newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 21:34

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μεγάλη είναι η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο για τον πόλεμο στο Ιράν. Ώρες μετά την άφιξη της ομάδας διαπραγματευτών από το Κατάρ, στην ιρανική πρωτεύουσα έφτασε και ο Ασίμ Μουνίρ, για συνομιλίες.

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» της, την ώρα που υπάρχουν διαρροές για σχέδιο συμφωνίας.

Ο στρατάρχης του Πακιστάν αναμένεται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου και στη διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στόχος, να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ιράν, Τεχεράνη

Ιράν, Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ο Μουνίρ ουσιαστικά ελέγχει την κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο έχει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες. Το γεγονός αυτό καθιστά τον στρατάρχη τον σημαντικότερο μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Στην προσπάθεια θα συμβάλει και το Κατάρ, που μέχρι στιγμής απείχε, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Τραμπ: «Πεθαίνουν για συμφωνία»

Καθώς η διπλωματία προσπαθεί να βρει ένα κοινό πεδίο, ώστε οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν «πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία».


Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί το σαββατοκύριακο στον γάμο του γιου του, ενώ ακύρωσε και τα σχέδιά του να παίξει γκολφ, λέγοντας ότι το κάνει «γιατί αγαπάει την Αμερική».


Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά την ορκωμοσία του νέου διοικητή της Fed, είπε:

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», είπε, «δεν διαφωνεί σε αυτό ούτε ο Σι Τζινπίνγκ». Και πρόσθεσε: «Δείτε τι κάναμε στη Βενεζουέλα και αυτά που έχουμε κάνει στο Ιράν».

«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά και δεν είχαμε άλλη επιλογή επειδή το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορούν να το έχουν».

Ιράν: Οι διαφορές είναι σημαντικές και βαθιές

Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξακολουθεί να δηλώνει επιφυλακτική για τις αμερικανικές προθέσεις. Επίσης, επισημαίνει ότι οι «βαθιές και σημαντικές» διαφορές με τις ΗΠΑ παραμένουν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, είπε ότι ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι «κοντά». Και πως είναι δύσκολο να πούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία «σε εβδομάδες ή μήνες».


Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο  Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ επισήμανε ότι τα χάσματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον είναι «βαθιά και σημαντικά». «Δεν μπορούμε απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», είπε. «Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου. Λεπτομέρειες σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα δεν συζητούνται σε αυτό το στάδιο».

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία συμφωνία» εάν οι ΗΠΑ απαιτήσουν την παράδοση ουρανίου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν τόνισε: «Δεν θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα εάν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν».


Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία του Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Πακιστάν παραμένει ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις.

Μπαγκαεΐ: Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση στις ειρηνευτικές συνομιλίες «σημείο καμπής».

«Η τρέχουσα διαδικασία και η παρουσία ανώτερων Πακιστανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής ή σε μια αποφασιστική κατάσταση», δήλωσε.

Ιράν, Τεχεράνη

Ιράν, Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

«Ο λόγος που δεν μιλάμε για τις λεπτομέρειες των συζητήσεων που σχετίζονται με τα πυρηνικά είναι σαφής. Το έχουμε κάνει αυτό δύο φορές και η απληστία της άλλης πλευράς μας οδήγησε σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την εμπειρία», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

«Όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα, το θέμα είναι πολύ σαφές. Είμαστε μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς», πρόσθεσε.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

World
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέα βίντεο 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Κόσμος 22.05.26

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Σύνταξη
Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία
Κόσμος 22.05.26

Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία

Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι είναι απόγονος του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από φασίστες βετεράνους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύνταξη
«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Για τη διάδοση 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Δείτε βίντεο 22.05.26

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Σύνταξη
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies