Συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό της Euroleague (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με μια εξαιρετική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε την Φενερμπαχτσέ με το επιβλητικό 79-61 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague, όπου την Κυριακή (24/5, 21:00) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Μια σπουδαία βραδιά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να τους συγχαίρει για τη νίκη απέναντι στην Φενερμπαχτσέ που τους έδωσε την πρόκριση στον τελικό και να τους εύχεται καλή επιτυχία την Κυριακή.

«Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague. Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: