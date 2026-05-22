Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Το τελικό στάδιο των κοινών πυρηνικών ασκήσεών τους πραγματοποιήσαν Ρωσία και Λευκορωσία. Τις ασκήσεις παρακολούθησαν οι πρόεδροι των δύο χωρών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο. Οι ασκήσεις, σύμφωνα με ειδικούς, στόχο είχαν να στείλουν και ένα μήνυμα. Ο Ρώσος πρόεδρος, μέσω του περιβάλλοντός του, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια επίθεση στη Ρωσία, θα μπορούσε να έχει πυρηνική απάντηση.

Στη βιντεοκλήση που είχαν ο Πούτιν και Λουκασένκο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, που νωρίτερα είχε επιθεωρήσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους Iskander μικρής εμβέλειας με πυρηνική ισχύ, είπε: «Ονειρευόμουν αυτό το σύστημα πριν από πολύ καιρό».

🇷🇺🇧🇾 Russia releases video of nuclear weapons exercises with Belarus A display of military power and strategic readiness. pic.twitter.com/rIcGxdbnoO — WAR (@warsurv) May 21, 2026

Ευρύ φάσμα πυρηνικών όπλων

Οι ασκήσεις περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, στην άσκηση συμμετείχαν 64.000 στρατιώτες. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 200 εκτοξευτές πυραύλων, περισσότερα από 140 αεροσκάφη, 73 πολεμικά πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια.

🚨 JUST IN: Russia has successfully launched a Yars intercontinental ballistic missile capable of reaching virtually any point in Europe Its range exceeds 10,000 kilometers. Russia is holding joint nuclear drills with Belarus and, for the first time during such exercises, has… pic.twitter.com/AJ1oxeMzZm — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026



Στα υποβρύχια συμπεριελήφθησαν οκτώ οπλισμένα με διηπειρωτικούς πυραύλους ICBM με πυρηνικές κεφαλές. Οι ασκήσεις επικεντρώθηκαν στην «προετοιμασία και χρήση πυρηνικών δυνάμεων υπό την απειλή επιθετικότητας», ανέφερε.

Πυρηνικά μηνύματα του Κρεμλίνου

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα υπενθυμίσει στον κόσμο τα πυρηνικά οπλοστάσια της Μόσχας. Ήδη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Πιθανός στόχος, να αποτρέψει τη Δύση από το να αυξήσει την υποστήριξή της προς το Κίεβο.

Το 2024, το Κρεμλίνο υιοθέτησε ένα αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμβατική επίθεση έθνους στη Ρωσία που υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη θα θεωρείται κοινή επίθεση στη χώρα του. Αυτή η απειλή είχε σαφώς στόχο να αποθαρρύνει τη Δύση από το να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς. Επίσης, φαίνεται να μειώνει σημαντικά το όριο για την πιθανή χρήση του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας.

Το αναθεωρημένο δόγμα έθεσε επίσης τη Λευκορωσία υπό τη ρωσική πυρηνική ομπρέλα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που έχει αναπτύξει στη Λευκορωσία. Η χώρα αυτή συνορεύει με την Ουκρανία και τα μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Ωστόσο, αλλά θα επιτρέψει στη σύμμαχό της Ρωσία να επιλέξει τους στόχους σε περίπτωση σύγκρουσης.