Πώς έγινε η κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη

Βίντεο – ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφονται όλες οι κινήσεις από την έφοδο των αστυνομικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τρεις νομούς, από Ζωνιανά μέχρι Αγία Πελαγία και Γάζι Μαλεβιζίου, Καλό Χωριό του δήμου Χερσονήσου και Άγιο Νικόλαο έρχεται στη δημοσιότητα.

Από την γιγαντιαία επιχείρηση υπό την εποπτεία της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στην οποία πήραν μέρος σχεδόν 200 αστυνομικοί, προέκυψαν 16 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα, ναρκωτικά, όπλα και μετρητά.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένας 21χρονος Κρητικός που εμφανίζεται να έχει ενεργό ρόλο σε δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, οι οποίες φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Δείτε το βίντεο:

Το σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστή ενότητα που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να προσπάθησαν να εμφανίσουν ως πραγματικό τον αριθμό ζώων που είχε δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, ώστε να μη χαθεί ή επιστραφεί επιδότηση για το 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην υπήρχαν στην κατοχή της. Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα εμφανίζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και ενώτια για την ταυτοποίησή τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης. Ωστόσο, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε έγκαιρα στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.