϊ. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει βοήθεια στην οικογένεια, η οποία χρειάζεται την ιδιωτικότητα και την αγάπη ολόκληρης της κοινότητας».

