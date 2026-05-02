Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο
Σοβαρά τραυματίστηκε μία δημοσιογράφος μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο.
Πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε εκδήλωση στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», καθώς κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.
Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών.
Σύμφωνα με το tempo24.news, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και πήραν εξιτήριο, με την κατάστασή τους ωστόσο να επανεκτιμάται τις προσεχείς μέρες.
