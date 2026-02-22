newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Ουκρανία: Ανθρώπινοι πόροι και εδαφικά στοιχήματα σε μια αναμέτρηση χωρίς τέλος
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 21:15

Ουκρανία: Ανθρώπινοι πόροι και εδαφικά στοιχήματα σε μια αναμέτρηση χωρίς τέλος

Η Ουκρανία καλείται να λειτουργήσει μέσα στους περιορισμούς που θέτει η δημογραφική της πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρών πολεμικών επιχειρήσεων, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εισέλθει σε μια φάση όπου οι αλλαγές στον χάρτη γίνονται με το σταγονόμετρο, αλλά το κόστος σε ανθρώπινες ζωές παραμένει δυσβάσταχτο.

Σήμερα, η έκβαση των μαχών δεν κρίνεται πλέον από την ταχύτητα των τεθωρακισμένων σχηματισμών ή από εντυπωσιακούς ελιγμούς, αλλά από την καθαρή αντοχή των δύο πλευρών και την ικανότητά τους να αναπληρώνουν τις απώλειές τους στο πεδίο.

Η Ρωσία ακολουθεί μια στρατηγική αργής αλλά σταθερής πίεσης, ποντάροντας στον μεγάλο αριθμό στρατιωτών που διαθέτει και στην ικανότητά της να απορροφά τους κραδασμούς ενός παρατεταμένου πολέμου. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα βαθύ υπαρξιακό πρόβλημα: μια δημογραφική ασφυξία που καθορίζει τα στρατηγικά της όρια.

Η πραγματικότητα στο έδαφος δείχνει πόσο σύνθετη και επίπονη είναι η κατάσταση. Οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν πλέον το 20% της συνολικής έκτασης της χώρας, δηλαδή περίπου 118.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εδαφών, περίπου 75.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλήφθηκε μετά την έναρξη των μεγάλων επιχειρήσεων το 2022. Ο βασικός στόχος που έχει θέσει το Κρεμλίνο παραμένει ο πλήρης έλεγχος των τεσσάρων περιοχών που έχουν ήδη ενσωματωθεί διοικητικά στο ρωσικό κράτος.

Η σύγκρουση έχει οδηγηθεί σε ένα σημείο όπου η ισχύς των αριθμών καθορίζει τις εξελίξεις

Ωστόσο, στην πράξη, ένα σημαντικό τμήμα αυτών των επαρχιών -περίπου 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα- παραμένει ακόμα υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Αυτά τα εδάφη αποτελούν το επίκεντρο των τρεχουσών μαχών, με την ηγεσία στη Μόσχα να δείχνει διατεθειμένη να δαπανήσει απεριόριστο χρόνο και πόρους για την κατάληψή τους.

Όμως, αυτή η προέλαση δεν θυμίζει σε τίποτα τους γρήγορους πολέμους του παρελθόντος. Αν αναλύσουμε τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, ο μέσος όρος των εδαφικών κερδών της ρωσικής πλευράς ήταν περίπου 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον μήνα.

Πρόκειται για έναν ρυθμό που, αν παραμείνει σταθερός, σημαίνει ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον άλλοι 22 μήνες -δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2028- για να ελεγχθούν πλήρως οι τέσσερις αυτές περιοχές από τον Πούτιν. Στην πραγματικότητα, αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να επιμηκυνθεί ακόμη περισσότερο.

Στον δρόμο των στρατευμάτων υπάρχουν μεγάλα εμπόδια, όπως ο ποταμός Δνείπερος, αλλά και οχυρωμένες πόλεις που έχουν μετατραπεί σε πραγματικά φρούρια.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, αλλά και παρά τις περιστασιακές τοπικές αποτυχίες που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα επικοινωνίας, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πιέζει μεθοδικά, δείχνοντας ότι έχει τη δυνατότητα να περιμένει όσο απαιτηθεί.

Το μεγαλύτερο και ίσως το πιο καθοριστικό πλεονέκτημα σε αυτήν την αναμέτρηση είναι η σταθερή ροή των στρατιωτών. Η Μόσχα κατορθώνει να στέλνει στο μέτωπο από 30.000 έως 35.000 νέους στρατιώτες κάθε μήνα.

