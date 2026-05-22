Άσκηση: Εκτός από το σώμα, κάνει καλό και στη συγκέντρωση
Σύμφωνα με νέα έρευνα, η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες
Η αερόβια άσκηση, ακόμη και μόνο για 30 λεπτά, μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος των εξετάσεων και να βοηθήσει στην καλύτερη συγκέντρωση. Αυτό έδειξε νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physiology & Behavior.
Άσκηση και εγκέφαλος
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα σύντομο πρόγραμμα μέτριας άσκησης, όπως περπάτημα ή ελαφρύ τρέξιμο, βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες και να αγνοεί πιο εύκολα τους περισπασμούς.
Άγχος απόδοσης
Το άγχος των εξετάσεων δεν είναι απλή νευρικότητα. Συχνά συνοδεύεται από έντονη ανησυχία, ταχυκαρδία, πίεση και αρνητικές σκέψεις πριν ή κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και να ελέγξει τις σκέψεις του.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι το άγχος επηρεάζει μια σημαντική λειτουργία του εγκεφάλου που ονομάζεται «ανασταλτικός έλεγχος». Πρόκειται για την ικανότητα του ανθρώπου να αγνοεί άσχετες πληροφορίες και να εστιάζει σε αυτό που έχει σημασία, όπως οι ερωτήσεις ενός διαγωνίσματος.
Όταν το άγχος είναι έντονο, ο εγκέφαλος καταναλώνει πολλή ενέργεια προσπαθώντας να διαχειριστεί την ανησυχία. Έτσι απομένει λιγότερη πνευματική δύναμη για σκέψη και επίλυση προβλημάτων.
Τα αποτελέσματα που είχε η άσκηση στη συγκέντρωση
Οι ερευνητές μελέτησαν 40 φοιτητές που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους εξετάσεων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έκανε για 30 λεπτά αερόβια άσκηση σε διάδρομο, συνδυάζοντας περπάτημα και ελαφρύ τρέξιμο μέτριας έντασης. Η δεύτερη ομάδα παρέμεινε καθιστή σε ήσυχο χώρο διαβάζοντας περιοδικά.
Πριν και μετά τη διαδικασία, όλοι οι φοιτητές έκαναν ειδικά τεστ συγκέντρωσης στον υπολογιστή, ενώ οι επιστήμονες κατέγραφαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι γυμνάστηκαν ένιωσαν αμέσως λιγότερο άγχος. Παράλληλα, ανταποκρίνονταν πιο γρήγορα και πιο σωστά στα τεστ συγκέντρωσης. Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι ο εγκέφαλος των φοιτητών λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά μετά την άσκηση.
Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αγνοούν πιο εύκολα τους περισπασμούς και να κατευθύνουν καλύτερα την προσοχή τους. Αντίθετα, η ομάδα που παρέμεινε καθιστή δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές ούτε στο άγχος ούτε στις νοητικές επιδόσεις.
Γιατί βοηθά η άσκηση
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αερόβια άσκηση αυξάνει την παραγωγή ουσιών στον εγκέφαλο, όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, που βελτιώνουν τη διάθεση και τη συγκέντρωση.
Παράλληλα, όταν μειώνεται το άγχος, ο εγκέφαλος έχει περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη για σκέψη και μάθηση. Οι ερευνητές τονίζουν ότι ακόμα και μια σύντομη προπόνηση πριν από τη μελέτη για οποιαδήποτε εξέταση καλούμαστε να δώσουμε ως ενήλικες, μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά να αισθανθούμε πιο ήρεμοι και πιο συγκεντρωμένοι.
* Πηγή: Vita
