22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Ζελένσκι: Δεν θα παραδώσουμε εδάφη για κατάπαυση πυρός – Τι είπε για τις εκλογές στην Ουκρανία
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 10:08

Ζελένσκι: Δεν θα παραδώσουμε εδάφη για κατάπαυση πυρός – Τι είπε για τις εκλογές στην Ουκρανία

Σε συνέντευξή του στο BBC ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε τον στόχο της νίκης για την Ουκρανία μόνο που πλέον ο ορισμός της νίκης έχει μεταβληθεί

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο BBC είναι αποκαλυπτική για το πόσο μικρή απόσταση έχουν διανύσει τα δύο μέρη που βρίσκονται εδώ και μήνες σε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ο ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε του ισχυρισμούς του ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα τερματίσει τα επεκτατικά του σχέδια στην Ευρώπη εάν δεν τον σταματήσει η Ουκρανία.

Ο ίδιος επέμεινε ότι ο στόχος της Ουκρανίας είναι η νίκη επί της Ρωσίας αλλά πλέον η νίκη περιγράφεται διαφορετικά. «Η νίκη σημαίνει την αποκατάσταση της φυσιολογικής ζωής για τους Ουκρανούς και τον τερματισμό των δολοφονιών» αλλά και μία «νίκη επί του Πούτιν θα είναι μία νίκη για ολόκληρο τον κόσμο».

Ο στόχος της νίκης

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν επιμένει στον στόχο της ανάκτησης των χαμένων εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας και της Κριμαίας, ο Ζελένσκι φάνηκε πιο ρεαλιστής.

«Θα το κάνουμε. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Είναι μόνο θέμα χρόνου. Το να το κάνουμε σήμερα θα σήμαινε την απώλεια ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων – εκατομμυρίων ανθρώπων – επειδή ο [ρωσικός] στρατός είναι μεγάλος και καταλαβαίνουμε το κόστος τέτοιων βημάτων. Δεν θα είχαμε αρκετούς ανθρώπους, θα τους χάναμε. Και τι είναι η γη χωρίς ανθρώπους; Ειλικρινά, τίποτα», είπε και αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα της Ουκρανίας για προμήθεια περισσότερων όπλων.

«Και επίσης δεν έχουμε αρκετά όπλα. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από τους εταίρους μας. Επομένως, προς το παρόν αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά η επιστροφή στα δίκαια σύνορα του 1991 [το έτος που η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της, επισπεύδοντας την τελική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης] αναμφίβολα δεν είναι μόνο νίκη, είναι δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας μας και μια νίκη δικαιοσύνης για ολόκληρο τον κόσμο είναι η επιστροφή όλων των εδαφών μας».

Αφήνοντας το ζήτημα της ανάκτησης των χαμένων εδαφών στην άκρη, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον που είναι και το ζητούμενο, ο Ζελένσκι φάνηκε να μην υποχωρεί στο αίτημα να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς που ζητά η Ρωσία αλλά δεν τα ελέγχει με αντάλλαγμα κατάπαυση πυρός.

Το εδαφικό

Το εδαφικό παραμένει ακανθώδες ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και η Ουκρανία δεν έχει ακόμα συμφωνήσει, αν και το συζητάει, παρά τις απαιτήσεις των ΗΠΑ που πιέζουν επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν το βλέπω απλώς ως γη. Το βλέπω ως εγκατάλειψη – αποδυνάμωση των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μας που ζουν εκεί. Έτσι το βλέπω. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η «απόσυρση» (σ.σ. των ουκρανικών στρατευμάτων) θα δίχαζε την κοινωνία μας».

