Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα καλύτερος από εμάς»

Τα εύσημα στον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague, απένειμε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου, μετά την επιβλητική νίκη των Πειραιωτών με 79-61. Ο Λιθουανός τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ξεκάθαρα ανώτερη από τη δική του και εξήγησε τι δεν έκαναν καλά οι Τούρκοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό. Ήταν ξεκάθαρα καλύτεροι σήμερα, ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας φέτος με πλήρες ρόστερ. Ήταν οδυνηρό να βλέπω να αντιμετωπίζουμε τόσες δυσκολίες. Οι αριθμοί στα ξεκινήματα των δεκαλέπτων ήταν τραγικοί, ενώ θέλαμε να μπούμε δυνατά και να δώσουμε την πρώτη γροθιά. Ξέραμε από πέρσι πόσο σημαντικό ήταν αυτό, αλλά φέτος μας έβγαλαν νοκ άουτ στις αρχές των τριών πρώτων δεκαλέπτων. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε δεν ήταν εφικτό. Όταν βρίσκαμε λίγη ζωή, μας την έπαιρναν πίσω ή τη χάναμε μόνοι μας.

Δεν ήταν μια καθόλου καλή εμφάνιση για μας και δυστυχώς ήρθε στη μεγαλύτερη σκηνή. Εκτελούσαμε συνέχεια τρίποντα, δεν είναι αυτό το μπάσκετ μας. Ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός, δεν καταφέραμε να τους βγάλουμε από τον τρόπο τους, αν και αμυντικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Όμως επιθετικά ήμασταν πολύ κακοί, δοκιμάσαμε τις αντοχές της στεφάνης. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Δεν στερούμε τίποτα από τη νίκη του Ολυμπιακού, φυσικά, ήταν καλύτεροι σήμερα.

Δεν ήμασταν ο εαυτός μας, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Το παιχνίδι μας θέλει υπομονή, αλλά δεν είχαμε. Βρίσκαμε την εύκολη λύση και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπορούμε να μιλήσουμε για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά είχαμε 8/36 τρίποντα και θα ήθελα να δω τι ποσοστό είχαμε στα ελεύθερα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έκανε το παιχνίδι του, με κίνηση της μπάλας και καλή άμυνα, εμείς αντίθετα παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Θα πρέπει να δούμε τους λόγους που έγινε αυτό και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε καλά τη σεζόν. Όσο άθλιοι και αν ήμασταν βρίσκαμε τρόπο να επιστρέψουμε, αλλά πάντα κάναμε λάθη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο συμπαγής από μας».

Για το αν περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά στην παρουσία του κόσμου: «Παιδιά, εγώ άκουγα ό,τι γραφόταν. Ο κόσμος δεν κερδίζει τα ματς. Το μόνο λυπηρό είναι πως άκουσα ότι πολύς κόσμος της Φενέρ πλήρωσε τόσα χρήματα και δεν μπόρεσαν να μπούνε στο γήπεδο. Είναι εξαιρετικά λυπηρό. Περίμεναν κάποιο e-mail, είχα και φίλους μου που δεν είχαν πάρει τα εισιτήριά τους χθες το βράδυ. Αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή για την Ευρωλίγκα».

Για το τελευταίο ματς του Νάντο Ντε Κολό στην ευρωπαϊκή του καριέρα: «Τι να πω γι’ αυτόν; Είναι ένας από τους κορυφαίους, δείτε και το ματς αυτό. Είχε μια φοβερή καριέρα», κατέληξε ο Γιασικεβίτσιους.