Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μεγάλη είναι η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο για τον πόλεμο στο Ιράν. Ώρες μετά την άφιξη της ομάδας διαπραγματευτών από το Κατάρ, στην ιρανική πρωτεύουσα έφτασε και ο Ασίμ Μουνίρ, για συνομιλίες.

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» της, την ώρα που υπάρχουν διαρροές για σχέδιο συμφωνίας.

Ο στρατάρχης του Πακιστάν αναμένεται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου και στη διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στόχος, να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Μουνίρ ουσιαστικά ελέγχει την κυβέρνηση του Πακιστάν, το οποίο έχει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες. Το γεγονός αυτό καθιστά τον στρατάρχη τον σημαντικότερο μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Στην προσπάθεια θα συμβάλει και το Κατάρ, που μέχρι στιγμής απείχε, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Τραμπ: «Πεθαίνουν για συμφωνία»

Καθώς η διπλωματία προσπαθεί να βρει ένα κοινό πεδίο, ώστε οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν «πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία».

Trump once again declares: Iran is dying to make a deal. pic.twitter.com/BiWQy4BHSk — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί το σαββατοκύριακο στον γάμο του γιου του, ενώ ακύρωσε και τα σχέδιά του να παίξει γκολφ, λέγοντας ότι το κάνει «γιατί αγαπάει την Αμερική».



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά την ορκωμοσία του νέου διοικητή της Fed, είπε:

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», είπε, «δεν διαφωνεί σε αυτό ούτε ο Σι Τζινπίνγκ». Και πρόσθεσε: «Δείτε τι κάναμε στη Βενεζουέλα και αυτά που έχουμε κάνει στο Ιράν».

«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά και δεν είχαμε άλλη επιλογή επειδή το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορούν να το έχουν».

Ιράν: Οι διαφορές είναι σημαντικές και βαθιές

Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξακολουθεί να δηλώνει επιφυλακτική για τις αμερικανικές προθέσεις. Επίσης, επισημαίνει ότι οι «βαθιές και σημαντικές» διαφορές με τις ΗΠΑ παραμένουν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, είπε ότι ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι «κοντά». Και πως είναι δύσκολο να πούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία «σε εβδομάδες ή μήνες».

BREAKING: Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei says peace negotiations with the US are not “close” and it’s difficult to say if a deal will be reached “over weeks or months.” 🔴 LIVE updates: https://t.co/IsWii4LsXG pic.twitter.com/Dtaw4jaUpw — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 22, 2026



Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ επισήμανε ότι τα χάσματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον είναι «βαθιά και σημαντικά». «Δεν μπορούμε απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», είπε. «Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου. Λεπτομέρειες σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα δεν συζητούνται σε αυτό το στάδιο».

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία συμφωνία» εάν οι ΗΠΑ απαιτήσουν την παράδοση ουρανίου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν τόνισε: «Δεν θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα εάν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν».

🔴 BREAKING: Iran’s foreign ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says cannot necessarily say we have reached a point where a deal is close 🔴 Iran’s foreign ministry spokesperson says focus of the negotiations is on ending the war 🔴 Iran’s foreign ministry spokesperson says… pic.twitter.com/wm1mtH1CAb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2026



Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία του Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Πακιστάν παραμένει ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις.

Μπαγκαεΐ: Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση στις ειρηνευτικές συνομιλίες «σημείο καμπής».

«Η τρέχουσα διαδικασία και η παρουσία ανώτερων Πακιστανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής ή σε μια αποφασιστική κατάσταση», δήλωσε.

«Ο λόγος που δεν μιλάμε για τις λεπτομέρειες των συζητήσεων που σχετίζονται με τα πυρηνικά είναι σαφής. Το έχουμε κάνει αυτό δύο φορές και η απληστία της άλλης πλευράς μας οδήγησε σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την εμπειρία», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

«Όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα, το θέμα είναι πολύ σαφές. Είμαστε μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς», πρόσθεσε.