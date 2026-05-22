Στο ΟΑΚΑ κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός…

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον δέκατο τελικό της ιστορίας του ο Ολυμπιακός, στο 5ο συνεχόμενο Final Four και μια ανάσα πλέον για την 4η Ευρωλίγκα. Και όλα αυτά; Μέσα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, στο πανέμορφο T-Center που έγινε ομορφότερο με το «ερυθρόλευκο» χρώμα που πήρε από τους 14 χιλιάδες οπαδούς του που βρίσκονταν παντού!

Στο γήπεδο άλλωστε που κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, καθώς πέντε χρόνια τώρα φροντίζει να «πληγώνει» τον «αιώνιο» του αντίπαλο στο «σπίτι» του. Το έκανε και με την Φενέρ του Σάρας και πλέον έρχεται ένας τελικός την Κυριακή απέναντι στους Ισπανούς στο T-Center που όπως καταλαβαίνεται θα είναι… ΣΕΦ και Καραϊσκάκη μαζί. Τα όσα έγιναν στην εξέδρα στον… σαρωτικό ημιτελικό με την Φενέρ είναι ένα πρώτο δείγμα. Και την Κυριακή όλοι ελπίζουν στην έκρηξη χαράς για να έρθει το πολύτιμο τρόπαιο που 5 χρόνια τώρα κυνηγάει ο Ολυμπιακός και θέλει να το πάρει από την Αθήνα λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα που δεν τον… είδαν καν οι απερχόμενοι πια Πρωταθλητές Ευρώπης σε έναν ημιτελικό που τον τελειώσει με το ξεκίνημά του. Με το σερί στο… καλημέρα, με διαφορά μεγάλη από νωρίς και με «καθαρό» μυαλό κάθε φορά που οι Τούρκοι προσπαθούσαν να μαζέψουν το παιχνίδι, ρίχνοντας το μέχρι το -7. Ο Ολυμπιακός που με την απίθανη και ολοκληρωτική του παρουσία στον μικρό τελικό δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για αναλύσεις.

Οι Ντόρσει, Πίτερς, Βεζένκοφ και Φουρνιέ «βομβάρδισαν» τους Τούρκους, όλοι έκαναν σωστά την δουλειά τους και τώρα… Vamos για να ξεπεραστεί και το τελευταίο εμπόδιο. Κόντρα στους Ισπανούς, την Μπαρτσελόνα το 1997 στο πρώτο ευρωπαικό και την Ρεάλ το 2013 στο τρίτο, ήρθαν δύο από τους τρεις κούπες (ΤΣΣΚΑ το 2012 το δεύτερο) και ήρθε η ώρα να δουν και πάλι την δυναμική του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα που πιο έτοιμος από ποτέ, πιο γεμάτος από ποτέ στο ρόστερ, με ηρεμία και συγκέντρωση και στο δικό του γήπεδο έχει όλα τα εχέγγυα για να πανηγυρίσει το 4ο το βράδυ της Κυριακής.

Vamos λοιπόν…