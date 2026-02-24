newspaper
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 12:53

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σήμερα στον πέμπτο χρόνο και παρά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το τέλος της σύγκρουσης δεν είναι ορατό.

Στη «μαύρη επέτειο» των τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Κίεβο υποδέχεται τους Ευρωπαίους συμμάχους του που ζητούν να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα την οποία χαρακτηρίζουν απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, αν και το 20ο πακέτο κυρώσεων που ετοίμαζε η ΕΕ είναι στον αέρα μετά το μπλόκο της Ουγγαρίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο με αφορμή την επέτειο λέγοντας ότι ο «Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται να περπατά στο υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα στον πόλεμο ως καταφύγιο για τον ίδιο και την ουκρανική ηγεσία απέναντι σε πιθανή απόπειρα της Ρωσίας να τους δολοφονήσει.

YouTube thumbnail

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη – μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Ο ίδιος απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα του: «Μόνο αν επισκεφθείτε την Ουκρανία και δείτε με τα μάτια σας τις ζωές μας και τις μάχες μας (…) θα μπορέσετε να κατανοήσετε τι αφορά πραγματικά αυτός ο πόλεμος».

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές τους κάλεσε να μην «ακυρώσετε όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμάτε όλο τον αγώνα, το θάρρος, την αξιοπρέπεια, όλα όσα έχει περάσει η Ουκρανία. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να τα χαρίσουμε, να τα ξεχάσουμε, να τα προδώσουμε».

Να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προτρέπουν σε μεγαλύτερη πίεση προς τη Ρωσία, η οποία όπως λένε δεν έχει επιτύχει τους στόχους της.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Προτρέπω τους Ευρωπαίους εταίρους μας: Μην διστάσετε στην υποστήριξή σας, στην κοινή μας υποστήριξη για την Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που θα μπορούσε να αποφασίσει την τύχη ολόκληρης της ηπείρου μας».

Στο ίδιο μήκος κλίματος ο Εμανουέλ Μακρόν είπε: «Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία. Πρέπει να προχωρήσουμε με το 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συζητήσεις θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες».

«Η πίεση στις ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να πέφτει στην Ουκρανία. Αλλά αν θέλουμε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να διαρκέσει οποιαδήποτε ειρήνη, πρέπει να δούμε παραχωρήσεις από τη Ρωσία. Δεν είναι ο στρατός της Ουκρανίας το εμπόδιο για την ειρήνη, αλλά ο στρατός της Ρωσίας», είπε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Στο Κίεβο βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε κοινή τους δήλωση αναφέρουν ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους», επισημαίνοντας πως, αδυνατώντας να προελάσει στο πεδίο της μάχης, «στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους και κρίσιμες υποδομές», μεταξύ αυτών ενεργειακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και σχολεία, εν μέσω σκληρού χειμώνα.

Παρά τις απώλειες, όπως σημειώνουν, «οι Ουκρανοί παραμένουν ακλόνητοι στην αντοχή, την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητά τους».

Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει «ολοκληρωμένη πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη» προς την Ουκρανία, παραμένοντας ο μεγαλύτερος διεθνής της δωρητής.

Από το 2022 έως σήμερα, η συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια αγγίζει σχεδόν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συμφωνήσει στη χορήγηση επιπλέον 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, προκειμένου η Ουκρανία να καλύψει τις επείγουσες δημοσιονομικές και αμυντικές της ανάγκες. Από το πακέτο αυτό, 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, με την πρώτη εκταμίευση να αναμένεται «το συντομότερο δυνατό».

Ρωσία: Η ειρήνη εξαρτάται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας

Η Ρωσία από τη μεριά της φαίνεται και αυτή να παραμένει σταθερή στο δικό της αφήγημα. Σε σχόλια του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. η φράση που η Ρωσία χρησιμοποιεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία) δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και αυτή θα συνεχιστεί».

Ταυτόχρονα το Κρεμλίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι ημερομηνίες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία ενώ κατηγορεί τη Δύση ότι η εμπλοκή της στον πόλεμο έχει οξύνει τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση με «εκείνους που θέλουν να συντρίψουν τη χώρα μας».

Όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης αυτή εξαρτάται από κυβέρνηση του Κιέβου, λέει το Κρεμλίνο που υποστηρίζει ότι ο κύριος στόχος της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» είναι η ασφάλεια των ανθρώπων στο Ντονμπάς.

Πυρηνικές απειλές

Ταυτόχρονα η πυρηνική απειλή, που επανήλθε στην Ευρώπη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, δεν λείπει ούτε από τη «μαύρη επέτειο». Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν τη Γαλλία και τη Βρετανία ότι προετοιμάζονται να μεταφέρουν κρυφά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας κατηγόρησε τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι προετοιμάζονται να μεταφέρουν κρυφά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές που κοινοποίησαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βρετανικές και γαλλικές αρχές «θέλουν να παρουσιάσουν τη μεταφορά πυρηνικών όπλων στο Κίεβο σαν να πρόκειται για πρωτοβουλία της Ουκρανίας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν, δήλωσε ότι τα σχέδια της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνικό πόλεμο.

