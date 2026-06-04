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Σοκ στην Φρανκφούρτη: Τουλάχιστον 10 τραυματίες στο αεροδρόμιο μετά από κατάρρευση ρύγχους σταθμευμένου αεροσκάφους
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 18:19

Σοκ στην Φρανκφούρτη: Τουλάχιστον 10 τραυματίες στο αεροδρόμιο μετά από κατάρρευση ρύγχους σταθμευμένου αεροσκάφους

Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Οι επιβάτες, ευτυχώς, δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί στο αεροπλάνο

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Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν στην Φρανκφούρτη όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της γερμανικής πόλης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Ξαφνικά στις 13:45 (ώρα Ελλάδας), ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος.

Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες, ευτυχώς, δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

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