Σε ερώτηση εάν η απόσυρση θα ικανοποιούσε τον Πούτιν και έτσι θα έμπαινε ένα τέλος στον πόλεμο, ο Ζελένσκι απάντησε:

«Πιθανότατα θα τον ικανοποιούσε για λίγο… χρειάζεται μια παύση… αλλά μόλις ανακάμψει, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι θα μπορούσε να χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να ανακάμψει σε όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Πού θα πήγαινε στη συνέχεια; Δεν γνωρίζουμε, αλλά ότι θα ήθελε να συνεχίσει [τον πόλεμο] είναι γεγονός».

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν υποσχεθεί οι ΗΠΑ, ο Ζελένσκι ρωτήθηκε εάν εμπιστεύεται τον Τραμπ, δεδομένου ότι αλλάζει συχνά γνώμη.

«Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλάμε για την Αμερική. Είμαστε όλοι πρόεδροι για συγκεκριμένες θητείες. Θέλουμε εγγυήσεις για 30 χρόνια για παράδειγμα. Οι πολιτικές ελίτ θα αλλάξουν, οι ηγέτες θα αλλάξουν», ανέφερε ενώ ζητά οι εγγυήσεις ασφαλείας να εγκριθούν από το Κογκρέσο.

«Το Κογκρέσο είναι απαραίτητο. Επειδή οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι θεσμοί μένουν».

Με άλλα λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι αναξιόπιστος, αλλά δεν θα είναι εκεί για πάντα.

Ο Ζελένσκι λέει ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ πριν μπορέσει να εξετάσει το αίτημα των ΗΠΑ, να διεξαχθούν γενικές εκλογές στην Ουκρανία μέχρι το

Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε αποφασίσει αν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, όποτε διεξαχθούν εκλογές: «Μπορεί να θέσω υποψηφιότητα και μπορεί και όχι».

Εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το 2024, αλλά δεν μπορούσαν να διεξαχθούν βάσει στρατιωτικού νόμου που επιβλήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Η διεξαγωγή των εκλογών, είπε ο Ζελένσκι, θα ήταν τεχνικά εφικτή αν είχαν χρόνο να αλλάξουν τον νόμο για να επιτρέψουν τη διεξαγωγή τους. Αλλά χρειάζονται πρώτα εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Εκλογές

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε πολλά προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών όπως το γεγονός ότι εκατομμύρια Ουκρανοί είναι στο εξωτερικό ως πρόσφυγες και σημαντικές εκτάσεις της χώρας υπό ρωσική κατοχή.

«Είπα στους εταίρους, «πρέπει να αποφασίσετε ένα πράγμα: θέλετε να με ξεφορτωθείτε ή θέλετε να διεξαγάγετε εκλογές; Αν θέλετε να διεξαγάγετε εκλογές (ακόμα κι αν δεν είστε έτοιμοι να μου το πείτε ειλικρινά ούτε τώρα), τότε διεξαγάγετε αυτές τις εκλογές ειλικρινά. Διεξάγετε τες με τρόπο που θα αναγνωρίσει, πρώτα απ ‘όλα, ο ουκρανικός λαός. Και εσείς οι ίδιοι πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτές είναι νόμιμες εκλογές».

Δεδομένων των όσων είπε, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Ζελένσκι αν πρέπει να προετοιμαστούμε για κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Όχι, όχι, όχι, είναι δύο παράλληλες διαδρομές… παίζεις σκάκι με πολλούς ηγέτες, όχι με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος. Πρέπει να επιλέξεις πολλά παράλληλα βήματα, παράλληλες κατευθύνσεις. Και ένας από αυτούς τους παράλληλους τρόπους, νομίζω, θα φέρει επιτυχία. Για εμάς, επιτυχία είναι να σταματήσουμε τον Πούτιν».

«Αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, έτσι δεν είναι; Εκτός αν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και δεν φαίνεται να βρίσκεται», ρώτησε ο δημοσιογράφος.

«Ναι και όχι. Θα δούμε. Ναι και όχι. Δεν θέλει, αλλά το ότι δεν θέλει δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ο Θεός να μας ευλογεί, θα πετύχουμε. Ευχαριστούμε».