Αυτή η συνεχής τροφοδοσία επιτρέπει στη στρατιωτική ηγεσία να αναπληρώνει τις απώλειες και να διατηρεί την πίεση σταθερή σε όλο το μήκος της γραμμής του μετώπου, ανεξαρτήτως του κόστους. Αντίθετα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια αντικειμενική έλλειψη προσωπικού.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: στην πρώτη γραμμή των μαχών ο μέσος όρος ηλικίας των στρατιωτών υπερβαίνει πλέον τα 40 έτη. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν το βάρος της πολυετούς εμπλοκής στη σύγκρουση.

Η ηγεσία στο Κίεβο βρίσκεται μπροστά σε ένα συγκεκριμένο δίλημμα. Από τη μία πλευρά απαιτούνται νέες δυνάμεις για τη διατήρηση των γραμμών άμυνας, από την άλλη όμως αποφεύγεται η μαζική επιστράτευση της γενιάς των 18 έως 25 ετών. Η επιλογή αυτή πηγάζει από την ανάγκη διαφύλαξης της μελλοντικής παραγωγικής και δημογραφικής βάσης της χώρας.

Χωρίς αυτό το δυναμικό, η οικονομική ανασυγκρότηση και η κοινωνική δομή τίθενται σε αμφισβήτηση για την επόμενη ημέρα. Αυτήν την έλλειψη ανθρώπινων πόρων η ρωσική πλευρά την αξιοποιεί ως μέσο πίεσης, υπονομεύοντας τη δυνατότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει την άμυνά της σε βάθος χρόνου.

Η στρατηγική της επιμονής

Αυτή η δυσαναλογία δυνάμεων και η πίεση που ασκείται στο μέτωπο, έχει φέρει ξανά τη διπλωματία στο προσκήνιο. Οι διεθνείς συζητήσεις αναζητούν πλέον ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τα σχέδια που συζητούνται περιλαμβάνουν την παροχή οικονομικών πακέτων για την ανοικοδόμηση, τα οποία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αυτά τα χρήματα συνοδεύονται από όρους που αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας στρατιωτικής πραγματικότητας. Ένας από τους βασικούς όρους που τίθενται είναι ο περιορισμός του αριθμού των στρατιωτών που θα μπορεί να διατηρεί η Ουκρανία σε ένα ανώτατο όριο, περίπου στις 600.000.

Στο πλαίσιο αυτό, η προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός προβάλλει πλέον ως μια επιλογή για τον περιορισμό της περαιτέρω κατανάλωσης πόρων και την εκκίνηση των διαδικασιών ανασυγκρότησης.

Η στρατηγική της επιμονής που ακολουθεί η Ρωσία μεταβάλλει τους συσχετισμούς, καθώς οδηγεί την αναμέτρηση σε ένα σημείο όπου η συνέχιση των εχθροπραξιών παράγει αποτελέσματα υπέρ του ισχυρότερου σε πόρους.

Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε μια εξίσωση όπου η μία πλευρά αξιοποιεί την αφθονία των μέσων της και η άλλη προσπαθεί να διαχειριστεί τα όρια των δικών της αντοχών.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα, γίνεται σαφές ότι η σύγκρουση έχει οδηγηθεί σε ένα σημείο όπου η ισχύς των αριθμών καθορίζει τις εξελίξεις. Η ρωσική πλευρά διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη δυνατότητα να τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις με νέο έμψυχο δυναμικό.

Η Ουκρανία, από την άλλη, καλείται να λειτουργήσει μέσα στους περιορισμούς που θέτει η δημογραφική της πραγματικότητα. Σε αυτό το σκηνικό, η διπλωματία παρεμβαίνει ως η διαδικασία που καλείται να αποτυπώσει τη νέα κατάσταση επί του πεδίου και να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ισορροπίας στην περιοχή.

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

inWellness
inTown
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης
Κόσμος 22.02.26 Upd: 19:07

Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Χρονικό σύλληψης 22.02.26

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.02.26

Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση

Μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις χιονοστιβάδες μικρότερες και λιγότερο συχνές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει το χιόνι και συντομεύει τη σεζόν.

Σύνταξη
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

