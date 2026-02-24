Πούτιν: Οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα καταλήξει η κατάσταση αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά εναντίον μας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προειδοποίησε» πως οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα καταλήξει η κατάσταση αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά εναντίον της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έστειλε μήνυμα ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε σήμερα Τρίτη την Ουκρανία, στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων του πολέμου, ότι, με τη βοήθεια δυτικών μυστικών υπηρεσιών, προσπαθεί να σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων απειλώντας τους ρωσικούς αγωγούς ενέργειας.

Ο Πούτιν είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών στόχων.

Σε σχέση με τα πυρηνικά, ο Ρώσος πρόεδρος είπε συγκεκριμένα ότι «οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πως θα μπορούσε να καταλήξει η κατάσταση αν χρησιμοποιήσουν ‘πυρηνικό στοιχείο’ σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της», όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Reuters.

Δείτε σχετικό βίντεο:

👉#Breaking: Putin says the enemy will use any means, pointing to reported attempts or intent to involve a nuclear component.pic.twitter.com/JpyLGNU5Tu — Uncensored Globe (@bytemine) February 24, 2026

Ο Πούτιν απηύθυνε ομιλία στην FSB

Ο Πούτιν έκανε τα παραπάνω σχόλια ενώ μιλούσε στην υπηρεσία ασφαλείας FSB, τη διάδοχο υπηρεσία της σοβιετικής KGB.

Ο Ρώσος πρόεδρος τοποθετήθηκε μετά την έκφραση ανησυχιών από την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών SVR της Ρωσίας νωρίτερα την Τετάρτη σχετικά με την πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επικαιροποίησε το πυρηνικό της δόγμα το 2024, αναθεωρώντας τα αμυντικά σενάρια υπό τα οποία θα εξέταζε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών.

Σύμφωνα με το νέο δόγμα, η Ρωσία θεωρεί τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής των εχθρών της.